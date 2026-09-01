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Каменният архив на океаните показва, че планетата е на прага на нов климатичен режим

/Поглед.инфо/ Нова публикация в списание Nature Communications разкрива, че през последните 539 милиона години земният климат и въглеродният цикъл са пребивавали само в пет сравнително стабилни състояния. Международен екип от математици, палеонтолози и климатолози доказа, че биосферата не се срива внезапно от единични катастрофи, а губи устойчивост постепенно по време на преходните периоди между тези режими. Когато климатичната система забави възстановяването си от естествени смущения, всяко следващо колебание става фатално.

Деж. редактор - Александра Докова 8239 прочитания
Каменният архив на океаните показва, че планетата е на прага на нов климатичен режим
ИИ генерирана
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Анатомия на планетарния стрес

Някъде между скалните пластове на старото морско дъно лежи отговорят на въпрос, който медиите обичат да драматизират, а учените с десетилетия се опитват да вкарат в сухи математически модели. Климатът на тази планета никога не е бил хаотична верига от случайни колебания, нито пък е представлявал някаква идилична, константна среда. Анализът на два химични индикатора в древните карбонатни скали — изотопните съотношения на въглерода и кислорода, които отразяват съответно динамиката на глобалния въглероден цикъл и температурата на древните океани — показва неоспорима вътрешна архитектура. Данните са разделени на 1140 конкретни времеви точки, разпределени през интервали от около 472 хиляди години. Този мащабен архив не съдържа поезия. Той съдържа логистика на материята: тонажи натрупан органичен въглерод, океанска киселинност, термично разширение и химически утайки, които са се трупали на дъното, докато континентите са се местели.

Изводите са лишени от академична сдържаност, въпреки че са опаковани в строг научен език. За последните половин милиард години Земята е познавала само пет фундаментални климатични режима. Границите между тях се запечатват в геологичния запис преди приблизително 447, 358, 239 и 57 милиона години. Тези критични прагове разделят коренно различни светове: горещия, изключително нестабилен ранен палеозой; продължителния къснопалеозойски ледников период; изключително топлия, парников свят от ерата на динозаврите; и накрая — по-хладната, относително балансирана съвременна епоха, в която човечеството се появи и имаше безпрецедентната глупост да сметне за даденост.

Самите преходи между тези пет състояния не са ставали за едно денонощие, нито за един век. Те са продължавали по няколко милиона години — бавен процес по нашите субективни човешки измервания, но светкавична катастрофа според геоложкия часовник. Големият проблем не е самият факт, че климатът се променя. Проблемът е какво се случва с механизма за саморегулация на биосферата точно преди режимът да се счупи.

Ефектът на забавеното възстановяване

Когато една физическа или биологична система е здрава, тя реагира на външни сътресения бързо и се връща в равновесие. Ако вулканично изригване изпомпа милиони тонове CO2 в атмосферата или ако промяна в орбиталните параметри на Земята промени ъгъла на слънчевото греене, здравият въглероден цикъл компенсира. Океаните поглъщат излишъка, скалите се изветрят и абсорбират газ, а биотата се адаптира. Според данните на изследователския екип обаче, малко преди всеки голям преход, системата започва да губи тази инерционна защита.

Наблюдава се така нареченото криптично забавяне: след всяко смущение климатичните параметри се възстановяват все по-бавно. Всяко следващо колебание започва да прилича по амплитуда и честота на предишното. Системата "запецва", изпада в критично забавяне и губи своята еластичност. Точно този математически сигнал е бил засечен от авторите на изследването в скалните проби около катастрофите през Ордовик, Късния Палеозой, Триас, както и по време на рязкото термично събитие на границата между Палеоцена и Еоцена.

Това означава, че самите масови измирания не са причинени изолирано от един сблъсък с астероид или едно единично вулканично изригване. Вулканизмът в Сибирските трапи или астероидът в Юкатан са просто крайната искра. Барутът е бил трупан с милиони години чрез бавното и систематично износване на климатичните регулаторни механизми. Когато биосферата е била в състояние на преход, тя е била толкова крехка, че и най-малкото външно сътресение е било достатъчно да я срути в спирала на масова смъртност.

За определяне на уязвимостта на биосферата учените са използвали динамиката при морските безгръбначни — организми, чиито черупки и скелети правят фосилния архив сравнително пълен и статистически надежден. Сравнявайки темповете на поява на нови родове спрямо скоростта на пълно изчезване, те са конструирали индекс на биологичния стрес. Пиковете на този индекс съвпадат безупречно с периодите, в които химичните изотопи от морското дъно показват загуба на климатична устойчивост. Най-драматичният пример остава Велиското Пермско измиране, когато до 95% от всички морски видове са били просто заличени, защото биосферата е била притисната в ъгъла от неспособността на въглеродния цикъл да преработи натрупаното термично напрежение.

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