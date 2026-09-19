Китай отчита ръст на чуждестранните инвестиции във високотехнологичните отрасли

/Поглед.инфо/ Преките чуждестранни инвестиции във високотехнологичните отрасли в Китай са нараснали с 35,1% през първите осем месеца на 2026 г., достигайки 200,26 млрд. юана (29,66 млрд. долара), съобщи в петък Министерството на търговията. Те представляват 41,7% от общия обем на чуждестранните инвестиции в страната, което е с 12,4 процентни пункта повече спрямо година по-рано.

Общо 42 582 нови предприятия с чуждестранно участие са създадени през периода, което е ръст от 0,3% на годишна база. В същото време реално използваните чуждестранни инвестиции са 479,95 млрд. юана, или с 5,3% по-малко спрямо предходната година.

Промишлеността е привлякла 119,55 млрд. юана чуждестранни инвестиции, а секторът на услугите – 350,42 млрд. юана. Инвестициите в научноизследователски и развойни и проектантски услуги са се увеличили със 74%, услугите за комерсиализация на научно-технически постижения – с 64,2%, а производството на електронно и телекомуникационно оборудване – с 41,9%.

През юни Китай представи и план от 15 мерки за стабилизиране и оптимизиране на използването на чуждестранни инвестиции. Той предвижда разширяване на достъпа до пазара, опростяване на инвестиционните процедури, насърчаване на инвестициите, подобряване на услугите и гаранциите за чуждестранните инвеститори и усъвършенстване на управлението на чуждестранния капитал.

Новата версия на Каталога на насърчаваните отрасли за чуждестранни инвестиции, влязла в сила на 1 февруари тази година, цели да насочи повече чуждестранен капитал към модерното производство, съвременните услуги, високотехнологичните отрасли, енергоспестяването и опазването на околната среда, както и към централните, западните и североизточните райони на страната.

През първите осем месеца на годината реално използваните инвестиции от Франция, Швейцария и Република Корея са нараснали съответно с 39,2%, 16,7% и 16,5%, като в изчисленията са включени и инвестициите чрез свободните търговски зони.