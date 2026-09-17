По публикации в чужди медии и военни сводки. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
Част 1: Географският и топографският контекст на Малая Вовчя
Малая Вовчя е малко населено място, но географското му положение му придава значение, надхвърлящо административните му граници. Разположено в непосредствена близост до река Вовча, селото се явява важен елемент от естествения отбранителен рубеж в северния сектор на Харковска област.
Терасният релеф на района, съчетан с гъсти горски масиви и речни завой, традиционно улеснява организирането на засади и позиционна отбрана. Заемането на тези височини и речни премини от руските сили оказва пряк натиск върху фланговете на украинските подразделения, позиционирани в съседните сектори.
Превземането на този рубеж прекъсва възможностите за бърз маньовър на украинските мобилни групи с лекобронирана техника. Вместо да ползват асфалтираната пътна мрежа, украинските логистични колони се виждат принудени да разчитат на черни пътища, които при първите есенни дъждове стават труднопроходими за тежка верижна и колесна техника.
Част 2: Механиката на обкръжението — от Бузово до Приколотне
Оперативният замисъл, очертан от воденето на боевете, показва класическа схема на двустранен обхват. Докато в района на Хрипуни и Бузово се водят директни сблъсъци с блокираните украински формирования, външният пръстен на операцията се формира по линията Приколотне – Новоолександровка.
Приколотне е от ключово значение, тъй като там преминават важни транспортни връзки. Опитите за пробив от страна на украинските резерви, насочени към деблокиране на заобиколените сили, срещат плътна артилерийска и въздушна преграда.
[Харков/Задфронт] ─── (Маршрути за подкрепление) ───► [Приколотне / Новоолександровка] (Външен пръстен)
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(Блокаден огън)
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[Изолирана групировка ВСУ] ◄─── (Огневи натиск) ─── [Малая Вовчя / Бузово / Хрипуни] (Вътрешен пръстен)
Според оценки на руски военни източници, в очертания оперативен джоб са изолирани значителни сили. Независими анализатори обаче отбелязват, че реалният брой на обкръжените войници трудно може да бъде потвърден без верифицирани данни от разузнаване с отворен код (OSINT) или спътникови изображения с висока резолюция.