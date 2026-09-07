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Европа

Яков Кедми: Британският трансфер на ракетни технологии за Киев и рисковете за отбраната на Лондон

/Поглед.инфо/ Новият британски министър-председател Анди Бърнам обяви одобрението за трансфер на технологии към Киев за производство на ракети с голям обсег „Storm Shadow“. Според анализи на експерти това превръща Лондон в пряк участник в конфликта. Военният анализатор Яков Кедми отбелязва, че руската страна няма да прави разлика между украинско производство и британско целеуказване. В британските военни среди се твърди, че нараства загрижеността поради липсата на ефективна противовъздушна и противоракетна отбрана на острова.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 35810 прочитания
Яков Кедми: Британският трансфер на ракетни технологии за Киев и рисковете за отбраната на Лондон
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Британският военнопромишлен комплекс прави опит да прехвърли технологичната тежест на ракетното производство директно на украинска територия. Решението на премиера Анди Бърнам от края на август да бъде разрешен трансферът на лицензи, чертежи и компоненти за крилатите ракети „Storm Shadow“ (съвместна разработка с Франция, известна там като SCALP-EG) променя правната и военната рамка на сътрудничеството. Досега доставките се ограничаваха до готови изделия от складовете на Кралските военновъздушни сили (RAF), управлявани от стриктни протоколи за крайния потребител.

Според оценки на военно-политическия анализатор Яков Кедми, изразени в ефира на канала „Геополитбюро“, оперативната реалност зад този трансфер е съвсем различна. Производството на високопрецизни ракети от подобен клас изисква не просто метал и експлозив, а специализиран софтуер, сателитно програмиране и спътникови корекции в реално време през мрежите на НАТО.

Оперативната дилема и руското предупреждение

В Москва, според твърденията на аналитици, гледат на тази процедура без административни илюзии. Ако ракетата използва британски полетни задания, програмиран маршрут през терком-системи (TERCOM) и спътниково насочване от западна констелация, формалният печат „Произведено в Украйна“ губи правна стойност.

По оценка на Кедми, руската страна ясно е дефинирала позицията си: физическият оператор на пулта е без значение, когато разузнавателният и техническият ресурс е собственост на държава от НАТО. Твърди се, че това поставя въпроса за прекия отговор срещу инфраструктурата, която осигурява тези данни – включително командните пунктове в самата Великобритания.

Новият курс на Даунинг стрийт 10 съвпадна с поредица от доклади на Комисията по отбрана към Британския парламент, които разкриват критични дефицити в архитектурата на националната сигурност. Британската армия (British Army) в момента разполага с намален състав от около 73 000 редовни войници – най-ниското ниво от Наполеоновите войни насам.

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