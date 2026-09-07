Книгата се състои от въведение и девет глави, в които се разглеждат значението, същността, съдържанието и практическите изисквания на идеите на Си Дзинпин за изграждането на екологична цивилизация. В нея се посочва, че тези идеи представляват значим теоретичен резултат от съчетаването на основните принципи на марксизма с конкретните реалности в Китай и с най-добрите елементи на традиционната китайска култура, както и теоретично обобщение и практически резултат от непрестанните усилия на Китайската комунистическа партия в изграждането на екологична цивилизация.
Излезе книгата „Въведение в идеите на Си Дзинпин за екологичната цивилизация“
/Поглед.инфо/ В Китай излезе от печат книгата „Въведение в идеите на Си Дзинпин за екологичната цивилизация“. Съставители са Отдела за публичност на ЦК на ККП и Министерството на екологията и околната среда.
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