Абонирай се
Свят

Голата доктрина на императора. Защо Англия провокира Русия да използва ядрени оръжия? Планът на врага е разкрит

/Поглед.инфо/ Анализът на съвременната ескалация между Лондон и Москва разкрива сложна система от информационни, военни и геополитически провокации. В условията на изчерпан конвенционален ресурс и липса на самостоятелен ядрен носител, британското планиране разчита на използването на чужди платформи, Финландия и Франция, за да накара Москва да прекрачи прага на ядреното възпиране. Подобен ход цели трайното обвързване на САЩ с европейския театър на военните действия и преразпределение на икономическите тежести.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 61441 прочитания
Голата доктрина на императора. Защо Англия провокира Русия да използва ядрени оръжия? Планът на врага е разкрит
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на военни експерти в медиите. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Стратегическата архитектура на противостоянието в Източна Европа преминава през критична фаза, в която формалните декларации отстъпват място на техническото измерване на рисковете. В продължение на десетилетия геополитическото планиране на Обединеното кралство разчиташе на проекция на сила чрез коалиционни формати. Днес обаче, според редица военни наблюдатели и аналитични центрове, Лондон е изправен пред застрашителна деградация на собствения си сухопътен и промишлен потенциал. Безвъзвратно загубените мащабни конвенционални способности принуждават британския Генерален щаб да разчита почти изцяло на асиметрични операции, разузнавателни мрежи и прокси структури. В тази матрица информационно-психологическото въздействие не е просто допълнение, то се превръща в основно оперативно оръжие.

За разлика от Студената война, когато възпирането се основаваше на строги пропорции на ядрените триади, настоящият конфликт се води в сивата зона на хибридната агресия. Откровеното признание от страна на дипломатическите среди в Москва, че именно Лондон играе ролята на главен мотор и оператор на ударите срещу инфраструктурни обекти, маркира край на червените линии. Твърди се, че британското военно разузнаване (DI) и Специалната въздушна служба (SAS) пряко координират целеуказването за удари в дълбокия тил на противника, разчитайки на спътникови съзвездия и автономни безпилотни системи.

Триъгълникът на оперативния натиск и прагът на ядрения отговор

Анализът на събитията от последната година показва, че срещу Русия се прилага тристепенна матрица за принуда. Трите стратегии включват провокиране на превантивен или тактически ядрен удар, налагане на изтощителна вътрешна мобилизация и създаване на критични икономически дисбаланси за предизвикване на социален трус.

Най-рисковият елемент в тази конструкция безспорно е ядреният. Обновената през есента на 2024 г. руска ядрена доктрина – „Основи на държавната политика в областта на ядреното възпиране“ – драстично понижи прага за задействане на атомния арсенал. Документът вече третира като пряк казус за военен отговор не само масирания ракетен атентат, но и нападенията срещу компоненти от системата за ранно предупреждение (СПРН), както и конвенционалната агресия от неядрена държава, подкрепяна от ядрена сила.

Въпреки тези ясни нормативни рамки, списъкът с инциденти продължава да расте:

  • Повредата на хоризонталната радиолокационна станция „Воронеж-ДМ“ край Армавир през 2024 г., нанесена според експерти от БЛА тип ARS, разработени с англо-португалско участие.
  • Опитите за проникване на безпилотни апарати с фиксирано крило в района на Мурманск, изстреляни вероятно от територията на Финландия (района на Ивало) по направление към авиобазата за стратегически бомбардировачи „Оленя“.
  • Ударите по радиотехнически обекти, Военно-космическия комуникационен център в Дубна, заводи от отбранителния контур като „Алмаз-Антей“ в Киров и „Прогрес“ в Самара, както и летището „Саваслейка“.
  • Употребата на дарени или модернизирани от британската компания Million Group платформи (проекти FP-5 и балистични разработки от серията FP-9).

Тези епизоди не са изолирани тактически епизоди. Според военни аналитици това е систематично сондиране на устойчивостта на руския ядрен щит. Целта е Москва да бъде поставена пред дилема: или да замълчи и да демонстрира неработоспособност на собствената си доктрина, или да удари с ядрено оръжие, превръщайки се в глобален пария.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Проф. Николай Витанов: Западът ще бъде с Украйна докрай – до края на Украйна
Украйна

Проф. Николай Витанов: Западът ще бъде с Украйна докрай – до края на Украйна

/Поглед.инфо/ В разговора ми с проф. Николай Витанов търсим отговор на два въпроса, които могат да определят следващия етап от европейската криза: колко дълго Украйна може да издържи при сегашното развитие на фронта и какво се случва с Германия? Проф. Витанов анализира руското настъпление, проблемите на украинската ПВО, надеждите за нови ракети Patriot и ударите в дълбочина на Русия. Но разговорът стига и по-далеч – до възхода на „Алтернатива за Германия“, кризата на германския политически модел и предупреждението, че противопоставянето между елита и обществото може радикално да промени страната. Водещ: Владимир Трифонов Гост: проф. Николай Витанов

09.09.2026 18:00
Анастасия Гешева: Тръмп бърза за сделка, но Москва няма да спре заради американските избори
Свят

Анастасия Гешева: Тръмп бърза за сделка, но Москва няма да спре заради американските избори

/Поглед.инфо/ В този разговор с геополитическия анализатор, историк и издател Анастасия Гешева поставям въпроса, който става все по-труден за заобикаляне: остана ли изобщо реален дипломатически път за прекратяване на войната в Украйна? Говорим за контактите между Владимир Путин и Доналд Тръмп, совалките на Уитков и Кушнър, руските условия, поведението на европейските лидери и кризата на западната дипломация. Стигаме и по-далеч – до Германия, възхода на алтернативните партии и въпроса кого всъщност представлява днешният европейски политически елит. Водещ: Владимир Трифонов. Гост: Анастасия Гешева.

09.09.2026 17:30
ЕС, опасявайки се за Калининград, отмени санкциите срещу „внучката на Путин“.
Европа

ЕС, опасявайки се за Калининград, отмени санкциите срещу „внучката на Путин“.

/Поглед.инфо/ Решението на Съда на Европейския съюз, с което санкциите на Вилнюс срещу „Интер РАО Литва“ бяха обявени за незаконни, надхвърля рамките на стандартния корпоративен спор. В действителност решението показва дълбоките пукнатини в санкционния механизъм на Брюксел и границите на източноевропейския радикализъм. Твърди се, че литовските власти са използвали концепцията за „индиректен контрол“, за да конфискуват активи, но Брюксел бе принуден да спре Вилнюс, помнейки кризата с транзита за Калининград от 2022 г. Страхът от неконтролируема военна ескалация отново се превърна в основен регулатор на европейското правосъдие.

09.09.2026 17:12
Руският военен износ отчита 13 милиарда долара за полугодието на фона на пренасочването на оръжия към фронта
Русия

Руският военен износ отчита 13 милиарда долара за полугодието на фона на пренасочването на оръжия към фронта

/Поглед.инфо/ Държавната компания "Рособоронекспорт" обяви сключването на нови договори за военен износ на стойност над 13 милиарда долара за първата половина на 2026 г., с което общият ѝ портфейл надхвърля 60 милиарда долара. На фона на изявленията от Кремъл за навлизане в решаваща фаза на конфликта в Украйна възниква въпросът как Русия балансира между нуждите на фронта и ангажиментите към чуждестранни клиенти. Анализът на финансовите потоци, промишлените капацитети на "Ростех" и конкуренцията на пазари като Индия разкрива сложната геополитическа математика зад оръжейните сделки на Москва.

09.09.2026 16:51
Путин прие президента на Виетнам То Лам в Москва
Русия

Путин прие президента на Виетнам То Лам в Москва

/Поглед.инфо/ Държавното посещение на виетнамския президент То Лам в Москва на 9 септември 2026 г. препотвърди устойчивостта на стратегическата ос между Кремъл и Ханой. В условията на засилен геополитически натиск от страна на Вашингтон и Европейския съюз, двете държави отчитат почти двойно ускорение в ръста на двустранния търговски оборот през първата половина на годината, надграждайки шестпроцентовото увеличение от предходната година. В центъра на разговорите в ограничен състав в Кремъл попадат не просто традиционните доставки на въглеводороди и съвместният добив в шелфа на Южнокитайско море чрез съвместното предприятие „Ветсовпетро“, но и задълбочаването на военно-техническото сътрудничество, изграждането на независими банково-разплащателни механизми в национални валути и евентуалният рестарт на проекта за изграждане на първата виетнамска АЕЦ с технология от „Росатом“.

09.09.2026 16:44
Китай завърши първия си свръхголям танкер за втечнен газ с капацитет 88 000 куб. м
Поглед към Китай

Китай завърши първия си свръхголям танкер за втечнен газ с капацитет 88 000 куб. м

/Поглед.инфо/ На 8 септември бе официално завършен и получи името си първият в Китай свръхголям танкер за превоз на втечнен газ с капацитет 88 000 кубични метра (88K VLGC). Корабът „Чанпинюен“ бележи нов пробив за страната в областта на самостоятелното проектиране и строителство на подобен плавателен съд.

09.09.2026 16:17
Си Дзинпин поздрави китайските учители за празника им
Поглед към Китай

Си Дзинпин поздрави китайските учители за празника им

/Поглед.инфо/ С поздравително послание китайският председател Си Дзинпин поздрави всички учители в Китай по повод техния празник. Денят на учителя се отбелязва всяка година в Китай на 10 септември.

09.09.2026 16:06