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България

Времето на Николай Хайтов е в бъдното

/Поглед.инфо/ В дни на дълбока духовна криза и тотална подмяна на ценностите, словото на Елена Алекова пред паметника на Николай Хайтов отеква като тревожен камбанен звън. Проникновен анализ за изпитанията пред българското национално съзнание, сблъсъка с безличието на глобомахалата и неизбежното възкресение на Хайтовата България.

Елена Алекова 19075 прочитания
Времето на Николай Хайтов е в бъдното
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Слово пред паметника на писателя в Борисовата градина, 15 септември 2026 г.

Елена Алекова

Все по-трудно е да се говори за Николай Хайтов. Не защото думите липсват. Или защото се отдалечаваме от времето, в което той живя, твори и изгоря.

А защото живеем във време, което нехае за неговите идеали, за неговите тревоги, за неговите надежди, за неговия свят.

Неговата България, на която той посвети творчеството и живота си, вече я няма.

Признавам, когато в последните му дни го слушах да казва, че няма за какво да живее, защото България си отива, допусках в сърцето си, че не е прав, че няма как България да си отиде.

Приписвах това черногледство на предчувствието му за прииждащата смърт.

Но вече знам, че е бил прав. Защото в днешна България няма и помен от онази България, която познавахме и която обичахме. И която - във всяка посока и с всяко кътче - се припокриваше с неговата България.

В края на живота си той дори се съмняваше дали все още я има, или я няма, „не е ли само черупчицата й е останала”. Не съм сигурна дали тогава я имаше, или нямаше.

Фактът, че Николай Хайтов, който, подобно на Вазов, създаваше и осмисляше България, беше жив; фактът, че Николай Хайтов милееше и воюваше за България, поддържаше усещането, че тя все още съществува, че я има, че няма как да си отиде.

Но днес е „безпощадно ясно” (по израза на А. Блок), че неговата България я няма. Отиде си. Безродни хора изпълзяха от сенките. Страшни хора. Без лица. Без памет. Без любов. Без пол. Без Бога.

И вече те диктуват правилата. Ни българщина. Ни човещина. Ни милост. Ни чест. Нищо от онова, което прави човека човек, не се намира в тях.

Всичко, което прави българина българин, в тях липсва. Не дай боже да покажеш, че вярваш в България, да се изпуснеш, че я обичаш и милееш - начаса ще те направят за посмешище, ще те нарочат за черната овца, ще те заклеймят, ще те отпъдят като прокажен.

Тогава защо се събираме тук, пред паметника на Николай Хайтов в Борисовата градина, в деня на неговото рождение - 15 септември, и в деня на неговата смърт - 30 юни?

Защо два пъти в годината се срещаме тук неизменно шепа негови верни поклонници, шепа неизтребими родолюбци, които не се боят от присмеха, нито от заплахите, дебнещи от тъмните кьошета на глобомахалата?

Събираме се, за да пренесем в бъдното огъня на родолюбието и готовността за саможертва, ако е нужна, в името на България.

Огън, който Николай Хайтов ни предаде, както се предава най-съкровено наследство. Да го предадем, както само огънят се припалва. От пламък на пламък. От ръка на ръка. От сърце на сърце. От българин на българин.

Докато България възкръсне. Неговата България. Нашата България.

Свидното ни Отечество. И цялата днешна нечистота се разпръсне яко дим.

Все едно не е и била.

Това време все някога ще дойде. И то ще е времето на Николай Хайтов.

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ЛЮБОВ СЛЕД БУРЯ
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ЛЮБОВ СЛЕД БУРЯ

На 7 октомври от 19:30 ч. в Централен военен клуб започва XX юбилейно издание на фестивал „Изкуството на барока“. Британската оперна компания Saraband представя спектакъла „Любов след буря“, в който ще прозвучат ярки образци на френската барокова кантата от XVIII век.

На сцената трима певци ще сменят различни персонажи и емоционални състояния. Сопраното Хилари Кронин влиза в образите на Купидон, Съвестта и Опечаления, мецосопраното Емили Грей е Лукреция и Амарилис, а контратенорът Самюел Боуден се превъплъщава в Миртис и Орфей.

Историите за любов, загуба, морален избор и човешка слабост се разгръщат чрез музика от големите майстори на френския барок: Жан-Филип Рамо, Жан-Мари Льоклер, Марен Маре и Луи-Никола Клерамбо.

Заедно със солистите на сцената излизат музикантите от Saraband: Сара Биълби-Райт и Хенриета Уейн - цигулки, Ю-Уей Хy - флейта, Нейтън Джорджети - виола да гамба, и Йохан Льофвинг - теорба и китара.

Режисьор е Гидо Мартин-Брандис.

Френската камерна кантата е един от онези жанрове, в които бароковата епоха събира музика, театър, поезия и силно емоционално присъствие в изненадващо концентрирана форма. „Любов след буря“ превръща тази традиция в цялостен спектакъл и показва защо историите, които тя разказва, остават разбираеми и близки повече от три века по-късно.

В партньорство с Посолството на Великобритания

С подкрепата на Столична община

ВИДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=_VeSzQ4TXFI

Подробности

Събитие от Фестивал Изкуството На Барока

7 октомври 2026, 19:30

Централен военен клуб

“Любов след буря”
Спектакъл с френски кантати от Клерамбо, Шарпантие, Монтеклер, Рамо

Солисти:
Хилари Кронин - сопран (Купидон, Съвест, Опечаления)
Емили Грей - мецосопран (Лукреция, Амарилис)
Самюел Боуден - контратенор (Миртис, Орфей)

Оперна компания "Сарабанд"
в състав:
Сара Биълби-Райт - цигулка
Хенриета Уейн - цигулка
Ю-Уей Ху - флейта
Нейтън Джорджети - виола да гамба
Йохан Льофвинг - теорба, китара

Гидо Мартин-Брандис - режисьор

Фестивал "ИЗКУСТВОТО НА БАРОКА"
Оперна компания Сарабанд
В партньорство с Посолство на Великобритания
С подкрепата на Столична община

Билети онлайн на https://epaygo.bg/1661501047 и в касите на EasyPay (Изи Пей)

Фотография: Bonnie Britain

English version
7th October 2026, 19:30 h
Central Military Club, Sofia

LOVE AFTER THE STORM

Cast:
Hilary Cronin - Soprano (Cupid, Conscience, Mourner)
Emily Gray - Mezzo Soprano (Lucretia, Amaryllis)
Samuel Boden - Countertenor (Mirtis, Orphée)

Saraband
Sarah Bealby-Wright - Violin
Henrietta Wayne - Violin
Yu-Wei Hu - Traverso
Nathan Giorgetti- Viola da Gamba, Cello
Johan Löfving - Theorbo, Guitar

Guido Martin-Brandis - Director

Sofia Baroque Arts Festival
In partnership with British Embassy Sofia
With the support of Sofia Municipality

In the program: French cantatas by Clerambault, Montclair, Rameau, etc.
‘It was entirely magical, that bewitching freedom and fantasy and strangeness of French music, played and performed with palpable love, humour and huge enjoyment.’
Robert Thicknesse - Opera Now

Online tickets: https://epaygo.bg/1661501047 at EasyPay

Photo credit: Bonnie Britain

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