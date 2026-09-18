С първия си петгодишен план Хонконг преминава от стабилизация към просперитет

/Поглед.инфо/ На 16 септември правителството на китайския специален административен район Хонконг публикува „Първия петгодишен план за икономическо и социално развитие (2026-2030г.)“, който потвърди целите, стратегията и изпълнението на развитието в бъдещите 5 години и в по-далечен план. Планът има важно значение за насърчаването на практиките на „една държава, две социални системи“.

Планът се състои от 7 части и изяснява 5 главни цели, които са - новото развитие на икономиката, повишаването на международната конкуренция и влияние, ускоряването на изграждането на градски район в северната част, подобряването на гражданското благополучие и интеграцията с цялостния план за развитие на Китай. Планът има тесни връзки с търсенето на държавата и предимствата на Хонконг и изтъква укрепването на изграждането на „четири центъра и едно предимство“, формулирайки редица специфични обвързващи и очаквани показатели.

Главният управител на Хонконг Ли Дзячао заяви, че формулирането на петгодишен план е стратегическа необходимост за Хонконг, за да се приведе проактивно в съответствие с националното развитие, да се интегрира по-добре и да обслужва цялостното развитие на страната, както и план за действие за изграждане на социален консенсус, обединяване на силите от всички сектори и насърчаване на трансформацията на Хонконг от стабилност към просперитет и постигане на висококачествено развитие.

В момента състоянието на политиката и икономиката на Хонконг се намира в най-добрия период в историята. Тази година е началото на 15-ия петгодишен план на Китай. Активната интеграция в петгодишния план на държавата ще бъде от полза за Хонконг да се позиционира правилно в рамките на цялостната национална среда за развитие и международна конкурентна среда, като по този начин ще получи по-широки възможности за развитие.

Този петгодишен план бележи нов етап в развитието на Хонконг, като набляга на макростратегическото планиране и прецизното управление в публичната администрация. Можем да очакваме, че с този план Хонконг ще продължава уникалната роля за обвързването със света и ще дава повече усилия за развитието и благополучието на гражданите, за да показва предимствата и жизнеността на „една държава, две социални системи“