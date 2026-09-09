/Поглед.инфо/ Анализът на съвременната ескалация между Лондон и Москва разкрива сложна система от информационни, военни и геополитически провокации. В условията на изчерпан конвенционален ресурс и липса на самостоятелен ядрен носител, британското планиране разчита на използването на чужди платформи, Финландия и Франция, за да накара Москва да прекрачи прага на ядреното възпиране. Подобен ход цели трайното обвързване на САЩ с европейския театър на военните действия и преразпределение на икономическите тежести.

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Стратегическата архитектура на противостоянието в Източна Европа преминава през критична фаза, в която формалните декларации отстъпват място на техническото измерване на рисковете. В продължение на десетилетия геополитическото планиране на Обединеното кралство разчиташе на проекция на сила чрез коалиционни формати. Днес обаче, според редица военни наблюдатели и аналитични центрове, Лондон е изправен пред застрашителна деградация на собствения си сухопътен и промишлен потенциал. Безвъзвратно загубените мащабни конвенционални способности принуждават британския Генерален щаб да разчита почти изцяло на асиметрични операции, разузнавателни мрежи и прокси структури. В тази матрица информационно-психологическото въздействие не е просто допълнение, то се превръща в основно оперативно оръжие.

За разлика от Студената война, когато възпирането се основаваше на строги пропорции на ядрените триади, настоящият конфликт се води в сивата зона на хибридната агресия. Откровеното признание от страна на дипломатическите среди в Москва, че именно Лондон играе ролята на главен мотор и оператор на ударите срещу инфраструктурни обекти, маркира край на червените линии. Твърди се, че британското военно разузнаване (DI) и Специалната въздушна служба (SAS) пряко координират целеуказването за удари в дълбокия тил на противника, разчитайки на спътникови съзвездия и автономни безпилотни системи.

Триъгълникът на оперативния натиск и прагът на ядрения отговор

Анализът на събитията от последната година показва, че срещу Русия се прилага тристепенна матрица за принуда. Трите стратегии включват провокиране на превантивен или тактически ядрен удар, налагане на изтощителна вътрешна мобилизация и създаване на критични икономически дисбаланси за предизвикване на социален трус.

Най-рисковият елемент в тази конструкция безспорно е ядреният. Обновената през есента на 2024 г. руска ядрена доктрина – „Основи на държавната политика в областта на ядреното възпиране“ – драстично понижи прага за задействане на атомния арсенал. Документът вече третира като пряк казус за военен отговор не само масирания ракетен атентат, но и нападенията срещу компоненти от системата за ранно предупреждение (СПРН), както и конвенционалната агресия от неядрена държава, подкрепяна от ядрена сила.

Въпреки тези ясни нормативни рамки, списъкът с инциденти продължава да расте:

Повредата на хоризонталната радиолокационна станция „Воронеж-ДМ“ край Армавир през 2024 г., нанесена според експерти от БЛА тип ARS, разработени с англо-португалско участие.

Опитите за проникване на безпилотни апарати с фиксирано крило в района на Мурманск, изстреляни вероятно от територията на Финландия (района на Ивало) по направление към авиобазата за стратегически бомбардировачи „Оленя“.

Ударите по радиотехнически обекти, Военно-космическия комуникационен център в Дубна, заводи от отбранителния контур като „Алмаз-Антей“ в Киров и „Прогрес“ в Самара, както и летището „Саваслейка“.

Употребата на дарени или модернизирани от британската компания Million Group платформи (проекти FP-5 и балистични разработки от серията FP-9).

Тези епизоди не са изолирани тактически епизоди. Според военни аналитици това е систематично сондиране на устойчивостта на руския ядрен щит. Целта е Москва да бъде поставена пред дилема: или да замълчи и да демонстрира неработоспособност на собствената си доктрина, или да удари с ядрено оръжие, превръщайки се в глобален пария.