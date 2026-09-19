Брюксел поставя Унгария пред избор: Пълно енергийно скъсване с Москва до 2027 година или икономическа изолация

/Поглед.инфо/ Заявленията на унгарското министерство на икономиката и енергетиката в лицето на Ищван Капитани за планирано прекратяване на вноса на руски природен газ и суров петрол до края на 2027 година очертават фундаментален прелом в геоикономическата и енергийна архитектура на Централна Европа. Под директния натиск на 19-ия санкционен пакет на Европейската комисия, Будапеща официално декларира навлизане в фаза на преговори за замяна на руските ресурси с алтернативни доставки през Хърватия и Румъния. Детайлният технико-икономически анализ обаче показва, че капацитетът на нефтопровода JANAF и добивните възможности на офшорния проект „Нептун Дийп“ изправят региона пред сериозни инфраструктурни дефицити, високи ценови равнища спрямо нидерландския хъб TTF и системни рискове за индустриалната стабилност.

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Политическата рамка в Будапеща и геополитическият натиск на Брюксел

След смяната на политическата конфигурация в Будапеща и идването на власт на кабинета на Петер Маджар, векторът на унгарската външна политика претърпя видима промяна в посока стриктно съобразяване с европейските директиви. Официално обявената от министъра на икономиката и енергетиката Ищван Капитани дата — октомври 2027 година — за пълно преустановяване на покупките на руски природен газ не е изолирано решение. Тя е синхронизирана с регулаторната рамка на 19-ия пакет от санкции, приет от Европейската комисия.

Според наличната информация нормативният акт на ЕК залага два критични крайни срока за държавите от ЕС:

1 януари 2027 г. — Пълно прекратяване на вноса на руски втечнен природен газ (LNG) през всички морски терминали в еврозоната. 1 ноември 2027 г. — Спиране на сухопътния транзит и вноса на руски газопроводен метан за последните държави с действащи изключения — Унгария, Словакия и България.

Паралелно с газовите ограничения се подготвя и пълно затваряне на южното разклонение на нефтопровода „Дружба“. Унгария и Словакия, които до момента ползваха официално дерогация за внос на руски суров петрол поради липсата на излаз на море, са поставени пред ултиматум за окончателно прекратяване на тези доставки до края на 2027 година.

Зад твърдата реторика на Капитани обаче прозират сложни финансови сметки. В оригиналните си изявления пред индустриални медии министърът потвърждава, че действащият дългосрочен договор с „Газпром“ осигурява на Унгария газ с приблизително 30% отстъпка спрямо котировките на нидерландската борса TTF. В този контекст отказът от руския ресурс се дефинира от самата Будапеща като чисто политическо решение, лишено от пазарна логика. Поради това премиерът Петер Маджар постави на масата в Брюксел искане за милиардни финансови компенсации — условие, без което пълното прекъсване на търговските връзки с Москва остава трудно осъществимо.

Ценовият диференциал на TTF и ограниченото глобално предлагане

Финансовата конструкция на европейския газов пазар в момента разкрива сериозни рискове пред унгарската икономика. Борсовата цена на природния газ на хъба TTF трайно се задържа на нива около $1000 за хиляда кубически метра, поддържана от ниските нива на запълняемост на подземните газови хранилища (ПГХ) в Западна Европа и високата цена на втечнения газ на световните пазари.

Унгария консумира средно около 8,5 милиарда кубически метра природен газ годишно. Досегашният механизъм на ценообразуване по договора с „Газпром“ позволяваше на местната индустрия да поддържа производствени разходи, чувствително по-ниски от тези на германските или френските конкуренти. Замяната на този газ с вносен LNG или с ресурси от съседни европейски държави означава незабавно преминаване към борсовите цени на TTF, гарнирани с високи транзитни такси през преностните мрежи на Австрия, Словакия или Румъния.

Парите, обещани от Брюксел под формата на компенсаторни фондове, могат частично да покрият бюджетния дефицит в кратковременен план. Те обаче не създават физически молекули газ. При физически ограничен глобален пазар на втечнен газ, където азиатските купувачи (Китай, Индия, Южна Корея) продължават да изкупуват дългосрочните капацитети на Катар и САЩ, Европа продължава да функционира в условия на остър структурен недостиг.