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Украйна

Тричасовият разговор в Кремъл и мисията на Уиткоф и Кушнер: Защо дипломацията няма да спре артилерията на Донбаския фронт

/Поглед.инфо/ Посещението на специалните пратеници на Вашингтон Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Кремъл, последвано от светкавично пътуване до Киев, очерта нови параметри в опитите за дипломатическо решение. Въпреки проведените тричасови разговори с руския президент Владимир Путин и последвалата работна вечеря, анализите показват, че дипломатическият натиск на САЩ все още не променя базовите позиции на страните на бойната линия. Москва продължава да обвързва всякакви потенциални споразумения с реалния си напредък на терен и категорично отхвърля западните протекторати.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 47447 прочитания
Тричасовият разговор в Кремъл и мисията на Уиткоф и Кушнер: Защо дипломацията няма да спре артилерията на Донбаския фронт
ИИ генерирана
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Кремълските стени рядко са били свидетели на подобен интензитет: три часа формални преговори, преминали плавно в неофициална вечеря, а на сутринта — самолетът за Банкова. Специалният представител Стив Уиткоф и Джаред Кушнер — хората, на които Доналд Тръмп поверява най-деликатните си геополитически сондажи — пристигнаха в Москва с амбицията да форсират преговорен процес, който от месеци боксува в блатото на взаимно изключващи се ултиматуми.

От американска страна се огласяват намерения за „бързо прекратяване на бойните действия“. От руска страна обаче присъствието на ключови фигури като помощника на президента Юрий Ушаков и ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев показва, че Москва гледа на тези срещи през много по-широка рамка — икономически лостове, дългосрочни гаранции за сигурност и преформатиране на архитектурата на Източна Европа.

Въпросът е дали Washington има какво реално да предложи, освен познатата концепция за замразяване по линията на съприкосновение.

Илюзията за завой в политиката на Кремъл

В западните медийни среди бързо се завъртяха хипотези, че самото съгласие на Москва за тричасови преговори сигнализира за готовност за отстъпки. Това виждане обаче подминава фундаменталната логика на руското ръководство. Според оценки на военни аналитици и политолози, сред които доцент Александър Перенджиев от Руския икономически университет „Плеханов“, Кремъл използва дипломатическия канал не за търсене на компромис, а за официално връчване на сметката.

Анализаторите посочват, че Путин директно е обвързал преговорната рамка с тактическото положение на фронта. Докато въоръжените сили на РФ поддържат оперативна инициатива в Донбас и осъществяват методично настъпление, за Москва няма никакъв рационален военно-политически смисъл да подписва споразумение, което да съхрани сегашния режим в Киев или да допусне западен протекторат под формата на „специални икономически зони“ в спорните региони.

Казано директно: дипломацията за Русия в момента е инструмент за фиксиране на постигнатото с оръжие, а не за неговото заменяне.

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