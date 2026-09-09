/Поглед.инфо/ На фона на засилващото се напрежение в Далечния север, НАТО започна мащабното по замисъл, но ограничено по състав учение „Арктически щит“ в Южна Гренландия. Докато 11 държави от алианса изпращат скромен контингент от едва 400 души, в геополитическото пространство се прокрадва въпросът дали този военен жест е насочен срещу Русия, или е паническа реакция спрямо апетитите на Вашингтон. В същото време търговският транзит по Северния морски път продължава с пълна пара.

По публикация на руски аналитични източници и медийни доклади. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Европейският батальон срещу амбициите на Белия дом: Геополитическа маскировка или военна немощ?

На 7 септември 2026 г. в района на Кангерлусуак и обширните територии на Южна Гренландия официално стартираха военните маневри на НАТО под кодовото наименование „Арктически щит“. Според официалните комюникета на алианса, учението, което е планирано да продължи до 18 септември, трябва да демонстрира готовността на пакта за защита на северния си фланг. Но зад високопарната реторика прозират цифри, които предизвикват скептицизъм сред военните анализатори. В снеговете на Гренландия са разположени едва около 400 военнослужещи, събрани от общо 11 държави-членки.

От чиста военна гледна точка подобен контингент от 400 души представлява едва окомплектован намален батальон. Когато 11 държави – сред които сили като Франция, Канада, Нидерландия, Белгия, Норвегия, Финландия, Швеция и домакина Дания – съвместно формират подобна формация, това повдига въпроси относно реалните им оперативни възможности. Белгия е предоставила символична група от 30 оператори от специалните си сили, Нидерландия е изпратила морска пехота с опит в Северния арктически кръг, а Германия е поела сдържаната роля на логистичен координатор, докато Полша, Словения и Берлин изпращат наблюдатели. Сглобката изглежда по-скоро като политическа декларация, отколкото като реална отбранителна линия.

Официално сухопътните и морските маневри са насочени към възпиране на Руската федерация и Китай в Арктика. Хронологията на събитията и реалният дипломатически контекст обаче разкриват коренно различна картина. На срещата на върха на НАТО в Анкара на 7 и 8 юли 2026 г. Доналд Тръмп отново втвърди тона, заявявайки, че Гренландия трябва да премине под директно управление на Съединените щати, а не да остава под датски sovereignty. Тръмп не просто използва пазарен тон спрямо своите съюзници; той директно постави под съмнение валидността на европейските граници в Северния Атлантик, наричайки междувременно Испания „загубена кауза“ и продължавайки натиска около сделките за F-35 с Анкара.

Конфликтът продължи да ескалира в началото на септември, когато Тръмп публикува в платформата Truth Social географска карта, на която остров Гренландия е покрит от американското знаме. Постът, съпроводен от краткото „Здравей, Гренландия!“, предизвика остра реакция в Копенхаген, а датският премиер Мете Фредериксен открита изрази недоволство от постоянния натиск. За да тушира напрежението, на 6 септември председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предприе извънредно двудневно посещение в Нуук. Тя открито декларира, че бъдещето на Гренландия се решава единствено от народа на острова и от правителството в Копенхаген.

По този начин възниква уникален исторически парадокс: европейските държави от НАТО струпват войски на датска територия не толкова от страх от руска десантна операция, колкото за да демонстрират на Белия дом, че са в състояние сами да контролират и защитават острова. Подобна форма на вътрешносъюзническо възпиране се случва за първи път в историята на Северноатлантическия съюз.

Полярната координация на Москва: От дипломатическите предупреждения до бойните дежурства

Докато в Нуук и Копенхаген се опитват да балансират между натиска на Вашингтон и собствената си военна недостатъчност, реакцията на Москва бе незабавна и лишена от дипломатически двусмислици. На 31 август руският външни министър Сергей Лавров определя нарастващите военни операции на НАТО в полярните ширини като пряка и непосредствена заплаха за националната сигурност на Русия. Според Лавров, алиансът съвсем съзнателно прави опит да превърне Арктическия регион в нов театър на военни действия и втори фронт на конфронтация, с цел икономическо и стратегическо възпиране на руската държава.

В допълнение, по време на Източния икономически форум на 1 септември, заместник-министърът на външните работи Александър Грушко акцентира върху факта, че Осло окончателно се е отказало от всички самоограничения, които в продължение на десетилетия образуваха гръбнака на арктическата архитектура за сигурност. Норвежката дерогация от тези негласни правила отваря пътя за директно проектиране на чужда военна сила в непосредствена близост до руската северна граница и Кола занаят.

За разлика от символичния батальон от 400 души, изпратен от 11 държави в Гренландия, руското военно присъствие в Далечния север не се нуждае от спешно прехвърляне на сили – то вече е трайно интегрирано в регионалната инфраструктура.

Боен ледоразбивач „Иван Папанин“ (Проект 23550): Въведена в състава на флота в Североморск през септември 2025 г., тази бойна платформа няма аналог в света. Корабът е способен да пробива лед с дебелина над метър и половина, като същевременно носи крилати ракети „Калибър“ и артилерийски системи.

Въведена в състава на флота в Североморск през септември 2025 г., тази бойна платформа няма аналог в света. Корабът е способен да пробива лед с дебелина над метър и половина, като същевременно носи крилати ракети „Калибър“ и артилерийски системи. Брегова отбрана на Франц Йосиф: На 13 септември 2025 г., в рамките на стратегическите маневри „Запад-2025“, ракетните комплекси „Бастион“, разположени на Земята на Франц Йосиф, извършиха реални пускове на свръхзвукови противокорабни ракети „Оникс“ по цели в Barents Sea.

На 13 септември 2025 г., в рамките на стратегическите маневри „Запад-2025“, ракетните комплекси „Бастион“, разположени на Земята на Франц Йосиф, извършиха реални пускове на свръхзвукови противокорабни ракети „Оникс“ по цели в Barents Sea. Противовъздушен щит на Нова Земя: На летище Рогачево на Нова Земя постоянно дежурят дивизиони С-400 „Триумф“, осигуряващи пълен контрол над въздушното пространство в източния сектор на Арктика.

Всички тези военни компоненти не са били разположени ад-хок заради септемврийските маневри на НАТО през 2026 г., а поддържат постоянна бойна готовност от години. Това създава коренно различен оперативен баланс, при който руската арктическа групировка разполага с изградена логистика, аенси и огнева мощ, които превъзхождат временните мисии на европейските съюзници.