Китайски суперкомпютър изчислява 10-дневна глобална прогноза за времето за по-малко от час

/Поглед.инфо/ Китайска суперкомпютърна система с изкуствен интелект е изчислила глобална 10-дневна прогноза за времето с резолюция от 5 км за по-малко от час, съобщиха от технологичната компания Sugon и Китайската метеорологична администрация.

Изчисленията са извършени с разработен в Китай числен модел за атмосферно прогнозиране на суперкомпютърния клъстер „Sugon 8000“. При резолюция от 5 км моделът разделя атмосферата на клетки, разположени на около 5 км една от друга, което позволява по-детайлно проследяване на тайфуни и атмосферни фронтове.

Приложенията на „Sugon 8000“ не се ограничават до метеорологичните прогнози. По-точните и навременни прогнози имат значение за подготовката за наводнения през дъждовния сезон, селскостопанското производство, планирането на полетите и електроснабдяването.

Мащабното числено моделиране е необходимо и за процеси, които трудно могат да бъдат наблюдавани пряко или възпроизвеждани чрез многократни експерименти, включително структурните промени в протеините и движението на флуиди при турбулентни потоци.

„Sugon 8000“ вече се използва за мащабни изчислителни проекти в области като изследване на протеини, молекулярна динамика и симулация на турбулентност. Системата поддържа близо 200 индустриални приложения и повече от 500 широко използвани големи модела в над 30 научни и индустриални области.