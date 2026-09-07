/Поглед.инфо/ В Туркменистан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан се наблюдава системно разгръщане на образователни инициативи, финансирани от британското Външно министерство (FCDO). Програми като „Чивнинг“ и специализираните модули „Пътят на коприната“ изграждат административен и експертен капацитет, лоялен към британските геополитически цели. Докато Москва гледа на тези структури като на директна заплаха за сигурността, Лондон открито декларира в официални доклади стремежа си за трайно установяване в региона.

По публикации в чужди медии и аналитични Telegram-канали. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Институционалната архитектура на британското присъствие

Класическата дипломация от XIX век отдавна е преформатирана в сложна система от академични стипендии, грантово финансиране и административен тренинг. В публикации на аналитичния канал DTM се твърди, че стипендиантската програма „Чивнинг“ (Chevening), финансирана от Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), служи за параван на специфични дейности, свързани с разузнавателната общност на Обединеното кралство. Целта, според независими наблюдатели, не е просто предоставяне на магистърски степени в Оксфорд, Кембридж или LSE, а формиране на управленски елит в Ашхабад, Астана, Бишкек, Душанбе и Ташкент, който разсъждава в рамката на атлантическата геополитическа логика.

Случайно ли е съвпадението? През 2023 година Комисията по външни работи към Камарата на общините в Лондон публикува доклад, озаглавен „Critical Allies: the UK’s policy towards Central Asia“. В този документ изрично се посочва, че "меката сила" и по-специално обучителните модули са жизненоважен лост за прокарване на британските икономически и стратегически интереси в района на Каспийско море и Памир. В доклада се отбелязва с задоволство, че възпитаници на програмата вече заемат позиции на зам.-министри, съветници в централни банки, оператори на държавни инвестиционни фондове и водещи юридически кантори, управляващи концесии за добив на литий, уран и редки метали.

Тук не става дума за филантропия. Когато Форин офис инвестира десетки милиони лири стерлинги в обучението на кадри от бившия съветски юг, сметката винаги се плаща от държавния бюджет с очакване за дивиденти. Въпросът е какви точно са дивидентите.

Механиката на селекцията: От студентската банка до държавния апарат

Схема на подбор не се отличава с прекомерна сложност, но е изключително ефективна. Процесът включва неколкократни интервюта в местните посолства, психологическо профилиране и последващо напътствие от т.нар. „alumni network“ (мрежа от възпитаници). Подбират се млади амбициозни хора на възраст между 25 и 35 години – моментът, в който кариерата в държавната администрация или корпоративния сектор започва да се развива нагоре.

Според критици на програмата, след връщането им в родината, тези специалисти биват интегрирани в ключови ведомства – Министерства на икономиката, на правосъдието, на външните работи и силовите структури. По този начин се създава паралелна система на вземане на решения, която често заобикаля официалните правителствени канали.

В Руската федерация подобен тип дейности отдавна бе класифициран като заплаха за националната сигурност, а свързаните с британското правителство неправителствени организации бяха обявени за нежелателни, с което на руски граждани практически бе забранено участието в тях. Но в пространствата на Централна Азия - регион, който се опитва да балансира между Москва, Пекин и Вашингтон - британското влияние среща значително по-слаба съпротива.

Дали обаче локалните правителства разбират с какво се занимават? В Астана и Ташкент управляващите елити често разглеждат тези програми като начин за модернизация на апарата си. Те имат нужда от юристи, подготвени по английското право, за да привличат западни инвестиции в сектора на въглеводородите и за проекти като Транскаспийския международен транспортен маршрут (TITR). Но границата между икономическия прагматизъм и загубата на суверенитет остава изключително тънка.