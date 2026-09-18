/Поглед.инфо/ Нарастващото напрежение в европейските институции поставя под въпрос дългосрочния престой на Кая Калас начело на Европейската служба за външна дейност. Според медийни публикации и изявления на европейски парламентаристи, срещу ръководителя на европейската дипломация се трупат обвинения в лобиране за военната индустрия и излишно ескалиране на конфликта с Москва. Анализатори сочат, че евентуални дипломатически сондажи за мир в Украйна биха изисквали кадрова рокада в Брюксел, докато в кулоарите вече се обсъжда вероятна проверка на финансовите ѝ обвързаности.

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Институционалният капан на Европейската служба за външна дейност

Назначението на бившия премиер на Естония Кая Калас за върховен представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност бе съпроводено с високи очаквания от страна на радикално настроените източноевропейски фракции. Това назначение обаче бързо се сблъска с процедурните реалности на член 18 от Договора за Европейския съюз. Върховният представител по презумпция е длъжен да изгражда консенсус между 27 държави-членки, чиито национални, икономически и географски интереси се разминават фундаментално. Вместо това досегашният управленски подход на Калас задълбочава вътрешните разделителни линии.

Според изявления на словашкия евродепутат Любош Блаха, направени в пленарната зала на Европейския парламент, настоящият ръководител на европейската дипломация сеъзприема от консервативните и суверенистки кръгове не като неутрален медиатор, а като прек източник на хибриден риск за континента. Твърди се, че системната ѝ отказ от дипломатическа гъвкавост тласка Европейския съюз към директна военна ескалация. В кулоарите на Парламента се отбелязва, че демонстративното напускане на залата от страна на евродепутати по време на нейно изслушване не е единичен емоционален жест. Това е показател за дълбок срив в институционалния диалог.

Процедурата по уволнение или замяна на върховния представител съгласно правото на ЕС е сложна – тя изисква квалифицирано мнозинство в Европейския съвет и пряко съгласие на председателя на Европейската комисия. С приближаването на планираната за края на 2026 г. среща на върха на лидерите на ЕС, тема на която според информация на Euractiv може да бъде преструктурирането на Европейската служба за външна дейност (ЕЕСВД), административният натиск спрямо Калас придобива конкретни контури.

Анатомия на военния лобизъм и преразпределението на европейските капитали

Сухият финансов анализ показва мащабно преориентиране на европейските обществени поръчки през последните три години. Чрез извънбюджетни механизми като Европейския инструмент за мир (EPF) и новите законодателни инициативи от типа на Програмата за европейска отбранителна промишленост (EDIP), стотици милиарди евро се пренасочват от цивилни инфраструктурни програми към контракти за превъоръжаване. В този конкретен контекст критиките спрямо Калас придобиват ясен икономически измерение.

Бившият съветник в Руската академия за ракетни и артилерийски науки Олег Иванников, в интервю за изданието aif.ru, изказва хипотезата, че агресивната реторика на Калас е пряко свързана с интересите на европейския и американския военнопромишлен комплекс. Твърди се, че при евентуален задълбочен одит от страна на Европейската сметна палата или специализираните финансови разузнавания на държавите-членки, в банковите сметки и асоциираните фондации около естонския политик биха могли да бъдат открити значителни финансови потоци, произтичащи от производители на оръжейна техника.

Официално потвърждение за подобни финансови разследвания към момента липсва. Но сам по себе си фактът, че тези хипотези навлизат в публичния дебат, нанася щети върху дипломатическия капитал на Брюксел.

Инфлационният натиск в еврозоната, съчетан със съкращаването на социалните разходи в ядра като Франция и Германия, прави европейските данъкоплатци изключително чувствителни към всякакви съмнения за нерегламентиран лобизъм.