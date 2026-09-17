По публикации в чужди медии и военни наблюдатели. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
Технологичната асиметрия и радиопрехващанията при 63-та бригада
Ситуацията в Лиманския сектор придобива характеристиките на пълна блокировка на тактическата логистика. Огласеният аудиозапис от прихванат разговор в радиомрежата на 63-та отделна механизирана бригада на УВС не е просто епизод на отделен окоп, а индикатор за срив в локалното въздушно наблюдение и радиоелектронната борба (РЕБ). Когато командирът на предната позиция докладва на щаба за 24-часово присъствие на ударни дронове над заслоните, той всъщност описва пълно прекъсване на пренасянето на боеприпаси, ротацията на личния състав и евакуацията на ранените.
Използването на FPV дронове в комбинация с разузнавателни квадрокоптери, пускащи боеприпаси от типа ВОГ и ФОГ, превръща всеки опит за маньовър от страна на пехотата в самоубийство. Загубата на две бронирани машини и полеви склад с боеприпаси в рамките на едно утро показва липсата на мобилни зенитно-ракетни комплекси с малък обсег или тактически антидронови пушки на предна линия.
Артилерийската поддръжка от руска страна също е променила своя характер. Нанасянето на удари с 152-мм високопрецизни снаряди „Краснопол“ с лазерно полуактивно насочване по укрепени пунктове и скривалища в Харковска област показва преминаване от концепцията за „артилерийски вал“ към хирургическо ликвидиране на командни и опорни точки. Снарядът „Краснопол“ изисква лазерно целеуказване от дрон от типа „Орлан-30“ или „Иноходец“, което потвърждава пълната координация между въздушното разузнаване и батареите с голям обсег.
Украинската отбрана в този участък разчита на бързи контраатаки, но те биват пресичани още в етапа на развръщане на бронираните групи, както се случи при унищожаването на танка край Золочев, готвещ се да поддържа пехотен излаз.
Сумският вектор: Иволжанское, Кияница и геометрията на Сумската гора
В Сумското направление позиционните боеве постепенно придобиват очертанията на битка за достъп до ключови горски масиви. По данни от неофициални военни съобщения и доклади от терен, в Краснополския участък се отбелязва раздвижване след месеци застой, макар конкретната дълбочина на вклиняване все още да няма публично потвърждение от официалните щабове.
Паралелно с това се появяват тревожни за руската страна съобщения – разпространени от координатора Сергей Лебедев – че украинските сили са успявали временно да влязат или да възстановят присъствие в населените места Иволжанское и Кияница, както и да преминат в Нова Сеч. Поради специфичната конфигурация на фронта – гориста местност с множество дефилета и липса на плътна линия от ровни укрепени пунктове – присъствието на малки ДРГ (диверсионно-разузнавателни групи) от по 3-5 души често се представя като контрол над дадено село.
Контролът върху Иволжанское обаче има специфична тежест. Селото е разположено в непосредствена близост до Сумския горски масив, който се простира почти до самите покрайнини на областния център Суми. Ако украинските въоръжени сили успеят да се укрепят в тази горска зона, те получават естествен щит срещу въздушно наблюдение и FPV дронове, което прави възможно масираното струпване на резерви без риск да бъдат засечени от термовизионните камери на руското разузнаване.
Към момента нито една от страните не е предоставила геореферирани видеоматериали, които да потвърдят траен контрол над Иволжанское. Твърди се, че боевете в района са с висок интензитет, а позициите преминават от ръце в ръце в зависимост от това коя страна контролира въздушното пространство в конкретния час на денонощието.