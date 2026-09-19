Какво наистина крие океанът под пясъците на Такламакан

/Поглед.инфо/ Откриването на нови подземни източници на бракична вода в сърцето на пустинята Такламакан поставя под въпрос досегашните геоложки модели за басейна Тарим. Според данни на Китайската академия на науките под 337-те хиляди квадратни километра дюни лежи воден резервоар, надхвърлящ десетократно обема на Северноамериканските Велики езера. Не става въпрос за питейна вода, а за високоминерализирани подземни хоризонти, чието усвояване изисква тежка инфраструктура и специфични агрономически технологии.

Когато прекараш достатъчно време над архивите и теренните топографски карти на Централна Азия, спираш да вярваш на гръмките заглавия за „чудеса в пустинята“. Пустинята Такламакан винаги е била сухоземно изпитание — място с екстремни температури, променливи дюни и атмосферна суровост, която не прощава на повърхностните сметки. Когато обаче китайски геолози потвърдиха разкриването на два нови сондажни източника край село Андир и планината Мазартаг, въпросът престана да бъде академичен и бързо премина в сферата на ресурсите, изпарението и хладния икономически прагматизъм.

Басейнът Тарим е естествена тектонска падина, затворена между масивите на Тянаншан, Кунлун и Памир. С десетилетия се приемаше, че снеготопенето от тези гигантски планински вериги просто се губи в пясъчната шир или се изпарява без следа. Реалността, подкрепена от над шест десетилетия систематични хидрогеоложки проучвания, се оказа значително по-сложна. Водата не е изчезнала; тя се е оттекла в дълбоките водоносни пластове, обогатявайки се с минерали, соли и карбонати. Химическият състав я дефинира като бракична — разтвор с висока минерализация, който не става директно за пиене от хора или животни, но притежава термичен и физически потенциал, който не може да бъде пренебрегнат от държава с подобни мащабни индустриални апетити.

Идеята за подземен воден океан под Такламакан не е нова идея от днес. Още през 2015 г. изследователи от Китайската академия на науките публикуваха оценки, според които обемът на подземните води в падината Тарим надхвърля близо десетократно съвкупния обем на Северноамериканските Велики езера. Проблемът никога не е бил в присъствието на самата вода, а в нейната достъпност, химически профил и енергията, нужна за нейното извличане. Сондажите край Андир и Мазартаг показват, че тези хидроложки хоризонти не са изолирани лещи, а взаимосвързана система с динамично подхранване.

Логистичната цена на зелената стена

Причината Пекин да влага огромни ресурси в сондажи сред най-изолираните територии на Синцзян е директно свързана с мегапроекта „Трите севера“. Завършването на този лесозащитен пояс, простиращ се на над три хиляди километра, бе официално маркирано в края на 2024 г. Посаждането на милиарди фиданки обаче е лесната част от уравнението. Физиката на пустинния климат изисква постоянна хидратация. Без регулярно напояване кореновите системи на растителността изсъхват за броени месеци, а пясъчните бури бързо заличават всякакви следи от човешка намеса.

Използването на сладка вода от реките Ефрат, Тарим или Яркенд за подобни цели отдавна е достигнало своя екологичен и икономически праг. Повърхностният отток е жизнено необходим за земеделските оазиси по периферията на басейна. Поради това местните власти и инженерите от тестовите станции в Синцзян насочват вниманието си към бракичните източници. Ако филтрационните системи и селектираните галофитни (солеустойчиви) растения успеят да усвояват тази вода без бързо засоляване на горния почвен слой, границите на обработваемата земя могат да се изместят драстично навътре към вътрешността на пустинята.

Това обаче ражда нови пробойни в теорията за бързия успех. Почвите в басейна Тарим са с изключително нисък дренажен капацитет. Инжекцията на големи количества солена вода на повърхността носи риска от създаване на непробиваема солена кора след изпарението на течната фаза. Термодинамиката на региона е неумолима: с годишни валежи под 50 милиметра и потенциално изпарение над 2500 милиметра, всеки литър изпомпана вода оставя след себе си съответния процент минерални утайки.