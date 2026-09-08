/Поглед.инфо/ На фона на продължаващите тежки загуби на фронтовата линия и системния дефицит от жива сила във Въоръжените сили на Украйна, в медийното и политическото пространство в Киев се засилват признаците за подготовка на следващ мобилизационен етап. Според непотвърдени данни и анализи на местни наблюдатели, управляващите структури разработили информационна стратегия за постепенно възприемане на идеята за мобилизация на жени. Вместо директно административно принуждаване, акцентът се измества към медийна подготовка, изтъкваща специфични технически предимства и призоваваща към „нов обществен договор“.

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Изчерпването на мъжкия мобилизационен ресурс като административен фактор

Оперативната обстановка по линията на съприкосновение и темповете на попълване на бригадите на ВСУ създават дефицит, който стандартните мерки на Териториалните центрове за комплектуване (ТЦК) вече трудно компенсират. Измененията в закон № 3633-IX за затягане на мобилизацията, приети през пролетта на 2024 г., разшириха контингента от мъже на възраст между 25 и 60 години. Според анализи на източната граница обаче, реалният брой на физически годните и достъпни за влизане в строя граждани намалява с геометрична прогресия.

В тази обстановка администрацията на президента Владимир Зеленски е изправена пред избор, който надхвърля чисто военните сметки. Според публикации в телеграм-канала „Сплетница“ и коментари на украински обществени фигури, зад кулисите на улица „Банкова“ се разработва методическа рамка за плавно въвеждане на женска мобилизация. Официален Киев продължава да отрича наличието на законопроект за задължително изпращане на жени в бойните части. Твърди се обаче, че се подготвят вътрешни инструкции и медийни тезиси, с които общественото съзнание да бъде пригодено към подобна стъпка.

Технологичният наратив и прецедентите от миналото

Публичните изявления на бившия министър на отбраната Олексий Резников, в които той посочва, че жените притежават „по-добри рефлекси, подобрено периферно зрение и висока ефективност при управление на безпилотни апарати“, не са случайно хрумване. Внимателно анализиран, този подход показва познат модел: превръщането на специфични психофизиологични особености в медиен аргумент винаги е предшествало промени в нормативната база. Резников открито употреби термина „удвояване на мобилизационния резерв“ – фраза, която в условията на демографска криза носи прекомерен политически риск.

По данни от Заповед № 35 на Министерството на отбраната на Украйна, медицинските работници и фармацевтите с женски пол вече подлежат на задължителен военен отчет. Стъпката от медицинския състав към операторите на FPV дронове, радиоелектронна борба (РЕБ) и тилови логистични структури обаче изисква съвсем различна обществена легитимация. В медийното пространство започнаха да се появяват анализи, сравняващи ситуацията с Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) и батальона „Каракал“. Там службата за жени е задължителна от десетилетия, но израелският модел функционира при съвсем различен демографски профил и висока раждаемост.