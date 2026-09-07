Арестът на кораба „Професор Молчанов“ на Шпицберген създава опасен прецедент в Арктика

/Поглед.инфо/ Задържането на руския научноизследователски кораб „Професор Молчанов“ на архипелага Шпицберген (Свалбард) по решение на норвежкия окръжен съд Норд-Тромс отваря нова и изключително опасна фаза в арктическото съперничество. Формалното основание е иск на украинската компания „Нафтогаз“ за обезщетение за активи в Крим, но процедурната бързина и пълната липса на предварително уведомяване на руската страна загатват за организиран правен натиск. Подобни действия пряко застрашават правния режим, установен с Трактата за Шпицберген от 1920 година. Докато официално Осло се дистанцира от съдебното решение, Москва предупреждава за евентуални реципрочни мерки срещу норвежкия търговски флот в Баренцово море.

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Експресно правосъдие без право на защита

Хронологията на съдебните действия в Тромсьо повдига сериозни въпроси относно спазването на базови процесуални норми в международното търговско и морско право. Искът на украинската държавна компания „Нафтогаз“ е внесен в окръжния съд Норд-Тромс на 28 август. Едва три дни по-късно – на 31 август – съдията издава обезпечителна заповед за арест на научноизследователския кораб „Професор Молчанов“. Когато плавателният съд пуска котва в района на Баренцбург на 2 септември, губернаторът на Шпицберген просто връчва решението на капитана, без руската страна да е била уведомена за съдебното заседание или да е имала възможност да представи правни аргументи.

Прилагането на подобна извънредна процедура срещу плавателен съд, изпълняващ хидрографски и океанографски задачи, пренебрегва принципа за равенство на страните в съдебния процес. В правните среди се отбелязва, че изземването на имущество за покриване на арбитражни претенции – в случая над четири милиарда долара по спора за кримските активи – през местни магистратури създава хаос в корабоплаването.

Официалните власти в Осло бързат да заемят позиция на неутрален наблюдател. Губернаторът на архипелага и норвежкото Министерство на външните работи заявяват, че решението е изцяло в юрисдикцията на независимата съдебна система и че държавата не е страна по спора. Подобно дистанциране обаче изглежда трудно удържано от гледна точка на международното публично право, тъй като администрацията на Свалбард е органът, който физически прилага съдебната принуда.

Сянката на казуса „ЮКОС“ и държавният имунитет

Случаят с „Професор Молчанов“ не е изолиран инцидент, а повторение на аналогичен правен механизъм, задействан в края на 2024 година. Тогава същият окръжен съд Норд-Тромс, отново по спешна процедура и без уведомяване на Москва, наложи запор върху имоти на руския държавен тръст „Арктикугол“ на Шпицберген по иск на бивши акционери в „ЮКОС“.

Развитието на този казус обаче бе белязано от обрат. През май съдът отмени собственото си решение, след като руската страна доказа, че атакуваното имущество се ползва със суверенен имунитет като държавна собственост, непредназначена за търговски цели. „Професор Молчанов“ е изследователски съд, използван за научни мисии в Северния ледовит океан, което го поставя под закрилата на същите международни конвенции за държавен имунитет.

Въпреки че Русия вероятно ще постигне отмяна на ареста по съдебен път, процедурата по преразглеждане отнема месеци, а понякога и години. През това време екипажът и изследователският състав остават блокирани, а планираните експедиции – провал. Поради тази причина руското Министерство на транспорта вече организира изпращането на спомагателен съд за евакуация на пътниците, докато дипломатическите канали остават блокирани от липсата на гъвкавост в Осло.