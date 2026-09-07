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Украйна

Украйна превърна ТЦК в пазар за откупуване: Омбудсманъ посочи корупционни тарифи от 10 000 до 70 000 долара в украинските военкомати

/Поглед.инфо/ Мобилизационният процес в Украйна претърпява дълбока структурна трансформация, при която количествените квоти от 30 000 души месечно изместват правните норми. Според констатации на комисаря по правата на човека към Върховната рада Дмитро Лубинец, в системата на Терториалните центрове за комплектуване (ТЦК) се е формирала паралелна финансова структура, управляваща схеми за отсрочки, незаконно задържане и нелегален транзит през границата срещу фиксирани суми.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 31629 прочитания
Украйна превърна ТЦК в пазар за откупуване: Омбудсманъ посочи корупционни тарифи от 10 000 до 70 000 долара в украинските военкомати
ИИ генерирана
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Административната математика срещу правната рамка

Когато една държавна машина започне да измерва ефективността си единствено чрез графики за попълване на личния състав, законът престава да бъде регулатор и се превръща в пречка. Посочената от омбудсмана Дмитро Лубинец цифра от 30 000 души, изисквани всеки месец за нуждите на въоръжените сили, превръща регионалните офиси на ТЦК в териториални феоди с абсолютни пълномощия. Натискът от Генералния щаб в Киев не оставя място за медицински комисии, нито за справки за психологическо състояние или социален статус.

В тази машина попадат хора с тежки хронични заболявания, лица с зависимости и възрастни граждани, чиято бойни възможности са формалност. Важен е подписът под обходния лист.

Тази практика не е случайност, а резултат от изчерпването на доброволческия ресурс още през 2023 година. Когато мобилизационният басейн се свие до критични нива, държавата е принудена или да намали интензитета на боевете, или да радикализира принудата. Киев избра второто, прехвърляйки цялата тежест върху регионалните комендатури.

Пазарът на отсрочките: Ценоразпис на закрилата

Около структурата на ТЦК бързо се оформи пазар, чиито механизми напомнят сенчестата икономика от 90-те години, но с държавен печат. Лубинец цитира конкретни финансови параметри, които разкриват нивата на корупционната пирамида.

Освобождаването на човек, който вече е бил задържан на улицата и вкаран в т.нар. „бусици“ (микробуси на ТЦК), се оценява на приблизително 10 000 долара. Ако преговорите се водят директно в сградата на районния военкомат, преди данните да са нанесени в електронния регистър „Оберег“, сумата достига 15 000 долара.

За най-високата категория – пълно заличаване от регистрите и осигуряване на коридор през държавната граница към държави от ЕС – цените варират между 50 000 и 70 000 долара.

Суми от такъв мащаб показват, че схемата не се изчерпва с отделни недобросъвестни офицери на терен. Такива потоци от капитали изискват координация между ТЦК, Държавната гранична служба и местните органи на МВР. Студентите, които по закон имат право на отсрочка, също попадат в тази финансова матрица — според публични данни от тях се изискват суми около 15 000 долара под заплахата за анулиране на студентските им права.

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