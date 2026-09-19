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Метал от космоса и изчезнали градове в долината на Съчуан

/Поглед.инфо/ Твърденията за „извънземен произход“ на артефакти в археологията обикновено са сигурен сигнал за интелектуално корабокрушение или евтин маркетинг. В случая с обекта Сансиндуй в китайската провинция Съчуан обаче, зад медийната мъгла стоят съвсем конкретни сурови факти, геоложки сондажи и химически анализи. Става дума за аномални метални състави, нестандартни бронзови сплави и неочаквано висока социална организация от бронзовата епоха, които не се връзват лесно с класическата хронология на жълтата река Хуанхъ.

Деж. редактор - Александра Докова 5443 прочитания
Метал от космоса и изчезнали градове в долината на Съчуан
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Бронз, кал и счупена лопата в провинция Съчуан

Историята на Сансиндуй не започва в стерилни университетски лаборатории, а в кален дренажен ров през 1929 година. Фермерът Ян Даоцзюн просто се опитва да пренасочи водата на имота си край Гуанхан, когато удря плътна формация от обработен нефрит. По онова време никой от местните земеделци не разполага с ресурс, нито с познания да оцени находката, а регионът е потънал в политическа нестабилност и липса на централизиран архивен контрол. Забравен за почти половин век, обектът остава скрито гробище за хиляди предмети, докато през лятото на 1986 година системните разкопки на местния институт не отварят първите две големи жертвени ями.

Тонажът и количеството на извадения материал са зашеметяващи. Археолозите откриват близо хиляда артефакта – гигантски бронзови маски с изпъкнали очи, четириметрово бронзово дърво, излято на части, нефритени остриета тип "джан" и златни обкови. Радиовъглеродното датиране на органичните остатъци и слоновата кост фиксира пластовете между XII и XI век преди новата ера. Тук обаче възниква първата сериозна пробойна в класическата теория: стандартната китайска металургия от периода Шан се развива главно в Северната равнина, като разчита на строга типология на съдовете за ритуално вино (триножници "дин" и "дзя"). Находките в Сансиндуй не просто не приличат на тях – те демонстрират съвсем различна леярска традиция, разчитаща на масивни кухи отливки и сложни сглобки, за които в близкия занаятчийски център Джинша няма ранни аналогични прототипи.

Космическа структура или металургичен парадокс

Наскоро публикувани данни от лабораторни анализи на екипа на професор Хайшао Ли от Университета в Съчуан върху дребни артефакти – включително миниатюрни брадви с дължина под 10 сантиметра – вкараха сериозно напрежение в научната общност. При биохимичния и спектрален анализ на някои от най-ранните железни и никелови образци от обекта е регистрирано никелово съдържание между 15 и 20 процента. В металургията от ранната бронзова епоха подобно съотношение е физически постижимо единствено при използването на сурово метеоритно желязо.

Анализът под микроскоп разкрива феритни зърна и характерни за структурата на октаедритите линии, известни като Видманщетенoви шарки. На Земята образуването на подобна кристална скара изисква изключително бавно охлаждане на разтопената желязно-никелова маса – с по един градус на всеки няколко хиляди или милиона години в ядрото на астероид. В земен контекст, без съвременна електробустерна пещ или сложни термични вани, древен майстор не би могъл да синтезира такъв микроструктурен профил. Изводът на професор Ли, че става дума за обработка на паднал метеорит, е логичен от гледна точка на физическите закони, но той веднага повдига друг технологичен проблем: метеоритното желязо е изключително твърдо, крехко и трудно за студена ковашка обработка с тогавашните бронзови секачи.

Разкопките на близката градска територия с площ от близо 20 квадратни километра показват масивна градоустройствена схема – с външни земни валове, жилищни зони и обособени занаятчийски квартали. Наличието на подобна логистична мрежа предполага сложна държавна администрация, способна да мобилизира хиляди хора за строителни работи, далеч преди регионалните култури в долината на Съчуан да бъдат официално вписани в писмените анали на династията Чжоу.

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