Проф. Георги Чанков: Китай, Русия и Индия се сближават – това е кошмарната картина за Запада

/Поглед.инфо/ Какво толкова тревожи Запада в една снимка на лидерите на Китай, Русия и Индия? В първата част на разговора ми с проф. Георги Чанков търсим отговора в голямата промяна, която вече се извършва в Азия. Шанхайската организация за сътрудничество постепенно се превръща от регионален механизъм за сигурност в една от опорите на новия многополюсен свят. Говорим за сближаването между Пекин, Москва и Делхи, за съдбата на Иран, за американската стратегия в Близкия изток и за опитите на регионалните сили да изградят собствена система за сигурност. Дали формулата на идващата епоха ще бъде „Азия за азиатците“? Владимир Трифонов