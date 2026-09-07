Хилядолетното ехо на ръчните занаяти от Куча

/Поглед.инфо/ Във втората част от разговора ми с проф. Николай Витанов поставяме въпроса, който остава зад преговорите между Тръмп и Путин: решава ли се само съдбата на Украйна или бъдещето на целия пояс държави между Русия и Германия – включително България? Говорим за сблъсъка между Русия, САЩ и Китай, възхода на Индия, бъдещето на БРИКС и ШОС, отслабването на американската хегемония и възможността светът да бъде разделен на нови сфери на влияние. И още: защо според проф. Витанов глобалисткият проект започва да отстъпва и кой има ресурс да бъде следващата световна сила.

10.09.2026 18:00