Защо масата на материята няма нищо общо с познатите елементарни блокове

/Поглед.инфо/ Идеята, че материята може да се разглоби до някакво крайно, неделимо топче, е просто детска мечта на механиката от XIX век. Физиката на елементарните частици отдавна се сблъска с парадокс, който лабораторните задели и детекторите в ЦЕРН потвърждават с всеки проведен сблъсък: на най-дълбокото достъпно ниво геометричният размер губи какъвто и да е физически смисъл. Стандартният модел се опитва да подреди Вселената в спретната таблица от фундаментални полета и кванти, но колкото по-надълбоко проникват високоенергийните лъчи, толкова по-ясно става, че търсенето на „най-малката частица“ е концептуален капан, изграден от теоретични допускания и експериментални лимити.

Идеята да разглобиш физическия обект на неговите задвижващи предавки работи отлично при парните двигатели, часовниковите механизми и дори при първичните химични реакции. Когато обаче този редукционистки ентусиазъм се пренесе върху субатомния свят, материалната логика започва да прегрява. В научните архиви от втората половина на XX век Стандартният модел на физиката на елементарните частици се появява не като окончателна истина, а като изключително труден, компромисен монтажен чертеж на познатото ни вещество. Това не е просто сух списък с екзотични имена, а вид опит да се опише хаосът от кванти, полета и векторни преносители. На хартия цялата видима материя около нас – от гранитните планински масиви до железобетонните конструкции и собствените ни тела – е сглобена от едва четири основни компонента: u-кварки, d-кварки, електрони и електронни неутрино.

Схемата изглежда елегантна до момента, в който не се опитате да измерите физическите граници на тези градивни блокове. При атомите нещата са сравнително ясни: типичният им мащаб е от порядъка на десетимилиардна част от метъра, а ядрото заема незначителен волуметричен дял в центъра. Когато обаче детекторите се насочат към самия електрон, класическата геометрия се срива. До момента нито един експеримент на Големия адронен collider или неговите предшественици не е открил вътрешна структура или физически ръб на електрона. Неговият пространствен радиус се оценява експериментално като по-малък от една хилядна от диаметъра на протона – число толкова пренебрежимо малко, че в теоретичните уравнения електронът се третира чисто и просто като геометрична точка.

В тази затворена лабораторна реалност u- и d-кварките се държат по абсолютно същия обезпокоителен начин. Те изглеждат точковидни, без абсолютно никакви признаци за вътрешни съставни елементи до нива от порядъка на атометарния мащаб. Неутриното пък е още по-абстрактен претендент за титлата „най-малък обект“ – неговата маса е стотици хиляди пъти по-малка от тази на електрона, а способността му да преминава през светлинни години от плътен оловен щит без нито едно физическо взаимодействие превръща определянето на „размер“ в безсмислено упражнение.

Точно тук с пълна сила се появява физическият проблем, който повечето популярни изложение спестяват: в квантовата механика понятия като „обем“, „ширина“ и „диаметър“ престават да съществуват във вида, в който ги познаваме от ежедневната си практика. Частиците не са малки твърди сачми, които се блъскат една в друга. Те са локализирани възбуждания на съответните квантови полета.