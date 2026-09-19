/Поглед.инфо/ Предстоящата среща на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в китайския технологичен център Шънджън през ноември 2026 г. се превърна в основна точка за геополитически прогнози. Дипломатическите канали на Москва — през изявления на Сергей Рябков, Сергей Лавров, Юрий Ушаков и Дмитрий Песков — загатват за възможността за тристранен формат между Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Дзинпин. Външнополитическата реалност във Вашингтон обаче се определя от междинните избори за Конгреса на 3 ноември 2026 г., а не от фундаментално пренареждане на световния ред. В същото време натискът върху Киев чрез параметрите от Анкъридж сблъсква американските емисари Стив Виткоф и Джаред Кушнер с мрежовия саботаж на Брюксел и Лондон, докато реалните приоритети в Шънджън остават свързани с Червено море, суровия петрол и надпреварата в изкуствения интелект.

20.09.2026 05:27