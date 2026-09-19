В рамките на игрите ще бъдат разпределени общо 469 комплекта медали.
Китайската делегация се състои от 815 спортисти, които ще се състезават в 38 спорта и 369 дисциплини.
/Поглед.инфо/ Церемонията по откриването на 20-ите Азиатски игри се състоя днес на стадион „Палома Мизухо“ в Нагоя, Япония. С нея официално бе даден старт на състезанията, в които ще участват над 17 000 спортисти от 45 делегации.
В рамките на игрите ще бъдат разпределени общо 469 комплекта медали.
Китайската делегация се състои от 815 спортисти, които ще се състезават в 38 спорта и 369 дисциплини.
/Поглед.инфо/ Публикация в западната преса Politico разкрива неочакван обрат в позицията на френската партия „Национален сбор“ спрямо Москва. Търканията между Марин льо Пен и Жордан Бардела изкарват на повърхността дълбоки вътрешни противоречия относно войната в Украйна, хибридните заплахи и руските санкции. Докато Бардела определя Русия като директна заплаха за Европа, Льо Пен се опитва да балансира между френския бюджет, пенсиите и военните доставки за Киев, готвейки новата предизборна платформа на партията.20.09.2026 06:47
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/Поглед.инфо/ Приемането на новия законопроект за санкции срещу Русия и Иран от 2026 г., внесен от сенатор Линдзи Греъм, на пръв поглед изглежда като радикално ескалиране на икономическата война от страна на Вашингтон. При по-внимателен правен и геополитически анализ обаче документът разкрива съвсем различна архитектура. Вместо пълно блокиране на дипломатическите канали, законът предоставя на Белия дом изключителни вратички за дискреционни изключения. Чрез възможността за отмяна на санкционни разпоредби под претекст за „национален интерес“, американската администрация получава лост за натиск не толкова срещу Москва, колкото спрямо основните купувачи на руски ресурси – Китай, Индия и страните от Европейския съюз, докато рисковете от вторични пазарни сътресения остават за сметка на световната икономика.20.09.2026 06:00
/Поглед.инфо/ Динамиката на бойните действия в североизточната част на Харковска област и Лиманския сектор показва свиване на маневреното пространство за украинските подразделения, съчетано с оформянето на изолирани джобове на съпротива. Докато около Вовчанск се докладва за разпокъсване на отбраната на по-малки котли, в района на Лиман и река Жеребец ситуацията придобива сложен характер с висока интензивност на огъня. Успоредно с оперативните събития на терен, в информационното пространство зачестяват дискусиите относно възможното преформатиране на руското висше командване.20.09.2026 05:48
/Поглед.инфо/ Предстоящата среща на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в китайския технологичен център Шънджън през ноември 2026 г. се превърна в основна точка за геополитически прогнози. Дипломатическите канали на Москва — през изявления на Сергей Рябков, Сергей Лавров, Юрий Ушаков и Дмитрий Песков — загатват за възможността за тристранен формат между Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Дзинпин. Външнополитическата реалност във Вашингтон обаче се определя от междинните избори за Конгреса на 3 ноември 2026 г., а не от фундаментално пренареждане на световния ред. В същото време натискът върху Киев чрез параметрите от Анкъридж сблъсква американските емисари Стив Виткоф и Джаред Кушнер с мрежовия саботаж на Брюксел и Лондон, докато реалните приоритети в Шънджън остават свързани с Червено море, суровия петрол и надпреварата в изкуствения интелект.20.09.2026 05:27