Раз/съединената България: Как историческата амнезия и политическият реваншизъм раздират обществото ни

/Поглед.инфо/ Отбелязването на Деня на Съединението за пореден път прояви дълбокото разделение в българското общество, системно подклаждано от медии и политически среди. В навечерието на 9 септември отново се разпалват идеологически сблъсъци, отхвърля се паметта за Никола Вапцаров и се прави опит за пълна подмяна на историята на антифашистката съпротива у нас.

Една от най-разделените страни в Европа, а някои твърдят, че сме в челото на класацията, отбеляза за пореден път своя ден на Съединението. Парадокс! В студентските ми времена се търкаляше из купоните един виц - само да отбележа, в онези години при единна тогава България -, а именно, каква е разликата между поляка и българина. Полякът, се разказваше, ако му кажеш нещо за Полша, скача и те хваща за гушата. Българинът, ако чуе нещо лошо за България, веднага се отзовава, че той знае още много такива неща за нея.

Спазвайки традицията и в продължение на тези размишления вече се вижда, че от сега медии и политици са се захванали буквално след празника отново да ни разделят, за да им е по-удобно както обикновено. И този път в навечерието на друго преломно събитие - 9 Септември. Докато „здравите сили“ се натуткат, от другата страна отрано почнаха. Първо, „сигнално“, се отхвърли наградата на името на Никола Йонков Вапцаров. Няма как, обясняват, да се даде званието за творчеството на името на един върл терорист. Буквално преди дни излезе двутомникът за историята на партизанското движение. По време на представянето авторът, един новомодерен доцент от Софийския университет на дълго и на широко описваше партизанското движение като някакъв вид измислена от Коминтерна легенда, към която били привлечени малограмотни и леко отнесени с мозъка си хора. По един от телевизионните канали пък тече диспут на тема, имало ли е второ освобождение от страна на Русия ерго Съветския съюз. Ден след ден разчовъркват темата бавно, но последователно, за да дойдат до момента за окупацията на България от Съветския съюз. Няма да се сдържа и ще кажа, дай Боже всекиму такава окупация.

След това, разбира се, ще се почне с рефрена за Народния съд, за горяните, за убития от комунистите „национален елит“. Естествено ще се пропусне, как и защо е създаден този Народен съд и защо в другите европейски страни също е имало такива народни съдилища - всички те учредени по решение на съюзниците. Би трябвало някак си да се подскаже на изследователите на темата, че могат да бръкнат в западноевропейските архиви, за да видят проучванията по въпроса. Там ние сме в дъното на класацията с малко под 2000 осъдени на смърт от Народния съд с изпълнена присъда. Няма да говорим за Франция с 42-те хиляди изпълнени присъди на колаборационисти, защото звучи много рязко като констатация. Сигурно и този факт ще се отхвърли като поредна прокомунистическа пропаганда.

Иначе пак ще се правим, че не е имало ями, нито пещи през 25-а година, че не е имало отрязани глави, на парче продавани по за 50,000 лева. Да не говорим за децата начело със Стойне от Ястребино. Апропо, полу на шега, полу на истина преди време предложих да се обяви награда, ако някой намери доказателство, че поне едно дете през всичките години на тъй наречения социалистически строй в България е било убито, изтезавано, измъчвано или в лагер затваряно.

Както и да е, ясно е, че тази страница няма да я затворим скоро. Ще спазим традицията си да си останем все такива разделени независимо от празника. Все пак в националната ни бъркотия има и нещо хубаво. Добре е, че ние засега се ограничаваме само с взаимното оплюване и овикване и не сме стигнали до преследване и репресиране все още. Колкото и да вървим по примера на Германия през нашето демократично развитие, не сме я докарали като тях. Там особено след разгромната победа на Алтернатива за Германия се очаква да влезе ешелонът от екстремни административни мерки за преследване на опасните личности. Отново се откри процедурата по преценка на обстоятелствата за обявяване извън закона на Алтернативата. Яков Кедми по този повод съвсем удачно каза, че всеки момент трябва да очакваме отново да отворят вратите на Дахау. За тези, които не знаят или се правят че не знаят, Дахау е построен веднага след Лайпцигския процес и там са затваряни не, както популярно се знае, евреи и други непълноценни нации, а чистокръвни немци, само че инакомислещи.

Да се чуди човек кой от кого е прихванал тази напаст - разделението. Епидемия, от която страда в момента целият свят. А лек все още няма. Или като при алтернативния бензин, забранено е да се направи такъв заради интересите свише.





