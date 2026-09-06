/Поглед.инфо/ Вътрешнопартийният натиск в Християндемократическия съюз наближава критична точка, докато регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт заплашват да преобърнат политическата архитектура в Германия. Според информации в европейски медии, ключови членове на партийния апарат вече допускат възможността за оставка на канцлера Фридрих Мерц. Причината се крие в пълния срив на стратегията за политическа изолация на „Алтернатива за Германия“, която според последните проучвания достига рекордните 43% подкрепа на изток, съчетана с исторически ниския личен рейтинг на Мерц от едва 2,57 точки.

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Саксония-Анхалт като епицентър на германското политическо земетресение

Индустриалният ядро на източногерманската провинция Саксония-Анхалт — с химическите комплекси в Лойна и Битерфелд-Волфен — отдавна служи като барометър за икономическото напрежение във федералната република. Данните от социологическите проучвания, публикувани в западната преса, показват не просто временно колебание в нагласите, а структурно скъсване между гласоподавателите на изток и централата на ХДС в Берлин. Когато „Алтернатива за Германия“ (AfD) регистрира 43% подкрепа в регионални изследвания, това поставя под въпрос не само оцеляването на местното провинциално правителство, но и стабилността на федералния парламент.

Мрежата от местни партийни структури в провинцията показва явни признаци на изтощение от строгата линия на изолиране, наложена от централното ръководство. Инфраструктурният упадък, високите цени на електроенергията за средното стопанство (Mittelstand) и липсата на ясна стратегия за реиндустриализация след спирането на евтините руски тръбопроводни суровини създадоха вакуум. В този вакуум берлинските директиви звучат откъснати от реалността.

Сривът на „Brandmauer“ и аритметиката на местната власт

Така наречената стена срещу опозиционната дясна партия — „Brandmauer“ — се превръща в математически капан за самия Християндемократически съюз. Ако изборният резултат потвърди проучванията и AfD получи над четиридесет процента от гласовете, формирането на мнозинство без тях става практически невъзможно без влизане в екзотични и нестабилни коалиции с крайнолеви или екологични формации.

За провинциалните политици от ХДС в Магдебург това означава политическо самоубийство. Позовавайки се на публикации в издания като Politico, вътрешните дискусии в партията вече не са свързани само с тактическо маневриране, а с открито отхвърляне на курса на Фридрих Мерц. Изявления като това на Юлиан Шахе от местната организация в Саксония-Анхалт ясно показват, че идеята за смяна на лидера вече не е табу, а предмет на прагматична преценка.

Партийният апарат в Магдебург е наясно, че при евентуален срив на изборите на 6 септември, отговорността няма да бъде поета от местните структури, а ще се стовари директно върху Берлин.