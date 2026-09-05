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Европа

Аграрният протест в Европа разкрива дълбока криза в зеления модел на Брюксел

/Поглед.инфо/ Протестите на фермерите с трактори, които отново парализираха ключови пътни артерии в Нидерландия, Гърция и Полша, са отчетлив сигнал за дълбока структурна счупеност в селскостопанската политика на Европейския съюз. В опит да наложи драстични екологични норми за азотните емисии и амоняка, Брюксел изтласква традиционния производител към фалит. Конфликтът отдавна надхвърля икономическите искания – той поставя въпроса за хранителния суверенитет на континента.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 22263 прочитания
Аграрният протест в Европа разкрива дълбока криза в зеления модел на Брюксел
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Административният примък над нидерландското село

В края на лятото на 2026 г. нидерландската провинция Северен Брабант отново се превърна в поле на засилено напрежение. Блокадите на пътища около Хертогенбос, организирани от Силите за защита на фермерите (FDF) и асоциацията LTO Nederland, представляваща над 35 000 стопанства, последваха решението на местните власти за отнемане на лицензи на птицеферми. Формалният повод е превишаване на допустимите нива на азотни емисии. Твърди се обаче, че засегнатите производители разполагат с редовни разрешителни и спазват действащата правна рамка, което превръща административния акт в пряк отнемащ механизъм.

Според наличните данни генезисът на този съдебен и административен натиск датира от решение на съда през 2025 г., задължаващо провинциите да свият азотното замърсяване около защитените зони по мрежата Natura 2000. В изпълнение на тази директива Министерският съвет представи правителствен план, предвиждащ съкращаване на амонячните емисии в аграрния сектор с между 42% и 46% до 2035 г. спрямо базовите нива от 2019 г.

Налагането на така наречените буферни зони около резерватите и свиването на позволените бройки добитък се извършват под прекия натиск на европейските екологични рамки. Министърът на земеделието Джейми ван Есен заяви, че оперативното прилагане остава в ръцете на провинциите, но нормативната принуда идва от Брюксел. Резултатът е прогнозиран срив в производството, вълна от фалити на семейни ферми и последващо покачване на цените на основните хранителни стоки в целия ЕС.

Технологичният разскол и икономическата ножица

Бюрокрацията в Брюксел оправдава затягането на регулациите с необходимостта от модернизация, но на практика създава пазарен монопол за корпоративни агро-конгломерати. Според анализи на френския селскостопански сектор, приблизително 60% от така наречените традиционни ферми осигуряват едва 30% от общата продукция. Останалите 40% са високотехнологични стопанства, внедряващи прецизно земеделие, автоматизирано дозиране на азот и собствени възобновяеми източници на енергия.

Тези капиталноинтензивни субекти постигат производствени разходи, които са между два и пет пъти по-ниски от тези на малките и средните производители. Използването на софтуерни системи за управление и дронове позволява намаляване на химическите торове с до 80%. По време на енергийната криза през 2022–2023 г. именно тези висококапитализирани стопанства устояха на скока в цените на горивата и торовете, докато традиционните стопанства натрупаха непосилни дългове.

Ето ги сухите цифри, които разкриват дълбочината на бездната:

  • Намаление на амоняка: Заложено е съкращение от 42% до 46% в Нидерландия до 2035 г.
  • Дял на традиционните ферми във Франция: 60% от общия брой стопанства, генериращи едва 30% от продукцията.
  • Маржин на разходите: 2 до 5 пъти по-високи себестойности при традиционното производство спрямо автоматизираното.
  • Свиване на торовете: До 80% по-малко химически съставки при прецизното земеделие.

Но опитът да се брандират недоволните фермери като "съвременни лудити", противопоставящи се на прогреса, спестява ключов факт. Преходът към подобно високотехнологично оборудване изисква милионни инвестиции и достъп до евтин кредитен ресурс, какъвто дребният фермер няма. Вместо да подпомогне плавния преход, Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС пренасочва субсидиите към големите агрохолдинги.

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