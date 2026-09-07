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Европа

Изборният срив в Източна Германия поставя под въпрос правителството на Фридрих Мерц

/Поглед.инфо/ Резултатите от парламентарните избори в провинция Саксония-Анхалт отбелязаха тежък политически трус за управляващия Християндемократически съюз (ХДС) и канцлера Фридрих Мерц. Партията „Алтернатива за Германия“ (AfD) постигна убедителна победа с 43,8% от гласовете, докато ХДС спадна до едва 17% в регион, който контролираше близо четвърт век. Рекордната избирателна активност от над 76% показва дълбоко обществено недоволство от икономическата политика, подкрепата за Киев и нерешените миграционни проблеми, които изострят историческите различия между източните и западните провинции.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 29601 прочитания
Изборният срив в Източна Германия поставя под въпрос правителството на Фридрих Мерц
ИИ генерирана
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Институционален срив в Магдебург и крахът на партийния кордон

Преброяването на гласовете след парламентарния вот в провинция Саксония-Анхалт регистрира рязка промяна в местното съотношение на силите. Според разпространените данни партията „Алтернатива за Германия“ (AfD) печели 43,8% от вота, оставяйки Християндемократическия съюз (ХДС) на второ място с едва 17%. За регионалната организация на ХДС това представлява най-сериозният спад от 1990 г. насам, след като формацията управляваше ландтага в Магдебург почти три десетилетия. Избирателната активност надхвърли 76%, което според наблюдатели отбелязва мобилизация, невиждана в източните провинции от периода на обединението.

По време на публичните прояви след обявяването на резултатите лидерът на местната структура на AfD Улрих Зигмунд насочи критичните си коментари директно към федералното ръководство на ХДС и канцлера Фридрих Мерц. В германския политически печат се посочва, че изолацията спрямо AfD – т.нар. „защитна стена“ (Brandmauer) – на практика блокира стандартните коалиционни механизми. При настоящото разпределение на мандатите съставянето на стабилно мнозинство без участието на победителя изисква сложни компромиси между ХДС, Социалдемократическата партия (СДП) и Левицата (Die Linke) или Всички за Германия (BSW), което създава предпоставки за институционална блокировка.

Спадът в подкрепата за ХДС в Саксония-Анхалт не е изолирано събитие, а продължение на тенденция, регистрирана вече в Тюрингия и Саксония. В берлинските политически среди все по-открито се дискутира ефектът от федералните решения върху местните избори, като следващото изпитание за управляващите в Берлин са предстоящите провинциални избори в Мекленбург-Предна Померания.

Сметката на приватизацията: Наследството на Treuhandanstalt

Разривът между гласоподавателите в източната и западната част на страната има дълбоки икономически и исторически корени, водещи началото си от Договора за обединение от 1990 г. (Einigungsvertrag). Процесът на бърза деиндустриализация на бившата ГДР беше проведен под ръководството на Попечителската агенция (Treuhandanstalt), която имаше за задача да приватизира над 8500 държавни предприятия. Според исторически и икономически изследвания, близо 85% от индустриалните активи на Изтока бяха придобити от западногермански инвеститори или конгломерати, често на цени значително под ликвидационната им стойност.

Това доведе до закриването на цели промишлени клонове – от машиностроенето в Магдебург до текстилната и химическата промишленост в региона Bitterfeld-Wolfen. Пряката последица беше масова безработица през 90-те години и последвала демографска криза, при която над два милиона души, главно квалифицирани млади работници, мигрираха към западните провинции. Sprawdzone данни на Федералната статистическа служба (Destatis) показват, че дори три десетилетия по-късно средното богатство на домакинствата в източните провинции остава с почти 50% по-ниско от това на запад.

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