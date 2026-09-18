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Украйна

Руските сили разширяват контрола край Суми и Харков с над 100 квадратни километра за денонощие

/Поглед.инфо/ Настъплението в Сумска и Харковска област навлиза в нова фаза след деклариран от военни наблюдатели рекорд в териториалния контрол от над 100 квадратни километра за денонощие. Докато вниманието на командването в Киев остава фокусирано върху тактическите контраатаки в Лиманското направление, сухопътните сили на групировката „Север“ овладяват ключови горски масиви и транспортни възли около Садки, Бели Колодез и Вовчанск. Паралелно с това в района на Часов Яр се затяга обкръжението около украински подразделения, борещи се за оцеляване в продължение на повече от година, което поставя под въпрос стабилността на цялата източна отбранителна линия.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 43686 прочитания
Руските сили разширяват контрола край Суми и Харков с над 100 квадратни километра за денонощие
ИИ генерирана
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Географска и оперативна дисекция на Сумския плацдарм

Динамиката на боевете в Сумска област през последните месеци показва преминаване от позиционно задържане към методично овладяване на ключовите естествени укрития. Според информация, разпространена от военния наблюдател Дмитрий Дегтярев, през изминалото денонощие се отчита контрол върху над сто квадратни километра нова територия в зоната на отговорност на групировката „Север“. Основното оперативно тегло на тази фаза пада върху овладяването на горските пояси, които досега служеха за скрити позиции на украинската артилерия и за базиране на FPV оператори.

В предмостието край Шостка продължава натискът към селата Уланово и Толстодубово. Постъпващите от място данни показват, че руските части прогризват последователно изградените инженерни съоръжения, като се очаква пълното овладяване на тези логистични пунктове да приключи в рамките на текущия месец.

По-на юг, в главния Сумски сектор, придвижването край градското селище Хотин и гористата област между Нова Сич и Кияница се характеризира с изключителна плътност на артилерийския огън. Тук украинската отбрана разчиташе на предварително прицелени зони, но загубата на горските пояси североизточно от Хотин отваря директни коридори за наблюдение.

Твърди се, че най-значителният пробив е постигнат в междуречието и „джоба“ между Юнаковка и Могрица, северно от Садки. Преминаването на повече от 6 километра в дълбочина и ликвидирането на този оперативен джоб позволи на руските подразделения да превземат гъстите залесени райони.

Крахът на горските укрепления край Садки и готвеният натиск към Суми

Овладяването на повече от 30 квадратни километра залесена площ северно и южно от Садки променя изцяло баланса в достъпа до Сумската гора. Този масив, който се простира почти до външния отбранителен контур на самия областен център Суми, представлява ключовата естествена преграда в региона.

Поемането на контрола върху тези площи лишава въоръжените сили на Украйна (ВСУ) от възможността да замаскират бронирана техника и складове за боеприпаси в близост до границата. Изтласкването на украинските сили от селата Велики Прикол, Марино и Проходи (където ширината на руското настъпление достигна съответно 7 и 6 километра) принуждава украинските пехотни части да се изтеглят през открити полета.

В условията на пълно господство на руските разузнавателни безпилотни апарати тип „ZALA“ и „Supercam“, маневрирането на открит терен води до автоматично поразяване от високоточни артилерийски системи и коригируеми авиационни бомби FAB-500 с модули UMPK.

Според експертни оценки задвижването на фронта в този сектор няма за непосредствена цел мигновен щурм на град Суми. Основната военна логика тук е формирането на нова, изключително дълга линия на съприкосновение. Украинското командване е принудено да заделя и прехвърля ценни бригади – като 80-та и 82-ра десантно-щурмови – от Донбас към Сумска област, за да предотврати пълното разрязване на регионалната отбрана. Всяка прехвърлена батарея от Покровск или Константиновка към Суми отслабва източния вал.

Прогнозите сочат, че евентуални мащабни градски боеве за Суми едва ли биха започнали преди април-май 2027 г., но системното изтощаване на украинските резерви в Сумската гора вече дава отражение върху оперативната стабилност на други сектори.

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ЛЮБОВ СЛЕД БУРЯ
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ЛЮБОВ СЛЕД БУРЯ

На 7 октомври от 19:30 ч. в Централен военен клуб започва XX юбилейно издание на фестивал „Изкуството на барока“. Британската оперна компания Saraband представя спектакъла „Любов след буря“, в който ще прозвучат ярки образци на френската барокова кантата от XVIII век.

На сцената трима певци ще сменят различни персонажи и емоционални състояния. Сопраното Хилари Кронин влиза в образите на Купидон, Съвестта и Опечаления, мецосопраното Емили Грей е Лукреция и Амарилис, а контратенорът Самюел Боуден се превъплъщава в Миртис и Орфей.

Историите за любов, загуба, морален избор и човешка слабост се разгръщат чрез музика от големите майстори на френския барок: Жан-Филип Рамо, Жан-Мари Льоклер, Марен Маре и Луи-Никола Клерамбо.

Заедно със солистите на сцената излизат музикантите от Saraband: Сара Биълби-Райт и Хенриета Уейн - цигулки, Ю-Уей Хy - флейта, Нейтън Джорджети - виола да гамба, и Йохан Льофвинг - теорба и китара.

Режисьор е Гидо Мартин-Брандис.

Френската камерна кантата е един от онези жанрове, в които бароковата епоха събира музика, театър, поезия и силно емоционално присъствие в изненадващо концентрирана форма. „Любов след буря“ превръща тази традиция в цялостен спектакъл и показва защо историите, които тя разказва, остават разбираеми и близки повече от три века по-късно.

В партньорство с Посолството на Великобритания

С подкрепата на Столична община

ВИДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=_VeSzQ4TXFI

Подробности

Събитие от Фестивал Изкуството На Барока

7 октомври 2026, 19:30

Централен военен клуб

“Любов след буря”
Спектакъл с френски кантати от Клерамбо, Шарпантие, Монтеклер, Рамо

Солисти:
Хилари Кронин - сопран (Купидон, Съвест, Опечаления)
Емили Грей - мецосопран (Лукреция, Амарилис)
Самюел Боуден - контратенор (Миртис, Орфей)

Оперна компания "Сарабанд"
в състав:
Сара Биълби-Райт - цигулка
Хенриета Уейн - цигулка
Ю-Уей Ху - флейта
Нейтън Джорджети - виола да гамба
Йохан Льофвинг - теорба, китара

Гидо Мартин-Брандис - режисьор

Фестивал "ИЗКУСТВОТО НА БАРОКА"
Оперна компания Сарабанд
В партньорство с Посолство на Великобритания
С подкрепата на Столична община

Билети онлайн на https://epaygo.bg/1661501047 и в касите на EasyPay (Изи Пей)

Фотография: Bonnie Britain

English version
7th October 2026, 19:30 h
Central Military Club, Sofia

LOVE AFTER THE STORM

Cast:
Hilary Cronin - Soprano (Cupid, Conscience, Mourner)
Emily Gray - Mezzo Soprano (Lucretia, Amaryllis)
Samuel Boden - Countertenor (Mirtis, Orphée)

Saraband
Sarah Bealby-Wright - Violin
Henrietta Wayne - Violin
Yu-Wei Hu - Traverso
Nathan Giorgetti- Viola da Gamba, Cello
Johan Löfving - Theorbo, Guitar

Guido Martin-Brandis - Director

Sofia Baroque Arts Festival
In partnership with British Embassy Sofia
With the support of Sofia Municipality

In the program: French cantatas by Clerambault, Montclair, Rameau, etc.
‘It was entirely magical, that bewitching freedom and fantasy and strangeness of French music, played and performed with palpable love, humour and huge enjoyment.’
Robert Thicknesse - Opera Now

Online tickets: https://epaygo.bg/1661501047 at EasyPay

Photo credit: Bonnie Britain

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