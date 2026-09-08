Абонирай се
България

Раз/съединената България: Как историческата амнезия и политическият реваншизъм раздират обществото ни

/Поглед.инфо/ Отбелязването на Деня на Съединението за пореден път прояви дълбокото разделение в българското общество, системно подклаждано от медии и политически среди. В навечерието на 9 септември отново се разпалват идеологически сблъсъци, отхвърля се паметта за Никола Вапцаров и се прави опит за пълна подмяна на историята на антифашистката съпротива у нас.

Павлин Павлов 22122 прочитания
Раз/съединената България: Как историческата амнезия и политическият реваншизъм раздират обществото ни
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Една от най-разделените страни в Европа, а някои твърдят, че сме в челото на класацията, отбеляза за пореден път своя ден на Съединението. Парадокс! В студентските ми времена се търкаляше из купоните един виц - само да отбележа, в онези години при единна тогава България -, а именно, каква е разликата между поляка и българина. Полякът, се разказваше, ако му кажеш нещо за Полша, скача и те хваща за гушата. Българинът, ако чуе нещо лошо за България, веднага се отзовава, че той знае още много такива неща за нея.

Спазвайки традицията и в продължение на тези размишления вече се вижда, че от сега медии и политици са се захванали буквално след празника отново да ни разделят, за да им е по-удобно както обикновено. И този път в навечерието на друго преломно събитие - 9 Септември. Докато „здравите сили“ се натуткат, от другата страна отрано почнаха. Първо, „сигнално“, се отхвърли наградата на името на Никола Йонков Вапцаров. Няма как, обясняват, да се даде званието за творчеството на името на един върл терорист. Буквално преди дни излезе двутомникът за историята на партизанското движение. По време на представянето авторът, един новомодерен доцент от Софийския университет на дълго и на широко описваше партизанското движение като някакъв вид измислена от Коминтерна легенда, към която били привлечени малограмотни и леко отнесени с мозъка си хора. По един от телевизионните канали пък тече диспут на тема, имало ли е второ освобождение от страна на Русия ерго Съветския съюз. Ден след ден разчовъркват темата бавно, но последователно, за да дойдат до момента за окупацията на България от Съветския съюз. Няма да се сдържа и ще кажа, дай Боже всекиму такава окупация.

След това, разбира се, ще се почне с рефрена за Народния съд, за горяните, за убития от комунистите „национален елит“. Естествено ще се пропусне, как и защо е създаден този Народен съд и защо в другите европейски страни също е имало такива народни съдилища - всички те учредени по решение на съюзниците. Би трябвало някак си да се подскаже на изследователите на темата, че могат да бръкнат в западноевропейските архиви, за да видят проучванията по въпроса. Там ние сме в дъното на класацията с малко под 2000 осъдени на смърт от Народния съд с изпълнена присъда. Няма да говорим за Франция с 42-те хиляди изпълнени присъди на колаборационисти, защото звучи много рязко като констатация. Сигурно и този факт ще се отхвърли като поредна прокомунистическа пропаганда.

Иначе пак ще се правим, че не е имало ями, нито пещи през 25-а година, че не е имало отрязани глави, на парче продавани по за 50,000 лева. Да не говорим за децата начело със Стойне от Ястребино. Апропо, полу на шега, полу на истина преди време предложих да се обяви награда, ако някой намери доказателство, че поне едно дете през всичките години на тъй наречения социалистически строй в България е било убито, изтезавано, измъчвано или в лагер затваряно.

Както и да е, ясно е, че тази страница няма да я затворим скоро. Ще спазим традицията си да си останем все такива разделени независимо от празника. Все пак в националната ни бъркотия има и нещо хубаво. Добре е, че ние засега се ограничаваме само с взаимното оплюване и овикване и не сме стигнали до преследване и репресиране все още. Колкото и да вървим по примера на Германия през нашето демократично развитие, не сме я докарали като тях. Там особено след разгромната победа на Алтернатива за Германия се очаква да влезе ешелонът от екстремни административни мерки за преследване на опасните личности. Отново се откри процедурата по преценка на обстоятелствата за обявяване извън закона на Алтернативата. Яков Кедми по този повод съвсем удачно каза, че всеки момент трябва да очакваме отново да отворят вратите на Дахау. За тези, които не знаят или се правят че не знаят, Дахау е построен веднага след Лайпцигския процес и там са затваряни не, както популярно се знае, евреи и други непълноценни нации, а чистокръвни немци, само че инакомислещи.

Да се чуди човек кой от кого е прихванал тази напаст - разделението. Епидемия, от която страда в момента целият свят. А лек все още няма. Или като при алтернативния бензин, забранено е да се направи такъв заради интересите свише.



Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от България

Д-р Илия Табаков: Алгоритмите превземат съзнанието ни, а България няма собствена технологична защита
България

Д-р Илия Табаков: Алгоритмите превземат съзнанието ни, а България няма собствена технологична защита

/Поглед.инфо/ Във втората част от разговора ми с д-р Илия Табаков поставяме един от най-тревожните въпроси за бъдещето на България: кой всъщност управлява съзнанието ни в епохата на изкуствения интелект? Когато алгоритмите подбират информацията, моделират изборите ни и постепенно започват да мислят вместо нас, човекът рискува доброволно да се откаже от собствената си способност да преценява. А България влиза в тази епоха почти без собствена технологична инфраструктура. Разговаряме за дигиталния суверенитет, функционалната неграмотност, властта на социалните мрежи, китайския технологичен модел и опасността държавата да се превърне в безпомощен наблюдател на собственото си бъдеще.

06.09.2026 18:20
Епидемията от „инсайдери“: Как новата агентура подменя реалността и управлява съзнанието
България

Епидемията от „инсайдери“: Как новата агентура подменя реалността и управлява съзнанието

/Поглед.инфо/ В условията на изострена информационна война медийното пространство бива заливано от нова категория субекти – така наречените „инсайдери“. Заменяйки традиционните оперативни източници и доверени лица, тези анонимни фигури се превръщат в основно оръжие за лансиране на спекулации, манипулации и геополитически слухове. Анализ на феномена на медийните самоинициативници и как психологията на дезинформацията диктува съвременния дневен ред.

04.09.2026 05:41
Д-р Илия Табаков: България тича към национално самоубийство – без воля и без визия за бъдещето
България

Д-р Илия Табаков: България тича към национално самоубийство – без воля и без визия за бъдещето

/Поглед.инфо/ В първата част на разговора ми с д-р Илия Табаков, автор на книгата „Националното самоубийство“, поставяме болезнения въпрос: има ли България собствено бъдеще, ако няма собствена воля да го изгради? Говорим за глобализма и неговите граници, за новото разпределение на силите, за технологичната зависимост, за възможната епоха на големите геополитически сблъсъци и за България като „гласис“ между чужди интереси. Според д-р Табаков политическата ни система е дълбоко счупена, държавата е загубила способността да формулира дългосрочни цели, а без национална визия бъдещето ни ще бъде начертано от други. д-р Владимир Трифонов

03.09.2026 18:00
Кольо Колев: Радев овладя властта. Големият въпрос е дали ще разбие стария модел
България

Кольо Колев: Радев овладя властта. Големият въпрос е дали ще разбие стария модел

/Поглед.инфо/ Какво всъщност се промени през първите сто дни на новото управление? В първата част от разговора ми с Кольо Колев от агенция „Медиана“ поставяме въпроса, който ще определи съдбата на тази власт: ще промени ли тя самия модел, или само ще смени неговите бенефициенти? Говорим за загубените от Борисов и Пеевски властови лостове, атаките на опозицията, политиката на Румен Радев, отношенията с ЕС и НАТО, войната в Украйна, задаващите се промени в Европа, неравенството, демографската криза и риска от тежък енергиен сезон. Един разговор за това какво вече се е променило – и за много по-трудната битка, която тепърва започва. Владимир Трифонов

01.09.2026 18:30
Проф. Янко Янев: Белене + изкуствен интелект – проектът, който може да промени България
България

Проф. Янко Янев: Белене + изкуствен интелект – проектът, който може да промени България

/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора на Георги Стамболиев с проф. Янко Янев се поставя въпроса, който скоро може да се окаже решаващ за световната икономика: откъде ще дойде огромното количество електроенергия, необходимо за изкуствения интелект и центровете за данни? Проф. Янев обяснява защо технологичните гиганти се обръщат към ядрената енергетика, защо се удължава животът на стари реактори и какво става с малките модулни реактори. И стигаме до България: защо при този глобален глад за ток площадката в Белене продължава да чака и може ли тя да привлече милиардни инвестиции в новата цифрова икономика?

01.09.2026 18:00
Проф. Боян Дуранкев: Митът за „свободния пазар“ разруши България – време е държавата да се върне
България

Проф. Боян Дуранкев: Митът за „свободния пазар“ разруши България – време е държавата да се върне

/Поглед.инфо/ България получи пълни магазини, но загуби огромна част от индустрията си, милиони хора напуснаха страната, а ключови сектори преминаха под контрола на чужд капитал. Какво всъщност спечелихме след края на Студената война? Във втората част от разговора си с проф. Боян Дуранкев от УНСС поставям въпроса дали България не се оказа сред реалните губещи от новия световен ред. Говорим за неолибералния мит за „свободния пазар“, приватизацията, транснационалните корпорации, мафията и олигархията, еврозоната и най-трудния въпрос: има ли още България собствена национална мечта? Владимир Трифонов

31.08.2026 18:00
„Йотова надигра всички“: защо признанието на Борисов промени президентската битка
България

„Йотова надигра всички“: защо признанието на Борисов промени президентската битка

/Поглед.инфо/ „Госпожа Йотова надигра всички политици.“ Думите на Бойко Борисов за Илияна Йотова са повече от комплимент към силен противник. Те показват, че президентската битка вече има фигура, спрямо която останалите изчисляват ходовете си. Подкрепена от БСП, по-широки среди на левицата и „Прогресивна България“, Йотова влиза в надпреварата със сериозно предимство. Но големият въпрос тепърва предстои: може ли да излезе отвъд естествената си политическа среда и да създаде мнозинство, достатъчно широко, за да спечели президентството?

31.08.2026 08:59
Проф. Янко Янев: България губи време! Нов ядрен блок преди 2040 г. е малко вероятен
България

Проф. Янко Янев: България губи време! Нов ядрен блок преди 2040 г. е малко вероятен

/Поглед.инфо/ Георги Стамболиев разговаря с проф. Янко Янев по въпроса, който България отлага от години: какво ще стане с енергетиката ни, ако старите блокове на АЕЦ „Козлодуй“ остареят, а новите мощности продължат да съществуват предимно като планове? Защо проф. Янев смята, че нов хилядемегаватов блок преди 2040 г. е малко вероятен? Можем ли да запазим 5-и и 6-и блок достатъчно дълго, ще се наложи ли смяна на парогенератори и какво правим с отработеното ядрено гориво? Говорят и за соларите, батериите, стабилността на електроенергийната система и една почти пренебрегвана опасност – загубата на българското ядрено инженерно знание.

30.08.2026 18:00