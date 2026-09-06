Д-р Илия Табаков: Алгоритмите превземат съзнанието ни, а България няма собствена технологична защита

/Поглед.инфо/ Какво всъщност се промени през първите сто дни на новото управление? В първата част от разговора ми с Кольо Колев от агенция „Медиана“ поставяме въпроса, който ще определи съдбата на тази власт: ще промени ли тя самия модел, или само ще смени неговите бенефициенти? Говорим за загубените от Борисов и Пеевски властови лостове, атаките на опозицията, политиката на Румен Радев, отношенията с ЕС и НАТО, войната в Украйна, задаващите се промени в Европа, неравенството, демографската криза и риска от тежък енергиен сезон. Един разговор за това какво вече се е променило – и за много по-трудната битка, която тепърва започва. Владимир Трифонов

01.09.2026 18:30