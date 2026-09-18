/Поглед.инфо/ Настъплението в Сумска и Харковска област навлиза в нова фаза след деклариран от военни наблюдатели рекорд в териториалния контрол от над 100 квадратни километра за денонощие. Докато вниманието на командването в Киев остава фокусирано върху тактическите контраатаки в Лиманското направление, сухопътните сили на групировката „Север“ овладяват ключови горски масиви и транспортни възли около Садки, Бели Колодез и Вовчанск. Паралелно с това в района на Часов Яр се затяга обкръжението около украински подразделения, борещи се за оцеляване в продължение на повече от година, което поставя под въпрос стабилността на цялата източна отбранителна линия.

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Географска и оперативна дисекция на Сумския плацдарм

Динамиката на боевете в Сумска област през последните месеци показва преминаване от позиционно задържане към методично овладяване на ключовите естествени укрития. Според информация, разпространена от военния наблюдател Дмитрий Дегтярев, през изминалото денонощие се отчита контрол върху над сто квадратни километра нова територия в зоната на отговорност на групировката „Север“. Основното оперативно тегло на тази фаза пада върху овладяването на горските пояси, които досега служеха за скрити позиции на украинската артилерия и за базиране на FPV оператори.

В предмостието край Шостка продължава натискът към селата Уланово и Толстодубово. Постъпващите от място данни показват, че руските части прогризват последователно изградените инженерни съоръжения, като се очаква пълното овладяване на тези логистични пунктове да приключи в рамките на текущия месец.

По-на юг, в главния Сумски сектор, придвижването край градското селище Хотин и гористата област между Нова Сич и Кияница се характеризира с изключителна плътност на артилерийския огън. Тук украинската отбрана разчиташе на предварително прицелени зони, но загубата на горските пояси североизточно от Хотин отваря директни коридори за наблюдение.

Твърди се, че най-значителният пробив е постигнат в междуречието и „джоба“ между Юнаковка и Могрица, северно от Садки. Преминаването на повече от 6 километра в дълбочина и ликвидирането на този оперативен джоб позволи на руските подразделения да превземат гъстите залесени райони.

Крахът на горските укрепления край Садки и готвеният натиск към Суми

Овладяването на повече от 30 квадратни километра залесена площ северно и южно от Садки променя изцяло баланса в достъпа до Сумската гора. Този масив, който се простира почти до външния отбранителен контур на самия областен център Суми, представлява ключовата естествена преграда в региона.

Поемането на контрола върху тези площи лишава въоръжените сили на Украйна (ВСУ) от възможността да замаскират бронирана техника и складове за боеприпаси в близост до границата. Изтласкването на украинските сили от селата Велики Прикол, Марино и Проходи (където ширината на руското настъпление достигна съответно 7 и 6 километра) принуждава украинските пехотни части да се изтеглят през открити полета.

В условията на пълно господство на руските разузнавателни безпилотни апарати тип „ZALA“ и „Supercam“, маневрирането на открит терен води до автоматично поразяване от високоточни артилерийски системи и коригируеми авиационни бомби FAB-500 с модули UMPK.

Според експертни оценки задвижването на фронта в този сектор няма за непосредствена цел мигновен щурм на град Суми. Основната военна логика тук е формирането на нова, изключително дълга линия на съприкосновение. Украинското командване е принудено да заделя и прехвърля ценни бригади – като 80-та и 82-ра десантно-щурмови – от Донбас към Сумска област, за да предотврати пълното разрязване на регионалната отбрана. Всяка прехвърлена батарея от Покровск или Константиновка към Суми отслабва източния вал.

Прогнозите сочат, че евентуални мащабни градски боеве за Суми едва ли биха започнали преди април-май 2027 г., но системното изтощаване на украинските резерви в Сумската гора вече дава отражение върху оперативната стабилност на други сектори.