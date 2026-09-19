/Поглед.инфо/ В условията на ескалиращо геополитическо противопоставяне, европейските държави декларират мащабни планове за милитаризация, които обаче се сблъскват със суровата реалност на изчерпани военни арсенали, кадрови дефицит и индустриални тесни места. Анализът на отбранителните политики в Германия, Великобритания, Италия и институциите в Брюксел разкрива фундаментален разрив между политическите декларации за готовност за конфликт и реалния оперативен капацитет на въоръжените сили. Бюджетните съкращения, инфлационният натиск върху военните поръчки и липсата на координация поставят под въпрос ефективността на общата европейска сигурност.

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Германският възел: Милитаризация на хартия, бюджетни дупки и кадрови колапс в Бундесвера

Публичните изявления на германския министър на отбраната Борис Писториус, свързани с подготовката на Бундесвера и германското общество за потенциален пряк конфликт в Европа, не са изолиран феномен, а отражение на институционален натиск. В поредица от медийни изяви — включително интервюто му за предаването „Берлин директ“ по телевизия ZDF, участия във форума за сигурност във Варшава и дебатите за бюджета в Бундестага — Писториус последователно очертава времевия хоризонт до 2029 г. като критичен за сигурността на Германия. Твърди се обаче, че зад тази войнствена реторика се крие опит за маскиране на тежки структурни проблеми в германския отбранителен сектор.

Специалният фонд от 100 милиарда евро (Sondervermögen), гласуван за Бундесвера, се обезценява с бързи темпове поради високата инфлация в промишления сектор и бюрократичните забавяния във Федералната служба за оборудване, информационни технологии и поддръжка (BAAINBw) в Кобленц. Германските оръжейни концерни, включително Rheinmetall и KNDS, се сблъскват с недостиг на суровини и бавно разширяване на производствените линии. Въпреки откриването на нови капацитети за производство на 155-милиметрови артилерийски снаряди в Унтерлюс, запълването на напълно празните складове на Бундесвера ще изисква най-малко десетилетие непрекъснато производство.

В кадрово отношение ситуацията е още по-сложна. Намерението да се увеличи личният състав на Бундесвера до 203 000 души до края на десетилетието се сблъсква с вълна от оставки и спад на интереса към военната служба. Това принуди Писториус да лансира предложения за въвеждане на нов модел за военна служба, както и за активна интеграция на лица с мигрантски произход — идея, която предизвика сериозни дебати в германското общество относно оперативната съвместимост и сигурността на личния състав.

От друга страна, руски коментатори и дипломатически представители посочват, че пренасочването на индустриални капацити от автомобилни гиганти като Volkswagen към военно производство напомня за икономическите модели от миналия век. Според критиците, фокусирането върху „външна заплаха“ спестява на правителството в Берлин необходимостта да дава отговори за икономическата стагнация, високите цени на енергията за индустрията и неконтролирания миграционен натиск.

Британската военноморска криза и фискалният конфликт на Даунинг стрийт

Политическите турбуленции в Лондон показват подобен разрив между външнополитическите амбиции и реалните ресурси. Оставката на британския министър на отбраната Джон Хийли през юни 2026 г. бе съпроводена от публични разкрития за остър конфликт с премиера Киър Стармър относно финансовото осигуряване на въоръжените сили. Според разпространена информация в британския печат, Хийли е настоявал за незабавно отпускане на допълнителни 28 милиарда паунда за отбрана, заявявайки в отворено писмо, че правителството изкуствено поддържа медийна психоза за външна заплаха, докато същевременно съкращава реалните военни разходи.

Оперативното състояние на Кралския флот (Royal Navy) потвърждава тези опасения. По време на мандата си Хийли бе подложен на критика, че флотът не е получил нито един нов надводен боен кораб или подводница, докато в същото време по-стари фрегати от тип 23 се извеждат от експлоатация поради липса на резервни части и квалифициран инженерна поддръжка. Твърденията му за необходимост от задържане на търговски съдове от така наречения „скрит флот“ и готовност за разполагане на британски войски в Източна Европа се сблъскаха със суровата реалност на намаляващ брой бойни единици.

Паралелно с това, ключова роля във формирането на британската външна политика продължава да играе Джонатан Пауъл, действащ като съветник по националната сигурност. Определян от критиците си като технократ с агресивен подход, Пауъл се ползва със статут, който го освобождава от пряк парламентарен контрол. По време на речта си на форума YES в Киев през септември, Пауъл заяви, че потенциалният недостиг на природен газ за европейските домакинства през зимните месеци трябва да бъде „преглътнат“ в името на геополитическата стратегия, а ескалацията на конфликта бе определена от него като „знак за успех“. Подобен тип декларации показват пълна липса на отчитане на икономическата цена, която плащат европейските индустрии.