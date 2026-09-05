/Поглед.инфо/ Въпросът дали Германия се намира във война все по-често се появява в публичното пространство на Федералната република, съпроводен от системни опити за преформатиране на обществените нагласи. Чрез специализирани медийни публикации се лансира концепцията за „хибридна заплаха“, която трябва логически да обоснове свиването на социалните програми, повишаването на данъчната тежест и пренасочването на значителни бюджетни ресурси към отбранителния сектор. В условията на покачващи се лихвени проценти, обезценяване на модела за евтино държавно финансиране и дълбока деиндустриализация, управляващите политически среди правят опит да изместят общественото внимание от вътрешноикономическите структурни проблеми към външни геополитически фактори.

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Медийният разказ и психология на икономическите отстъпки

Концептуалният въпрос „Германия във война ли е?“, изведен в скорошни аналитични материали на „Дойче Веле“, изпълнява ролята на рамка за преформатиране на обществения договор във Федералната република. В тези публикации директно се залага тезата, че макар страната да не участва в пряк военен конфликт, тя е обект на интензивни „хибридни атаки“. Тази формулировка се използва като систематично оправдание за предстоящи промени в ежедневния живот на гражданите. Посланието към населението се свежда до необходимостта от приемане на по-ниско ниво на потребление и по-високи държавни разходи за отбранителния сектор, поддържани с аргумента за предотвратяване на евентуална пряка военна ескалация от страна на Руската федерация.

Според редица коментатори, подобна конструкция избягва географските и логистичните реалности — включително липсата на обща граница между Германия и Русия — като заменя прекия военен рисков фактор с абстрактни понятия за хибридно въздействие. В разпространявания от германските медии медиен масив се систематизират няколко ключови тези:

Окончателен край на ерата на ниските лихвени проценти и евтиния държавен дълг.

Изчерпване на възможностите за поддържане на досегашния обхват на социалната държава (Sozialstaat).

Дилема между превъоръжаване и социални придобивки („оръжия вместо масло“).

Прекратяване на периода на устойчиво икономическо изобилие за домакинствата.

Приемането на тези тези от германското общество обаче среща сериозни пречки. Външнополитическите заплахи остават абстрактни за голяма част от данъкоплатците, докато реалните икономически мерки — замразяване или съкращаване на социални плащания, нарастване на преките и косвените данъци, поскъпване на кредитния ресурс и влошаване на публичните услуги — имат незабавен и измерим фискален ефект върху домакинствата.

Финансовите реалности: Механиката на евтиния дълг и Schuldenbremse

Финансово-икономическата рамка на Германия се намира под натиска на т т.нар. „дългова спирачка“ (Schuldenbremse), заложена в чл. 109 и чл. 115 от Основния закон (Grundgesetz). Заложеното ограничение на структурния дефицит до 0,35% от брутния вътрешен продукт за федерално ниво превръща всеки допълнителен разход в пряка заплаха за останалите бюджетни пера. В продължение на повече от десетилетие Европейската централна банка поддържаше нулеви или отрицателни лихвени проценти, което позволяваше на германското Министерство на финансите да емитира държавни облигации (Bunds) при минимални обслужващи разходи.

С промяната на паричната политика на ЕЦБ и покачването на основната лихва, разходите за обслужване на германския държавен дълг нараснаха рязко. Ако през 2021 г. Федералната република отделяше около 4 милиарда евро годишно за лихви по облигации, то през текущия бюджетен период тези разходи надхвърлят 35 милиарда евро. Това свива оперативния маневрен капитал на федералния бюджет.

Паралелно с това бе създаден извънбюджетният специален фонд за Бундесвера (Sondervermögen) на стойност 100 милиарда евро, финансиран чрез нов дълг. Този ход позволи временно да се заобиколят ограниченията на Schuldenbremse за отбранителните покупки, но не реши въпроса с устойчивото финансиране на текущите оперативни разходи за отбрана, които трябва да залегнат в редовния бюджет след изчерпването на фонда.

Сравнителен преглед на основните бюджетни параметри на Германия: Показател 2021 г. 2025/2026 г. (прогноза/оценка) --------------------------------------------------------------------------------- Лихвени разходи по дълга ~4 млрд. евро >38 млрд. евро Основна лихва на ЕЦБ 0,00% 3,25% - 3,75% Официален военен бюджет ~47 млрд. евро >52 млрд. евро (+ Sondervermögen) Статус на Schuldenbremse Замразена (Covid) В пълно действие с правни spats

В условията на задължително спазване на дълговата спирачка, увеличаването на военния бюджет за сметка на нови заеми става правно неустойчиво, което налага директно преразпределение на средства от социалния сектор.