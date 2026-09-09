Абонирай се
Свят

Арктическият лед се е напукал заради НАТО, не заради Русия. Милиарди за F-35 и батальон на леда - финансовата сметка за арктическата нервност на Европа

/Поглед.инфо/ На фона на засилващото се напрежение в Далечния север, НАТО започна мащабното по замисъл, но ограничено по състав учение „Арктически щит“ в Южна Гренландия. Докато 11 държави от алианса изпращат скромен контингент от едва 400 души, в геополитическото пространство се прокрадва въпросът дали този военен жест е насочен срещу Русия, или е паническа реакция спрямо апетитите на Вашингтон. В същото време търговският транзит по Северния морски път продължава с пълна пара.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 34180 прочитания
Арктическият лед се е напукал заради НАТО, не заради Русия. Милиарди за F-35 и батальон на леда - финансовата сметка за арктическата нервност на Европа
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикация на руски аналитични източници и медийни доклади. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Европейският батальон срещу амбициите на Белия дом: Геополитическа маскировка или военна немощ?

На 7 септември 2026 г. в района на Кангерлусуак и обширните територии на Южна Гренландия официално стартираха военните маневри на НАТО под кодовото наименование „Арктически щит“. Според официалните комюникета на алианса, учението, което е планирано да продължи до 18 септември, трябва да демонстрира готовността на пакта за защита на северния си фланг. Но зад високопарната реторика прозират цифри, които предизвикват скептицизъм сред военните анализатори. В снеговете на Гренландия са разположени едва около 400 военнослужещи, събрани от общо 11 държави-членки.

От чиста военна гледна точка подобен контингент от 400 души представлява едва окомплектован намален батальон. Когато 11 държави – сред които сили като Франция, Канада, Нидерландия, Белгия, Норвегия, Финландия, Швеция и домакина Дания – съвместно формират подобна формация, това повдига въпроси относно реалните им оперативни възможности. Белгия е предоставила символична група от 30 оператори от специалните си сили, Нидерландия е изпратила морска пехота с опит в Северния арктически кръг, а Германия е поела сдържаната роля на логистичен координатор, докато Полша, Словения и Берлин изпращат наблюдатели. Сглобката изглежда по-скоро като политическа декларация, отколкото като реална отбранителна линия.

Официално сухопътните и морските маневри са насочени към възпиране на Руската федерация и Китай в Арктика. Хронологията на събитията и реалният дипломатически контекст обаче разкриват коренно различна картина. На срещата на върха на НАТО в Анкара на 7 и 8 юли 2026 г. Доналд Тръмп отново втвърди тона, заявявайки, че Гренландия трябва да премине под директно управление на Съединените щати, а не да остава под датски sovereignty. Тръмп не просто използва пазарен тон спрямо своите съюзници; той директно постави под съмнение валидността на европейските граници в Северния Атлантик, наричайки междувременно Испания „загубена кауза“ и продължавайки натиска около сделките за F-35 с Анкара.

Конфликтът продължи да ескалира в началото на септември, когато Тръмп публикува в платформата Truth Social географска карта, на която остров Гренландия е покрит от американското знаме. Постът, съпроводен от краткото „Здравей, Гренландия!“, предизвика остра реакция в Копенхаген, а датският премиер Мете Фредериксен открита изрази недоволство от постоянния натиск. За да тушира напрежението, на 6 септември председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предприе извънредно двудневно посещение в Нуук. Тя открито декларира, че бъдещето на Гренландия се решава единствено от народа на острова и от правителството в Копенхаген.

По този начин възниква уникален исторически парадокс: европейските държави от НАТО струпват войски на датска територия не толкова от страх от руска десантна операция, колкото за да демонстрират на Белия дом, че са в състояние сами да контролират и защитават острова. Подобна форма на вътрешносъюзническо възпиране се случва за първи път в историята на Северноатлантическия съюз.

Полярната координация на Москва: От дипломатическите предупреждения до бойните дежурства

Докато в Нуук и Копенхаген се опитват да балансират между натиска на Вашингтон и собствената си военна недостатъчност, реакцията на Москва бе незабавна и лишена от дипломатически двусмислици. На 31 август руският външни министър Сергей Лавров определя нарастващите военни операции на НАТО в полярните ширини като пряка и непосредствена заплаха за националната сигурност на Русия. Според Лавров, алиансът съвсем съзнателно прави опит да превърне Арктическия регион в нов театър на военни действия и втори фронт на конфронтация, с цел икономическо и стратегическо възпиране на руската държава.

В допълнение, по време на Източния икономически форум на 1 септември, заместник-министърът на външните работи Александър Грушко акцентира върху факта, че Осло окончателно се е отказало от всички самоограничения, които в продължение на десетилетия образуваха гръбнака на арктическата архитектура за сигурност. Норвежката дерогация от тези негласни правила отваря пътя за директно проектиране на чужда военна сила в непосредствена близост до руската северна граница и Кола занаят.

За разлика от символичния батальон от 400 души, изпратен от 11 държави в Гренландия, руското военно присъствие в Далечния север не се нуждае от спешно прехвърляне на сили – то вече е трайно интегрирано в регионалната инфраструктура.

  • Боен ледоразбивач „Иван Папанин“ (Проект 23550): Въведена в състава на флота в Североморск през септември 2025 г., тази бойна платформа няма аналог в света. Корабът е способен да пробива лед с дебелина над метър и половина, като същевременно носи крилати ракети „Калибър“ и артилерийски системи.
  • Брегова отбрана на Франц Йосиф: На 13 септември 2025 г., в рамките на стратегическите маневри „Запад-2025“, ракетните комплекси „Бастион“, разположени на Земята на Франц Йосиф, извършиха реални пускове на свръхзвукови противокорабни ракети „Оникс“ по цели в Barents Sea.
  • Противовъздушен щит на Нова Земя: На летище Рогачево на Нова Земя постоянно дежурят дивизиони С-400 „Триумф“, осигуряващи пълен контрол над въздушното пространство в източния сектор на Арктика.

Всички тези военни компоненти не са били разположени ад-хок заради септемврийските маневри на НАТО през 2026 г., а поддържат постоянна бойна готовност от години. Това създава коренно различен оперативен баланс, при който руската арктическа групировка разполага с изградена логистика, аенси и огнева мощ, които превъзхождат временните мисии на европейските съюзници.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Проф. Николай Витанов: Западът ще бъде с Украйна докрай – до края на Украйна
Украйна

Проф. Николай Витанов: Западът ще бъде с Украйна докрай – до края на Украйна

/Поглед.инфо/ В разговора ми с проф. Николай Витанов търсим отговор на два въпроса, които могат да определят следващия етап от европейската криза: колко дълго Украйна може да издържи при сегашното развитие на фронта и какво се случва с Германия? Проф. Витанов анализира руското настъпление, проблемите на украинската ПВО, надеждите за нови ракети Patriot и ударите в дълбочина на Русия. Но разговорът стига и по-далеч – до възхода на „Алтернатива за Германия“, кризата на германския политически модел и предупреждението, че противопоставянето между елита и обществото може радикално да промени страната. Водещ: Владимир Трифонов Гост: проф. Николай Витанов

09.09.2026 18:00
Анастасия Гешева: Тръмп бърза за сделка, но Москва няма да спре заради американските избори
Свят

Анастасия Гешева: Тръмп бърза за сделка, но Москва няма да спре заради американските избори

/Поглед.инфо/ В този разговор с геополитическия анализатор, историк и издател Анастасия Гешева поставям въпроса, който става все по-труден за заобикаляне: остана ли изобщо реален дипломатически път за прекратяване на войната в Украйна? Говорим за контактите между Владимир Путин и Доналд Тръмп, совалките на Уитков и Кушнър, руските условия, поведението на европейските лидери и кризата на западната дипломация. Стигаме и по-далеч – до Германия, възхода на алтернативните партии и въпроса кого всъщност представлява днешният европейски политически елит. Водещ: Владимир Трифонов. Гост: Анастасия Гешева.

09.09.2026 17:30
ЕС, опасявайки се за Калининград, отмени санкциите срещу „внучката на Путин“.
Европа

ЕС, опасявайки се за Калининград, отмени санкциите срещу „внучката на Путин“.

/Поглед.инфо/ Решението на Съда на Европейския съюз, с което санкциите на Вилнюс срещу „Интер РАО Литва“ бяха обявени за незаконни, надхвърля рамките на стандартния корпоративен спор. В действителност решението показва дълбоките пукнатини в санкционния механизъм на Брюксел и границите на източноевропейския радикализъм. Твърди се, че литовските власти са използвали концепцията за „индиректен контрол“, за да конфискуват активи, но Брюксел бе принуден да спре Вилнюс, помнейки кризата с транзита за Калининград от 2022 г. Страхът от неконтролируема военна ескалация отново се превърна в основен регулатор на европейското правосъдие.

09.09.2026 17:12
Руският военен износ отчита 13 милиарда долара за полугодието на фона на пренасочването на оръжия към фронта
Русия

Руският военен износ отчита 13 милиарда долара за полугодието на фона на пренасочването на оръжия към фронта

/Поглед.инфо/ Държавната компания "Рособоронекспорт" обяви сключването на нови договори за военен износ на стойност над 13 милиарда долара за първата половина на 2026 г., с което общият ѝ портфейл надхвърля 60 милиарда долара. На фона на изявленията от Кремъл за навлизане в решаваща фаза на конфликта в Украйна възниква въпросът как Русия балансира между нуждите на фронта и ангажиментите към чуждестранни клиенти. Анализът на финансовите потоци, промишлените капацитети на "Ростех" и конкуренцията на пазари като Индия разкрива сложната геополитическа математика зад оръжейните сделки на Москва.

09.09.2026 16:51
Путин прие президента на Виетнам То Лам в Москва
Русия

Путин прие президента на Виетнам То Лам в Москва

/Поглед.инфо/ Държавното посещение на виетнамския президент То Лам в Москва на 9 септември 2026 г. препотвърди устойчивостта на стратегическата ос между Кремъл и Ханой. В условията на засилен геополитически натиск от страна на Вашингтон и Европейския съюз, двете държави отчитат почти двойно ускорение в ръста на двустранния търговски оборот през първата половина на годината, надграждайки шестпроцентовото увеличение от предходната година. В центъра на разговорите в ограничен състав в Кремъл попадат не просто традиционните доставки на въглеводороди и съвместният добив в шелфа на Южнокитайско море чрез съвместното предприятие „Ветсовпетро“, но и задълбочаването на военно-техническото сътрудничество, изграждането на независими банково-разплащателни механизми в национални валути и евентуалният рестарт на проекта за изграждане на първата виетнамска АЕЦ с технология от „Росатом“.

09.09.2026 16:44
Китай завърши първия си свръхголям танкер за втечнен газ с капацитет 88 000 куб. м
Поглед към Китай

Китай завърши първия си свръхголям танкер за втечнен газ с капацитет 88 000 куб. м

/Поглед.инфо/ На 8 септември бе официално завършен и получи името си първият в Китай свръхголям танкер за превоз на втечнен газ с капацитет 88 000 кубични метра (88K VLGC). Корабът „Чанпинюен“ бележи нов пробив за страната в областта на самостоятелното проектиране и строителство на подобен плавателен съд.

09.09.2026 16:17
Си Дзинпин поздрави китайските учители за празника им
Поглед към Китай

Си Дзинпин поздрави китайските учители за празника им

/Поглед.инфо/ С поздравително послание китайският председател Си Дзинпин поздрави всички учители в Китай по повод техния празник. Денят на учителя се отбелязва всяка година в Китай на 10 септември.

09.09.2026 16:06