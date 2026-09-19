Архиология на космическия песимизъм: "Последни и първи мъже" и илюзията за вечност

/Поглед.инфо/ Всяка епоха ражда свои собствени механизми за справяне с неизбежността на собствения си край. Когато през 1930 година философът и писател Олаф Стейпълдън публикува своя опус "Последни и първи мъже", той не просто създава фантастичен роман, а чертира логистична и биологична карта на човешкото падение в продължение на два милиарда години. Десетилетия по-късно исландският композитор Йохан Йохансон превръща този суров визионерски текст в мултимедиен реквием, използвайки за декор изоставените бруталистични паметници на бивша Югославия. Това не е просто филм, а студен архив на провалените утопии, заснети на 16-милиметрова лента, където гласът на Тилда Суинтън резонира сред стотици тонове изоставен бетон.

Визионерство без романтика: Аналитичният пророк от 1930 година

Когато се разгребе интелектуалният прах от началото на XX век, малко литературни произведения остават толкова невъзмутимо устойчиви на времето, колкото текста на Олаф Стейпълдън. Докато неговите съвременници са заплетени в наивен технически оптимизъм или романтични дистопии, Стейпълдън изгражда студена, мащабна хроника на човешкия биологичен и технологичен ресурс. Романът му не разчита на отделни герои или евтин драматизъм, а проследява суровата еволюция и деградация на осемнадесет различни човешки вида. Удивителното тук не е просто въображението, а плашещата точност, с която са предвидени геополитическите процеси — от американския капитал, канализиран в икономиката на СССР, до войните за въглеводороди, изчерпването на повърхностните минерални ресурси и ядрената енергетика с нейните технологични пробойни.

Стейпълдън подхожда към бъдещето не като писател, а като архивист на неизбежното. Според неговата логика, Първите хора — тоест нашата настояща биологична модификация — са осъдени на изчезване след около 12 милиона години. Причината не е космически сблъсък, а далеч по-прозаична: техногенна катастрофа в ядрено съоръжение, последвана от верижна реакция, контролен колапс и пълно разпадане на социалната инфраструктура. Природният ресурс бива отровен, а оцелелите са принудени да мигрират към Северния полюс, където радиацията и суровият климат пренаписват генетичния им код. Това е началото на Втората човешка раса, която ще издържи 30 милиона години, преди следващият геополитически или планетарен кошмар да я тласне към поредната трансформация.

Бетонът на Тито: Логистика на една изчезнала идеология

Истинският гений на исландския композитор Йохан Йохансон се състои в решението да премахне конвенционалните актьори и компютърно генерираните ефекти, заменяйки ги с материалната реалност на югославските "споменици". Построени между 1960 и 1980 година по директно нареждане на Йосип Броз Тито, тези монументи нямат нищо общо с познатия съветски соцреализъм. Те са издигнати на местата на ожесточени партизански битки, бивши концентрационни лагери и места на масови екзекуции — изоставени планински върхове, дълбоки гори и ветровити плата. За да избегне етническите търкания и да циментира крехкото братство между сърби, хървати, бошняци и словенци, Тито отхвърля фигуративното изкуство и залага на радикален бруталистичен абстракционизъм.

Архитекти като Богдан Богданович и Душан Джамоня изливат десетки хиляди тона армиран бетон, оформяйки ги като геометрични аномалии, разкъсани крила или извънземни сфери. Когато Югославия се разпада в кървавите конфликти от 90-те години, тези мегалити губят своята идеологическа функция и остават да стърчат в пустошта като изоставени сгради от некоректно разчетена ера. Заснети от Йохансон на черно-бяла 16-милиметрова лента, с преобладаващи сиви тонове и зърнеста текстура, тези бетонни конструкции престават да бъдат паметници на антифашизма. Те се превръщат в перфектните архитектурни останки от Осемнадесетия човешки вид, ситуиран на Нептун — последната планета, колонизирана от нашите потомци преди пълната смърт на Слънцето след два милиарда години.