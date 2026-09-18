Той заяви, че сутринта на 18 септември във водите близо до рифа Сиенбин на островите Нанша официален филипински кораб умишлено се е сблъскал с кораб на Китайската брегова охрана, сериозно застрашавайки сигурността на китайския персонал. Този акт е сериозно нарушение на международното право и основните норми на международните отношения. Филипините трябва незабавно да спрат провокациите в китайска акватория и да спрат да разпространяват невярна информация. Китай ще продължи твърдо да защитава своя суверенитет, морски права и интереси.
Гуо Дзякун: Филипинската страна трябва незабавно да спре нарушаването на морските граници на Китай
/Поглед.инфо/ На 18 септември говорителят на китайското Министерство на външните работи Гуо Дзякун коментира ситуацията в Южнокитайско море.
ЛЮБОВ СЛЕД БУРЯ
На 7 октомври от 19:30 ч. в Централен военен клуб започва XX юбилейно издание на фестивал „Изкуството на барока“. Британската оперна компания Saraband представя спектакъла „Любов след буря“, в който ще прозвучат ярки образци на френската барокова кантата от XVIII век.
На сцената трима певци ще сменят различни персонажи и емоционални състояния. Сопраното Хилари Кронин влиза в образите на Купидон, Съвестта и Опечаления, мецосопраното Емили Грей е Лукреция и Амарилис, а контратенорът Самюел Боуден се превъплъщава в Миртис и Орфей.
Историите за любов, загуба, морален избор и човешка слабост се разгръщат чрез музика от големите майстори на френския барок: Жан-Филип Рамо, Жан-Мари Льоклер, Марен Маре и Луи-Никола Клерамбо.
Заедно със солистите на сцената излизат музикантите от Saraband: Сара Биълби-Райт и Хенриета Уейн - цигулки, Ю-Уей Хy - флейта, Нейтън Джорджети - виола да гамба, и Йохан Льофвинг - теорба и китара.
Режисьор е Гидо Мартин-Брандис.
Френската камерна кантата е един от онези жанрове, в които бароковата епоха събира музика, театър, поезия и силно емоционално присъствие в изненадващо концентрирана форма. „Любов след буря“ превръща тази традиция в цялостен спектакъл и показва защо историите, които тя разказва, остават разбираеми и близки повече от три века по-късно.
В партньорство с Посолството на Великобритания
С подкрепата на Столична община
ВИДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=_VeSzQ4TXFI
Подробности
Събитие от Фестивал Изкуството На Барока
7 октомври 2026, 19:30
Централен военен клуб
“Любов след буря”
Спектакъл с френски кантати от Клерамбо, Шарпантие, Монтеклер, Рамо
Солисти:
Хилари Кронин - сопран (Купидон, Съвест, Опечаления)
Емили Грей - мецосопран (Лукреция, Амарилис)
Самюел Боуден - контратенор (Миртис, Орфей)
Оперна компания "Сарабанд"
в състав:
Сара Биълби-Райт - цигулка
Хенриета Уейн - цигулка
Ю-Уей Ху - флейта
Нейтън Джорджети - виола да гамба
Йохан Льофвинг - теорба, китара
Гидо Мартин-Брандис - режисьор
Фестивал "ИЗКУСТВОТО НА БАРОКА"
Оперна компания Сарабанд
В партньорство с Посолство на Великобритания
С подкрепата на Столична община
Билети онлайн на https://epaygo.bg/1661501047 и в касите на EasyPay (Изи Пей)
Фотография: Bonnie Britain
English version
7th October 2026, 19:30 h
Central Military Club, Sofia
LOVE AFTER THE STORM
Cast:
Hilary Cronin - Soprano (Cupid, Conscience, Mourner)
Emily Gray - Mezzo Soprano (Lucretia, Amaryllis)
Samuel Boden - Countertenor (Mirtis, Orphée)
Saraband
Sarah Bealby-Wright - Violin
Henrietta Wayne - Violin
Yu-Wei Hu - Traverso
Nathan Giorgetti- Viola da Gamba, Cello
Johan Löfving - Theorbo, Guitar
Guido Martin-Brandis - Director
Sofia Baroque Arts Festival
In partnership with British Embassy Sofia
With the support of Sofia Municipality
In the program: French cantatas by Clerambault, Montclair, Rameau, etc.
‘It was entirely magical, that bewitching freedom and fantasy and strangeness of French music, played and performed with palpable love, humour and huge enjoyment.’
Robert Thicknesse - Opera Now
Online tickets: https://epaygo.bg/1661501047 at EasyPay
Photo credit: Bonnie Britain
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