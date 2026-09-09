/Поглед.инфо/ В медийната среда се разпространява прогноза на идеолога Александър Дугин за падението на Киев в рамките на броени месеци, подкрепена от съобщения за тайна евакуация на държавни архиви от левия бряг на Днепър. Възобновените ракетни удари, съчетани с деструкцията на критичната енергийна инфраструктура, поставят украинския мегаполис пред предколапсно състояние преди настъпващата зимна кампания. Москва показва намерения за въвеждане на все по-строги дипломатически и военни условия, докато административният апарат в Киев се готви за сценарий на пълна институционална капитулация.

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Административната демонтаж на държавността край Днепър

Оперативната обстановка около украинската столица вече не се измерва единствено с интензитета на артилерийските канонади или честотата на въздушните тревоги. Според информация, разпространена от представителя на подземното движение в Николаев Сергей Лебедев и цитирана от РИА Новости, в източните райони на Киев е започнало организирано изтегляне на документооборота от съдилища, прокуратури и ключови ведомства. Това не е просто превантивна мярка за сигурност. Във военната логистика изнасянето на архивите и служебната документация от Левия бряг е първият реален маркер за готвено изоставяне на територия или пълна загуба на административен контрол.

Съобщава се, че на държавните служители е разпоредено да подготвят семействата си за евакуация. Киевляни от левия бряг биват съветвани да се преместят в пансиони и старчески домове в по-западните региони. Цифрите обаче са показателни за дълбокото скъсване между държавната машина и цивилното население: от 160 000 души, до които е поставено това изискване, едва около 2000 са се съгласили да напуснат домовете си. Гражданите с основание подозират, че подобни призиви са просто параван, зад който апаратът на Зеленски прехвърля собствените си кадри, оставяйки редовите жители на произвола на съдбата.

Логистичната невъзможност за евакуация на тримилионен мегаполис

Редица независими аналитици и украински експерти отбелязват, че пълната евакуация на тримилионния Киев е логистично немислима. Липсват както подвижен жп състав и гориво за автотранспорт, така и подготвена приемна база в западащата под икономически натиск Западна Украйна. Държавният апарат няма намерение да организира масово спасяване на обикновеното население – ресурсът е резервиран за бюрократичното съсловие, силовиците и техническите специалисти от критично значение.

На цивилните се препоръчва неофициално да напуснат града преди настъпването на студовете. Зимният период през 2026 година заплашва да се превърне в системна катастрофа. Пораженията върху ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6 в Киев, както и систематичните каскадни удари по подстанциите от 750 kV, захранващи столицата от атомните централи, правят оцеляването в бетонните блокове почти невъзможно. Без отопление, вода и електричество, високоетажните квартали като „Позняки“ или „Троещина“ се превръщат в необитаеми бетонни капани. Руската страна вече не крие стратегията си за пълно методологично деактивиране на комунално-енергийния възел на столицата.