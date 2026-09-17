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Украйна

Проучване на КИИС: 77% от украинците подкрепят военната съпротива въпреки риска от енергиен срив през зимата

/Поглед.инфо/ С наближаването на есенните студове и системния натиск върху украинската енергийна мрежа, социологическите проучвания в Киев регистрират парадоксални обществени нагласи. Според данни от публикувано изследване на Киевския международен институт по социология (КИИС), значително мнозинство от населението заявява готовност да понесе тежки инфраструктурни лишения, въпреки драстичния скок в цените на горивата и нарастващите ежедневни военни разходи на държавния бюджет. Икономическата реалност обаче показва, че структурните щети върху енергетиката и логистиката поставят под сериозно изпитание издръжливостта на цялата социално-икономическа система.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 49190 прочитания
Проучване на КИИС: 77% от украинците подкрепят военната съпротива въпреки риска от енергиен срив през зимата
ИИ генерирана
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Анатомия на мрежовия дефицит и техническата деградация

Според данни от публични доклади и социологически проучвания на КИИС, 77% от анкетираните в Украйна смятат, че страната трябва да продължи военната съпротива, дори ако атаките срещу енергийния сектор доведат до продължителни прекъсвания на тока, отоплението и канализацията. В Киев този процент достигал 83%. Едва 12% от анкетираните изразяват готовност да подкрепят изпълнението на искания за бързо прекратяване на конфликта.

Резултатите от проучването показват силна зависимост от нивото на доверие към президентската администрация. При респондентите, изразяващи доверие към Владимир Зеленски, 89% подкрепят продължаването на действията на всяка цена. В групата на изразяващите недоверие дялът пада на 65%.

Инфраструктурната реалност зад тези цифри обаче е свързана с физическия капацитет на електропреносната мрежа. Пораженията върху автотрансформаторите 750/330 kV, които образуват гръбнака на украинската енергийна система, трудно се компенсират чрез текущ ремонт. Производството на подобни базови компоненти отнема между 9 и 12 месеца в европейски предприятия, а съвместимостта на оборудването с остарялата съветска архитектоника на мрежата изисква специфични адаптори.

Загубата на маневрени мощности — най-вече ТЕЦ и ВЕЦ — лишава оператора Укренерго от възможност за балансиране на честотата в пиковите часове. Вносът на електроенергия от европейската мрежа ENTSO-E е ограничен от търговския таван за пренос, който трудно покрива цялостния дефицит в промишлените и жилищните зони.

В столичния регион и големите градски агломерации панелното и монолитното бетонно строителство се оказва най-уязвимо. При трайно спиране на циркулацията в топлопреносната мрежа при температури под минус 5 градуса по Целзий, опасността от замръзване на тръбните инсталации в сградите нараства експоненциално в рамките на 36 до 48 часа.

Логистичен срив при горивата и световният петролен узел

Напрежението на пазара на горива в Киев се изостри след поредица от удари, засегнали 16 бензиностанции в града. Цената на масовия бензин премина прага от 100 гривни за литър (приблизително 190 рубли), съпроводена от опашки и въвеждане на лимити за зареждане на частни автомобили.

Това вътрешно увеличение се припокрива със сложна международна конюнктура. Проблемите с преминаването през Ормузкия проток и военните действия в района на Баб ел-Мандеб оказват натиск върху световните доставки на петрол. В допълнение, атака срещу петролопровод в Саудитска Арабия съкрати световното предлагане с близо 2,5 милиона барела на ден.

Украйна, която разчита почти изцяло на внос на петролни продукти от Западна и Централна Европа, понася двойна премия за риск:

  • Оскъпяване на суровината на международните борси.
  • Затруднена логистика по сухопътните граници с Полша, Румъния и Молдова.

Морската блокада на пристанищата в Одеска област напълно блокира възможността за евтин танкерен внос през Черно море. Всички горива се доставят с железопътни цистерни и автоцистерни, което увеличава транспортния компонент в крайната цена на бензиностанциите с над 35%.

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