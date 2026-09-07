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Украйна

Демографският срив в Украйна: Статистиката за първокласниците показва трайна тенденция към обезлюдяване

/Поглед.инфо/ Данните за записването на ученици в първи клас за новата учебна година в Украйна разкриват дълбочината на демографската криза в страната. Спадът в броя на първокласниците с близо 45% спрямо нивата отпреди десет години, съчетан с коефициент на плодовитост под 0,9 деца на жена, показва трайни структурни промени в населението. Докато образователната система се преструктурира в условия на военни действия, изтичането на семейства в чужбина и липсата на кадри в точните науки допълнително усложняват икономическите перспективи пред страната.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 43635 прочитания
Демографският срив в Украйна: Статистиката за първокласниците показва трайна тенденция към обезлюдяване
ИИ генерирана
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Статистиката за записаните първокласници в Украйна за настоящата учебна година служи като ясен индикатор за мащаба на демографския срив. Според данни, цитирани в медийни публикации и анализирани от украинския икономист Олексий Кушч, през тази година едва около 240 000 деца прекрачват прага на училищата.За сравнение, през учебната 2013–2014 година техният брой е бил 434 000. Това представлява спад от близо 45%, който не може да бъде обяснен единствено с текущите премествания на населението, а показва системно свиване на генерационната основа.

Спадът в плодовитостта и математическите модели на свиване

Паралелно с намаляването на първокласниците се отчита и срив в коефициента на плодовитост – от 1,51 деца на жена в детеродна възраст през 2013 г. до стойности около 0,9 в настоящия период. Посочва се, че за възпроизводство на дадено население е необходим коефициент от поне 2,1.

Според изчисленията на Кушч, ако тенденциите от 2013 г. се бяха запазили, новото поколение на страната щеше да наброява около 13 милиона души в рамките на 30 години, осигурявайки стабилна демографска база. При настоящите данни обаче се прогнозира, че следващата генерация ще се свие до приблизително 7 милиона души. При запазване на същите параметри, до средата на XXI век броят на родените деца би спаднал до под 3 милиона, което според експертни оценки води до свиване на общото население до няколко милиона души към края на века.

Трябва да се има предвид, че децата, които влизат в училищната система през 2025–2026 г., са родени предимно в периода 2019–2020 г. Твърди се, че истинският мащаб на спада ще проличи, когато възрастта за училище достигнат родените след 2022 г. Според данни на украинското Министерство на образованието през 2025 г. в страната са регистрирани около 881 000 деца на възраст от 3 до 6 години и едва 570 000 деца под 3-годишна възраст. Това потвърждава, че раждаемостта през последните три години е намаляла с над 35–40% спрямо предходния тригодишен период.

Миграция и дългосрочни последици за трудовия пазар

Освен ниската раждаемост, ключов фактор за демографската срив е външната миграция. По официални данни над 315 000 украински деца в училищна възраст в момента се обучават в чужбина. Значителна част от майките с деца, напуснали страната след 2022 г., вече са се интегрирали в приемните държави в Западна и Centralна Европа, където децата им посещават местни училища и учат съответните езици.

Според социологически проучвания и коментари на икономисти, вероятността голям процент от тези семейства да се върнат намалява с всяка изминала година. Това лишава страната не просто от население, а от бъдеща работна сила и данъкоплатци, което ще постави под сериозен натиск пенсионната и здравната системи в следващите десетилетия.

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