ШОС носи голям потенциал за висококачествено развитие

/Поглед.инфо/ На 1 септември в Бишкек, столицата на Киргизстан, се проведоха 26-ото заседание на Съвета на държавните ръководители на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) и срещата „ШОС+“.

На миналогодишната среща на върха в Тиендзин беше разработена стратегията за развитие на ШОС за следващите 10 години. Председателят на КНР Си Дзинпин изложи Инициативата за глобално управление, която допринася с китайска мъдрост за укрепване и усъвършенстване на глобалното управление. Инициативата също така и очерта посоката за участието на ШОС в глобалното управление.

На срещата в Бишкек Си Дзинпин отправи четири предложения за усъвършенстване на справедливото и организирано глобално управление, основани на приоритета на развитието, поставянето на сигурността на първо място, придържане към човекоцентричния подход и насърчаването на диалога и консултациите. Тези четири предложения съответстват на практическото прилагане на четирите глобални инициативи и представляват „китайския план“ за насърчаване на по-висококачественото развитие на организацията.

На срещата „ШОС+“ Си Дзинпин акцентира върху основните принципи, неизбежните изисквания, ключовите пътища и насоките за развитие на насърчаването на равен и подреден многополюсен свят. Той подчерта, че чрез „силата на ШОС ще се стимулират просперитетът и съвместното развитие на Евразийския континент, чрез „мъдростта на ШОС“ ще се насърчат развитието и укрепването на Глобалния юг, а „действията на ШОС“ ще водят реформата и усъвършенстването на глобалното управление“. Анализатори смятат, че тези три предложения ще насърчат Шанхайската организация за сътрудничество да допринесе за по-справедливо и разумно глобално управление.