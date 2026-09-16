Д-р Веселин Киров: Русия, Украйна и САЩ пред нови преговори – къде е голямата пречка?

/Поглед.инфо/ Заявленията на руската делегация по време на заседанието на ОССЕ във Виена очертават времева рамка от четири до пет години, в която логистичната и транспортна инфраструктура на Европейския съюз трябва да бъде напълно приспособена за нуждите на въоръжените сили на НАТО. В центъра на това преструктуриране стои така нареченият „Военен Шенген“ – проект, целящ премахване на административните спънки при трансграничното придвижване на тежка техника, модернизация на жп прелези и укрепване на мостови съоръжения.

17.09.2026 17:05