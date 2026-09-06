"Алтернатива за Германия" води в Саксония-Анхалт с над 42% и застрашава коалиционния модел на ХДС

/Поглед.инфо/ Изборите в немската провинция Саксония-Анхалт се превръщат в тест за устойчивостта на цялата политическа конструкция във Федералната република. Докато рейтингът на партия „Алтернатива за Германия“ в източните провинции гони над четиресет процента, берлинският елит се сблъсква с пълния колапс на така наречената „защитна стена“. Казусът с възможната регионална победа на Улрих Зигмунд поставя лидера на ХДС Фридрих Мерц пред парадоксален избор: да допусне системно блокиране на местния парламент или да влезе в неофициално сътрудничество с крайната левица, разрушавайки собствения си консервативен профил.

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Немският математически капан и сривът на „защитната стена“

Изборният ден в Саксония-Анхалт не е просто поредното гласуване за регионален ландтаг, а събитие с потенциал да преначертае институционалната архитектура на Германия. В центъра на вниманието попада 35-годишният Улрих Зигмунд, оглавяващ провинциалната структура на „Алтернатива за Германия“ (АзГ). Определян в някои западни издания като изключително опасна фигура за установения ред, Зигмунд излиза като кандидат за премиер на провинцията в момент, когато социологическите проучвания отчитат между 42 и 43 процента подкрепа за неговата формация на местно ниво. В същото време националният рейтинг на АзГ се задържа около 29 процента, изпреварвайки водещите партии от управляващата коалиция и скъсявайки дистанцията спрямо Християндемократическия съюз (ХДС).

Основният проблем пред традиционните политически субекти е стриктно математически. В германската изборна система разпределението на мандатите зависи от броя на партиите, успели да преминат 5-процентовата бариера. При преброяване по метода Занте-Лагю или Харе-Нимайер, ако по-малки формации като „Зелените“ останат под прага на парламентарното представителство, гласовете им се преразпределят пропорционално между победителите.

Според изчисления на германски изборни анализатори, ако в Ландтага в Магдебург влязат само четири партии — АзГ, ХДС, ГСДП и „Левицата“ — на АзГ ще са необходими малко над 42 процента, за да си осигури абсолютно мнозинство от 42 или 43 депутатски места. При такъв сценарий за първи път в следвоенната история на Германия извънсистемна партия може да състави еднопартийно правителство в провинциален парламент.

Политическият елит в Берлин години наред разчиташе на т.нар. Brandmauer („защитна стена“) — неписано споразумение между системните партии да блокират всякакви коалиции, съвместни гласувания или тактически споразумения с АзГ. Тази стратегия обаче произведе обратен ефект. Вземането на решения в източните провинции бе блокирано, а избирателите започнаха да възприемат системните партии като единен блок, чиято единствена цел е запазването на властта.

Деиндустриализацията на Изтока и икономическата логика зад вота

За да се разбере възходът на Зигмунд и АзГ в Саксония-Анхалт, е необходимо да се излезе от чисто идеологическите клишета и да се разгледа икономическата инфраструктура на източните провинции. Напрежението в Магдебург, Хале и Битърфелд не е възникнало внезапно. То е пряка последица от деиндустриализацията, започнала с приватизацията чрез Treuhandanstalt през 90-те години, и допълнително изострена от настоящата енергийна криза в Германия.

Саксония-Анхалт е дом на важни химически и промишлени клъстери, включително индустриалния парк „Лойна“ (Leuna), чието производство е пряко обвързано с цените на природния газ и енергоинтензивните суровини. Прекъсването на традиционните доставки на евтини енергоносители и скокът в цените на електроенергията удариха пряко средните предприятия (Mittelstand) в региона. Според данни на германски търговски камари, разходите за производство в Източна Германия са нараснали с над 30% за последните три години, което прави местната индустрия неконкурентоспособна спрямо азиатските и американските производители.

На този заден план разликата в заплащането и пенсиите между източните и западните провинции остава фактологично потвърдена. Макар от обединението на Германия през октомври 1990 г. да са изминали над три десетилетия, средният разполагаем доход в Саксония-Анхалт продължава да изостава с около 18-20% спрямо този в провинции като Баден-Вюртемберг или Бавария. Изборният успех на АзГ в тези региони се подхранва именно от усещането за икономическа периферизация и пренебрегване на източните индустриални центрове от страна на федералното правителство в Берлин.