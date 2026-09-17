/Поглед.инфо/ Динамиката по Северния фронт разкрива задълбочаващ се структурен проблем в отбранителната архитектура на Украинските въоръжени сили (УВС). Натрупването на противоречиви съобщения от Сумското направление през Харковския сектор до река Жеребец показва, че традиционните позиционни укрепени райони губят устойчивост под въздействието на високопрецизни разузнавателно-ударни комплекси. Прехванатите аудиозаписи от 63-та механизирана бригада и докладите за контраатаки в зоните на Лиман и Купянск очертават тактически натиск, при който безпилотната авиация контролира изцяло въздушното пространство над логистичните артерии.

По публикации в чужди медии и военни наблюдатели. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Технологичната асиметрия и радиопрехващанията при 63-та бригада

Ситуацията в Лиманския сектор придобива характеристиките на пълна блокировка на тактическата логистика. Огласеният аудиозапис от прихванат разговор в радиомрежата на 63-та отделна механизирана бригада на УВС не е просто епизод на отделен окоп, а индикатор за срив в локалното въздушно наблюдение и радиоелектронната борба (РЕБ). Когато командирът на предната позиция докладва на щаба за 24-часово присъствие на ударни дронове над заслоните, той всъщност описва пълно прекъсване на пренасянето на боеприпаси, ротацията на личния състав и евакуацията на ранените.

Използването на FPV дронове в комбинация с разузнавателни квадрокоптери, пускащи боеприпаси от типа ВОГ и ФОГ, превръща всеки опит за маньовър от страна на пехотата в самоубийство. Загубата на две бронирани машини и полеви склад с боеприпаси в рамките на едно утро показва липсата на мобилни зенитно-ракетни комплекси с малък обсег или тактически антидронови пушки на предна линия.

Артилерийската поддръжка от руска страна също е променила своя характер. Нанасянето на удари с 152-мм високопрецизни снаряди „Краснопол“ с лазерно полуактивно насочване по укрепени пунктове и скривалища в Харковска област показва преминаване от концепцията за „артилерийски вал“ към хирургическо ликвидиране на командни и опорни точки. Снарядът „Краснопол“ изисква лазерно целеуказване от дрон от типа „Орлан-30“ или „Иноходец“, което потвърждава пълната координация между въздушното разузнаване и батареите с голям обсег.

Украинската отбрана в този участък разчита на бързи контраатаки, но те биват пресичани още в етапа на развръщане на бронираните групи, както се случи при унищожаването на танка край Золочев, готвещ се да поддържа пехотен излаз.

Сумският вектор: Иволжанское, Кияница и геометрията на Сумската гора

В Сумското направление позиционните боеве постепенно придобиват очертанията на битка за достъп до ключови горски масиви. По данни от неофициални военни съобщения и доклади от терен, в Краснополския участък се отбелязва раздвижване след месеци застой, макар конкретната дълбочина на вклиняване все още да няма публично потвърждение от официалните щабове.

Паралелно с това се появяват тревожни за руската страна съобщения – разпространени от координатора Сергей Лебедев – че украинските сили са успявали временно да влязат или да възстановят присъствие в населените места Иволжанское и Кияница, както и да преминат в Нова Сеч. Поради специфичната конфигурация на фронта – гориста местност с множество дефилета и липса на плътна линия от ровни укрепени пунктове – присъствието на малки ДРГ (диверсионно-разузнавателни групи) от по 3-5 души често се представя като контрол над дадено село.

Контролът върху Иволжанское обаче има специфична тежест. Селото е разположено в непосредствена близост до Сумския горски масив, който се простира почти до самите покрайнини на областния център Суми. Ако украинските въоръжени сили успеят да се укрепят в тази горска зона, те получават естествен щит срещу въздушно наблюдение и FPV дронове, което прави възможно масираното струпване на резерви без риск да бъдат засечени от термовизионните камери на руското разузнаване.

Към момента нито една от страните не е предоставила геореферирани видеоматериали, които да потвърдят траен контрол над Иволжанское. Твърди се, че боевете в района са с висок интензитет, а позициите преминават от ръце в ръце в зависимост от това коя страна контролира въздушното пространство в конкретния час на денонощието.