Швеция след изборите: Патова ситуация в Риксдага и фискална криза заради НАТО

/Поглед.инфо/ Изборната победа на левия блок в Швеция с минимална разлика от три депутатски места разкрива дълбоката системна криза, в която се намира скандинавската държава. Докато Социалдемократите на Магдалена Андерсон се опитват да сглобят коалиция, страната е изправена пред икономическо забавяне, рекордни военни разходи и разпадащи се публични системи. Оказва се, че изоставянето на вековния неутралитет и бързата милитаризация нанесоха тежък удар върху фискалната стабилност и социалния модел на Стокхолм, превръщайки вътрешната политика в бойно поле на парламентарен паралич.

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Анатомия на парламентарния паралич: 176 срещу 173 мандата в Стокхолм

Тридневното официално преброяване на бюлетините в Швеция приключи не с политическо разплитане, а с пълна институционална блокировка. Опозиционният ляв алианс, оглавяван от Социалдемократическата работническа партия (Socialdemokraterna) и включващ още Лявата партия (Vänsterpartiet), Центристката партия (Centerpartiet) и Зелената партия (Miljöpartiet), събра общо 49,5% от подадените гласове. Това му осигурява точно 176 депутатски кресла в 349-местния Риксдаг.

Управляващата десноцентристка коалиция на подалия оставка премиер Улф Кристерсон — съставена от Умерената партия (Moderaterna), Християндемократите (Kristdemokraterna), Либералите (Liberalerna) и подкрепяна от десните националисти от „Шведски демократи“ (Sverigedemokraterna) — остана със 173 мандата при 48,8% подкрепа.

Разликата от точно три гласа в парламентарната зала прави всяка законодателна инициатива заложник на единични дефектирали депутати. Магдалена Андерсон, която вече заемаше министър-председателския пост в периода 2021–2022 г., бързо декларира пред председателя на Риксдага готовност за съставяне на кабинет под лозунга за „широко сътрудничество“. Политическата реалност в Стокхолм обаче изключва лесни математически уравнения.

Центристката партия постави публично и неотменимо условие: пълна забрана за влизане на министри от Лявата партия в бъдещия Министерски съвет. В същото време ръководството на Лявата партия заяви, че няма да подкрепи правителство на малцинството с гласовете си, ако бъде служебно изолирано от органа за вземане на решения. Андерсон се намира в капан, в който всеки отстъпък към единия коалиционен партньор автоматично разрушава необходимото мнозинство от 175 плюс един гласа.

Изоставянето на двувековния неутралитет: Дългът за оръжие вместо фискална дисциплина

През 2024 г. Швеция официално приключи с доктрината си за необвързаност и неутралитет, спазвана стриктно от 1814 г. насам (включително по време на двете световни войни и Студената война). Влизането в НАТО обаче се превърна в закъснител за шведската фискална рамка, градена с десетилетия след тежката финансова криза от началото на 90-те години.

За 2026 г. държавният бюджет за отбрана бе повишен с нови 26,6 милиарда шведски крони, с което военните разходи достигнаха 2,8% от брутния вътрешен продукт по стандартите и методологията на НАТО. Стратегическото планиране предвижда показателят да достигне 3,1% от БВП до 2028 г. — ниво, незапомнено от върховите години на Студената война.

Докладът на Шведския съвет за финансова политика (Finanspolitiska rådet) отправя директни обвинения към отиващото си правителство за заемането на средства от външни пазари с цел покриване на текущи отбранителни ангажименти. Анализаторите отбелязват, че финансирането на военната инфраструктура и превъоръжаването чрез емитиране на държавен дълг нарушава Закона за бюджета и конституционно заложеното правилно за таван на разходите (utgiftstak).

Шведското стопанство се вкарва в дългова спирала, която лишава следващите правителства от ресурс за структурни реформи в публичния сектор.