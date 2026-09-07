Излезе книгата „Въведение в идеите на Си Дзинпин за екологичната цивилизация“

/Поглед.инфо/ Във втората част от разговора ми с проф. Георги Чанков от УНСС поставяме въпроса, който Европа все по-трудно може да заобикаля: може ли да води икономическа война с Китай, без сама да плати огромната цена? Говорим за „Един пояс, един път“, за възхода на Централна Азия, за европейската индустрия и китайската конкуренция, за пропуснатите възможности на България и за шанса страната ни отново да потърси място в големите евразийски проекти. И още: Северният морски път, стратегическото партньорство Москва–Пекин и новата транспортна карта на света. Разговор на Владимир Трифонов с проф. Георги Чанков.

08.09.2026 18:00