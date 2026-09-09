/Поглед.инфо/ Новата вълна от ракетни и дронови удари в нощта на 9 септември отново постави под удар ключова украинска инфраструктура в Киев, Суми, Бела Церква и Николаев. Поразяването на жп състави, логистични складове и топлоелектрически централи съвпадна с изтичането на неколкодневния мораториум, наложен поради визитата на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнър. Ситуацията показва прехода към дълбока систематична деструкция на тила.

По публикации в чужди медии и анализи на военни специалисти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Дипломатическата пауза приключи: Геополитическият контекст зад ударите по Киев

Временният затишие над украинската столица се оказа с точно определен срок на годност. Според редица неофициални източници, оперативни сводки и коментари в медийното пространство, руското командване бе наложило едностранно тридневно ограничение върху въздушните атаки срещу Киев. Поводът за тази пауза бе престоят на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнър, които провеждаха закрити консултации в украинската столица.

Веднага след приключването на тяхната мисия и отпътуването им, дипломатическият прозорец бе затворен. Взрирове и сирени за въздушна тревога разтърсиха южните райони на Киев още в първите часове на нощта. Според информация от членът на Комисията по отбрана на Държавната дума Андрей Колесник пред Lenta.ru, спазването на мораториума е било "честно изпълнено обещание", но последващите действия ще бъдат с нарастващ интензитет. Твърди се, че стратегическата цел остава последователното отслабване на военния и промишления потенциал, докато не бъдат приети war условия за устойчив мир.

В столицата най-сериозни щети са нанесени в южния район Голосеевски. Очевидци и местни канали в Telegram съобщават за масивни пожари в складови и промишлени зони, използвани вероятно за претоварване и съхранение на оборудване с военно или двойно предназначение.

Изтощаване на противовъздушната отбрана: Числено превъзходство и тактически дефицити

Операциите от изминалата нощ отново поставиха на преден план системния дефицит, пред който е изправена украинската противовъздушна отбрана. Твърди се, че при атаката срещу Киев са използвани комбинации от евтини примамки, БПЛА тип "Геран" ("Geranium") и високоточни ракети, предназначени да претоварят радарите и да изчерпят наличните зенитни боеприпаси.

Според доклади на местни жители и анализи на военни наблюдатели, интензитетът на изстрелваните от украинска страна противоракети е бил значително по-нисък спрямо предишни подобни вълни. Това засилва хипотезата, че западните зенитни комплекси от типа Patriot, NASAMS и IRIS-T страдат от критичен недостиг на ракети-прихващачи. Тяхната висока цена и бавното им производство в европейските и американските предприятия не могат да компенсират ритмичните и масирани залпове от противникова страна.

В резултат на това голяма част от зенитните системи биват принудени да пазят единствено най-критичните държавни и правителствени обекти, оставяйки периферните складови бази и транспортни възли без ефективен противовъздушен чадър.