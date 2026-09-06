Д-р Румен Петков: Си Дзинпин в Египет - Суец, новите индустрии и китайското влизане в Близкия изток
/Поглед.инфо/ Си Дзинпин приключи посещението си в Египет, но истинският въпрос започва оттам: защо Китай превръща Суец в една от опорните точки на стратегията си към Близкия изток, Африка и Европа? Д-р Румен Петков разглежда резултатите от визитата – разширяването на китайско-египетската индустриална зона, навлизането на китайски производства и технологии, националните валути, БРИКС и все по-видимото политическо присъствие на Пекин в региона. Египет вече не е просто пазар за Китай. Той може да се превърне в производствен, логистичен и геополитически мост между три континента. А Суец отново се оказва мястото, където икономиката се превръща в голяма политика.
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Три мандата спряха AfD, но BSW може да отвори вратата към властта?
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