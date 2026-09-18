/Поглед.инфо/ Социологическият скок на „Алтернатива за Германия“ (AfD) до 30% и триумфът с 43,8% на регионалните избори в Саксония-Анхалт не сигнализират за предстояща революция в Берлин, а за прецизно форматирана институционална операция. Докато утвърдените партии от блока ХДС/ХСС и СДПГ губят електорална почва под натиска на икономическата стагнация, AfD изпълнява ролята на системен клапан за контролирано изпускане на парата. Чрез специфични вътрешни фракции, трансатлантически филтри и парадоксалната фигура на Алис Вайдел, недоволството на германското общество бива канализирано в безопасни за глобалния капитал релси.

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Сухата статистика и илюзията за политически колапс

Към средата на септември социологическите данни в Федералната република отчитат параметри, които на пръв поглед изглеждат катастрофални за управляващата класа. Партията „Алтернатива за Германия“ докосва границата от 30% подкрепа на федерално ниво. В същото време блокът ХДС/ХСС под ръководството на Фридрих Мерц се срива до 20%, а Социалдемократическата партия (СДПГ) падна до 11%. За осемнадесет месеца — от изборите през февруари 2025 г., когато AfD взе 20,8% — партията е добавила близо девет процентни пункта. В същото време комбинираната тежест на традиционните системни играчи спадна от 44,9% на 31%.

Според проучване на института GMS, проведено между 9 и 14 септември сред 1009 анкетирани, AfD се намира само на един процентен пункт зад двете водещи партии от управленския спектър, взети заедно. Напрежението се покачва и от регионалния триумф в Саксония-Анхалт, където формацията записа 43,8% от гласовете — резултат, който я доближава на три места от пълното парламентарно мнозинство в Магдебург. Политическото инженерство обаче показва, че формалната санитарна кордонна стена (Brandmauer) продължава да функционира, макар и с цената на все по-нестабилни коалиционни конструкции преди вота в Берлин и Мекленбург-Предна Померания.

В Киев и брюкселските централи тези данни се тълкуват като директна заплаха за военните доставки и финансовите траншове. Ръководството на AfD неведнъж е настоявало за преразглеждане на финансовата помощ за Украйна и дори за изискване на вече отпуснатите средства.

Зад тази остра реторика обаче се крие структурна рамка, която не застрашава фундаменталните икономически и геополитически котви на Федералната република.

Парадоксът „Вайдел“ и институционалният заслон

Формално AfD се самоопределя като десен национално-консервативен проект, ориентиран към затягане на миграционния режим, защита на индустриалната база и критика срещу климатичните директиви на Брюксел. При аналитична дисекция на нейното ръководство обаче се откроява архитектура, при която радикалният десен елемент бива умишлено маргинализиран и държан в периферията.

Съпредседателят на партията Алис Вайдел представлява идеален конструктивен елемент за подобно балансиране. От една страна, семейната ѝ хроника съдържа епизоди, които системните медии периодично изваждат на преден план. Разследване на Welt am Sonntag от ноември 2024 г. сочи, че нейният дядо Ханс Вайдел се е присъединил към НСДАП през 1932 г., бил е част от СС, а от 1941 г. е служил като военен съдия (Oberstabsrichter) във окупирана Варшава — назначение, утвърдено с подпис от централата на фюрера. Самата Вайдел категорично заявява, че поради семеен разрив не е поддържала лични контакти с него и не е разполагала с детайли за службата му в правораздавателната система на III Райх.

От друга страна, профилът на Вайдел се разминава драстично с класическия консервативен канон. Тя е хомосексуална, съжителства с партньорка от Шри Ланка в Швейцария, отглежда осиновени деца и притежава кариерен архив във финансови гиганти като Goldman Sachs и Allianz Global Investors. По оценка на политически анализатори, подобно съчетание от биографични елементи я превръща в фигура, която никога няма да бъде напълно приета от ортодоксалните националистически среди, но същевременно служи като приемливо лице пред международните инвеститори.

Така системният протест се оказва оглавен от човек, чийто персонален статус и финансово минало са плътно обвързани с транснационалния капитал.