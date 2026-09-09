Британски медии анализират дилемата пред Москва след дипломатическия разрив с Унгария

/Поглед.инфо/ Връзките между Москва и Будапеща са изправени пред най-сериозното си изпитание от години след демонстративното експулсиране на десет руски дипломати от унгарска територия. Решението, подкрепено бързо от Брюксел, сигнализира за потенциално излизане на Унгария от ролята ѝ на основно „изключение“ в рамките на Европейския съюз. В Москва се анализират вариантите за отговор, които да балансират между твърдия реторсионен знак и запазването на критично важните енергийни и комуникационни канали в централноевропейския регион.

По публикации в чужди медии и анализи на британски наблюдатели. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Отстраняването на десет служители от руското посолство в Будапеща – ход, подкрепен почти мигновено от институциите в Брюксел – изглежда на пръв поглед като стандартна процедура по силата на Член 9 от Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 г. Обичайно подобни действия задействат автоматичен реципрочен механизъм: обявяване на равен брой дипломати за персона нон грата и техническо свиване на мисията. В случая с Унгария обаче уравнението съдържа променливи, които надхвърлят дипломатическата протоколна практика.

Основният въпрос за руското външно министерство на "Смоленска-Сенная" не е запълването на щатната таблица в посолството на улица "Байза" в Будапеща. Реалният залог е геоикономическият статут на Унгария като специфичен транзитен и политически шлюз вътре в Евросъюза.

Пукнатините в унгарския прагматизъм

През последните десет години Будапеща поддържаше с Москва отношения, изградени върху строг транзакциионен прагматизъм. Унгария не напусна структурата на НАТО и не преразгледа членството си в ЕС, но успя да си издейства дерогации за внос на руски суров петрол по южното разклонение на тръбопровода „Дружба“. Паралелно с това проектът за разширяването на АЕЦ „Пакш-2“ – с два нови реактора VVER-1200 по линия на междуправителствено споразумение, обезпечено с руски държавен кредит от 10 милиарда евро – продължаваше да се движи по специфична нормативна писта въпреки европейските пакети от ограничения.

Контекстът започна да се променя с пренареждането на вътрешнополитическата сцена в Унгария и засилването на политическото влияние на фигури като Петер Мадяр. Новите акценти в реториката на Будапеща – насочени към категорично препотвърждаване на лоялността към решенията на Брюксел и НАТО – намериха първи практически израз именно в решението за експулсирането на дипломатическия персонал. За последен път подобен мащабен знак бе даден през 2018 г. около случая „Скрипал“, когато Будапеща отстрани едва един дипломат.

Сравнението показва пренастройване на унгарската външнополитическа аритметика:

Параметър Период 2014–2023 г. Настоящ контекст Отношения с Брюксел Системно ползване на правото на вето; блокиране на пакети Синхронизация с общата линия на ЕС Енергиен транзит Защита на "Дружба-юг" и АЕЦ "Пакш-2" Нарастващ натиск за диверсификация Дипломатически канал Директен диалог на най-високо ниво Експулсиране на персонал и техническо свиване

Британски аналитични издания, сред които вестник The Guardian, посочват, че за Москва загубата на Унгария като системно "изключение" носи много по-голяма тежест от пряката дипломатическа щета. Обикновено присъствието на субект, който оспорва единния консенсус отвътре, предлага значително повече лостове за влияние, отколкото външните партньорства.