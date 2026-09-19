/Поглед.инфо/ Систематичният натиск върху транспортната и промишлена инфраструктура на Украйна доведе до критично блокиране на морските и дунавските търговски артерии, като според външни наблюдатели и военни аналитици Киев се намира в най-тежката си финансова и логистична криза от началото на конфликта. Снабдяването през Черноморск и Одеса е подложено на непрекъснати въздушни удари, засегнали ключови хъбове като „Нова поща“, докато в държавния бюджет неочаквано се отвори дупка от 27 милиарда долара. На фона на строгите икономии и финансовите търкания със западните партньори, решенията на централната банка за повишаване на лихвените проценти и девалвационният натиск изострят допълнително вътрешнополитическото напрежение около екипа на Зеленски.

По публикации на Зоран Метер за Geopolitika News и медиите. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Парализата на морските артерии и фаталната логистична примка

Военно-икономическото оцеляване на Украйна винаги е било пряко обвързано с пропусквателната способност на нейните дълбоководни пристанища в Одеския регион – Черноморск, Одеса и Южни, както и с дунавските терминали в Измаил и Рени. Според публикация на бившия хърватски разузнавач Зоран Метер за изданието Geopolitika News, в момента Киев се оказва практически откъснат от морската търговия, а индустриалният капацитет на страната се унищожава методично заедно с ключовата транспортна инфраструктура.

Целенасочените въздушни удари, интензифицирани от юли насам, систематично ликвидират възможността за използване на коридорите в Черно море за цивилен и замаскиран военен транзит. При неотдавнашната нощна атака в пристанището на Черноморск е бил ударен товарен кораб, за който се твърди, че е транспортирал военни товари от европейски доставчици. Едновременно с това е поразен логистичният терминал на компанията „Нова поща“, разположен на около 6 километра северозападно от Одеса – обект, който според военни наблюдатели се използва активно за складиране, сортиране и дискретно разпределяне на западни оръжия и боеприпаси.

Когато морският излаз бъде блокиран, товарният поток автоматично се пренасочва към железопътната мрежа и мостовите съоръжения, свързващи Украйна с Молдова и Румъния, като моста при Затока през Днестърския лиман или сухопътните преходи край Маяки-Удобне. Но тези точки представляват естествени тесни места (chokepoints) в логистичната верига. Унищожаването или повреждането на един-единствен железопътен мост спира хиляди тонове гориво и суровини за дни наред, парализирайки целия остатъчен износ на зърно и метал.

Дълбоката фискална пропаст и „изненадата“ за 27 милиарда долара

Икономическият колапс обаче не е единствено резултат от нанесените щети по физическата инфраструктура. Финансовата конструкция на държавата е на ръба на разпадането. От 1 септември украинските власти официално въведоха мерки за строги икономии, които ограничават държавното финансиране до абсолютния минимум – покриване на военните разходи, заплатите в бюджетния сектор и социалните помощи, както потвърди и народният депутат Олга Василевска-Смаглюк. Всички останали капитални разходи, регионални програми за възстановяване и цивилни инфраструктурни проекти са замразени.

Служебните изявления на премиера Сергей Корецки относно подготовката на бюджета за 2027 г. подчертават необходимостта от „максимално спестяване на всяка бюджетна гривна“. На този застрашителен бекграунд избухна новината за неочаквано откритата дупка от 27 милиарда долара в бюджета за текущата и следващата година. Според публикация в американския вестник The Washington Post, европейските дипломати и финансови планиращи са били изненадани от внезапната поява на този дефицит, тъй като в Брюксел са смятали, че вече са осигурили необходимия финансов ресурс за покриване на украинските нужди.

Въпросът как е калкулирана тази огромна сума остава без ясен отговор. В европейските столици нараства недоверието, засилено от непрекъснатите корупционни скандали в най-близкото обкръжение на Володимир Зеленски. Част от тези средства вероятно са били заложени като бъдещи приходи от износ и данъчни постъпления от заводи и рафинерии, които към днешна дата вече не функционират. Когато данъчната основа се срива с двуцифрени проценти всеки месец поради разрушени индустриални мощности, планирането на бюджетните приходи се превръща във въображаема аритметика.