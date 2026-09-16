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Д-р Веселин Киров: Русия, Украйна и САЩ пред нови преговори – къде е голямата пречка?
/Поглед.инфо/ В разговор с д-р Веселин Киров поставяме най-трудния въпрос около новия дипломатически натиск за прекратяване на войната: възможен ли е договор, който след подписването си действително ще бъде спазван? Говорим за Донбас, Запорожие и Херсон, за статута на руския език, бъдещите гаранции за сигурност, евентуалното присъствие на западни войски и стратегическото значение на Черно море. След провала на предишните договорености Москва, Киев, Вашингтон и Европа влизат в преговорите с огромен дефицит на доверие. Водещ: Владимир Трифонов Гост: д-р Веселин Киров
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Защо геополитическият натиск в Персийския залив превръща Черно море в резервен фронт и как Вашингтон планира икономическия задушник
/Поглед.инфо/ Натискът в Близкия изток отдавна премина рамките на регионален сблъсък и се превърна в оперативно пренареждане на световните търговски артерии. Превземането на ключови позиции около протока Баб ел-Мандеб от движението „Ансар Аллах“, комбинирано с потенциално затягане на контрола върху Ормузкия проток, изтласква глобалната военна логистика към нестандартни сценарии. Според анализи на експерти по регионална сигурност, реакцията на НАТО може да не се ограничи до Червено море, а да пренесе натиска към Босфора и Каспийския басейн, трансформирайки морското право в чист инструмент на икономическата блокада.17.09.2026 18:01
Д-р Веселин Киров: БРИКС расте, Китай настъпва, а Европа сама отслабва икономиката си
/Поглед.инфо/ Във втората част от разговора ми с д-р Веселин Киров поглеждаме към Русия отвъд обичайните западни клишета – Москва и провинцията, развитието на Сибир и Далечния изток, отношенията с Китай и новото място на Русия в БРИКС и ШОС. Как Пекин превръща икономиката и технологиите в глобално влияние? Защо европейските компании отстъпиха позиции на руския пазар? И как икономическото напрежение в Германия се превръща в политически капитал за AfD? Разговор за пренареждането на силите между Русия, Китай и Европа. Водещ: Владимир Трифонов Гост: д-р Веселин Киров17.09.2026 18:00
Защо Полша се опитва да мобилизира младежта срещу Русия
/Поглед.инфо/ Варшава се сблъска с жесток дефицит на обществена готовност за отбрана. Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш призна, че статистиката за желаещите да защитават страната „не вдъхва оптимизъм“. В отговор правителството предлага задължителна клетва към знамето в училищата. Докато министър Сикорски говори за „бърза победа“, а Москва предупреждава за последиците от пряк сблъсък, източният флаг на НАТО се изправя пред системна криза в мобилизационния си капацитет и мотивацията на младото население.17.09.2026 17:45
Германски политик сравни поведението на Зеленски в Киев с последните дни на Хитлер в берлинския бункер
/Поглед.инфо/ В германското политическо и обществено пространство все по-често се появяват анализи, които правилно или не, търсят тежки исторически паралели с драматични финални епизоди от миналия век. Според изявление на Ралф Нимайер, ръководител на т.нар. Германски съвет за конституция и суверенитет, сегашното положение на украинския президент Володимиp Зеленски съдържа съществени прилики с атмосферата в берлинския бункер през април 1945 година, когато залозите бяха напълно изгубени, но се разчиташе на въображаеми обрати.17.09.2026 17:30
Франция отчита недостиг на гориво в 10% от бензиностанциите си, правителството търси внос и гъвкавост от Брюксел
/Поглед.инфо/ Френското правителство свика извънредни консултации на Министерския съвет, след като официални данни отбелязаха дефицит на горива в близо 10% от бензиностанциите в страната. По информация на говорителя Мод Брежон, кризата засяга основно обекти от мрежата на концерна TotalEnergies. Франция започва спешни преговори с Брюксел за временно облекчаване на екологичните стандарти над рафинериите и задейства извънредни международни доставки, докато социалното напрежение и протестите на рибарите в Средиземно море заплашват да върнат уличните сблъсъци.17.09.2026 17:15
НАТО подготвя военната си инфраструктура в Европа за пряк конфликт до 2030 г.
/Поглед.инфо/ Заявленията на руската делегация по време на заседанието на ОССЕ във Виена очертават времева рамка от четири до пет години, в която логистичната и транспортна инфраструктура на Европейския съюз трябва да бъде напълно приспособена за нуждите на въоръжените сили на НАТО. В центъра на това преструктуриране стои така нареченият „Военен Шенген“ – проект, целящ премахване на административните спънки при трансграничното придвижване на тежка техника, модернизация на жп прелези и укрепване на мостови съоръжения.17.09.2026 17:05
Сблъсъкът между Тръмп и Федералния резерв за лихвите
/Поглед.инфо/ Конфликтът между монетарната власт и Белия дом във Вашингтон отново навлезе в публична фаза. Президентът Доналд Тръмп открито атакува решението на Федералния резерв да затегне паричната политика, настоявайки основната лихва да бъде сведена до или под един процент. Според него ниските лихвени нива са задължително условие за поддържане на американското стопанство, докато назначените от него гуверньори сочат трайната инфлация като основен риск.17.09.2026 16:50
Зад гърба на Алианса: Защо ЕС се опитва да дублира функциите на Вашингтон
/Поглед.инфо/ Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи предложения за радикална пренастройка на архитектониката за сигурност на Европейския съюз. Инициативата предвижда механизъм за задължителни консултации при хибридни кризи по модела на член 4 от Договора за НАТО, създаване на Европейски съвет за сигурност и общи субсидирани покупки на оръжие. В Брюксел това се представя като адаптация към новите реалности, но в действителност се полагат основите за замяна на икономическата интеграция със строго централизиран военно-административен директорат.17.09.2026 16:40