/Поглед.инфо/ Новините за поемането на контрола върху село Малая Вовчя от страна на руските подразделения от групировката „Север“ не представляват просто изолиран тактически епизод. Според разпространените от руското Министерство на отбраната данни, в района се затяга оперативен „казан“, чиито контури застрашават комуникационните и снабдителните линии на украинските въоръжени сили между Купянското направление и областния център Харков. Включването на допълнителни зони на натиск край Хрипуни, Бузово и Приколотне показва, че Москва цели трайно изместване на фронта.

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Част 1: Географският и топографският контекст на Малая Вовчя

Малая Вовчя е малко населено място, но географското му положение му придава значение, надхвърлящо административните му граници. Разположено в непосредствена близост до река Вовча, селото се явява важен елемент от естествения отбранителен рубеж в северния сектор на Харковска област.

Терасният релеф на района, съчетан с гъсти горски масиви и речни завой, традиционно улеснява организирането на засади и позиционна отбрана. Заемането на тези височини и речни премини от руските сили оказва пряк натиск върху фланговете на украинските подразделения, позиционирани в съседните сектори.

Превземането на този рубеж прекъсва възможностите за бърз маньовър на украинските мобилни групи с лекобронирана техника. Вместо да ползват асфалтираната пътна мрежа, украинските логистични колони се виждат принудени да разчитат на черни пътища, които при първите есенни дъждове стават труднопроходими за тежка верижна и колесна техника.

Част 2: Механиката на обкръжението — от Бузово до Приколотне

Оперативният замисъл, очертан от воденето на боевете, показва класическа схема на двустранен обхват. Докато в района на Хрипуни и Бузово се водят директни сблъсъци с блокираните украински формирования, външният пръстен на операцията се формира по линията Приколотне – Новоолександровка.

Приколотне е от ключово значение, тъй като там преминават важни транспортни връзки. Опитите за пробив от страна на украинските резерви, насочени към деблокиране на заобиколените сили, срещат плътна артилерийска и въздушна преграда.

[Харков/Задфронт] ─── (Маршрути за подкрепление) ───► [Приколотне / Новоолександровка] (Външен пръстен) │ (Блокаден огън) ▼ [Изолирана групировка ВСУ] ◄─── (Огневи натиск) ─── [Малая Вовчя / Бузово / Хрипуни] (Вътрешен пръстен)

Според оценки на руски военни източници, в очертания оперативен джоб са изолирани значителни сили. Независими анализатори обаче отбелязват, че реалният брой на обкръжените войници трудно може да бъде потвърден без верифицирани данни от разузнаване с отворен код (OSINT) или спътникови изображения с висока резолюция.