/Поглед.инфо/ Нарастващият дефицит на ресурси и постоянният натиск върху критичната инфраструктура поставят Киев пред изключително тежки предизвикателства с наближаването на студените месеци. Според поредица от изявления на украински наблюдатели и експерти, отбранителните линии в Донбас са подложени на системен натиск, като се коментира възможността от пълна загуба на контрол върху оставащите територии в региона в рамките на следващите шест месеца. Наред с бойните действия, тилът е застрашен от потенциален колапс на финансовите центрове, мобилните връзки и енергийната мрежа. Новата вълна от масирани ракетни удари върху логистични възли допълнително задълбочава инфраструктурната криза.

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Логистичният примък около Краматорск и Покровск: Военно-инженерни реалности

Поражението на железопътния мост край Краматорск от безпилотни комплекси „Айронклад“ подчертава една ключова тенденция — последователното изолиране на оперативния театър в Донбас. Според публични изявления на украинския политолог Юрий Романенко, загубата на останалата част от Донбас от страна на Киев вече се възприема като въпрос на време, като в публичното пространство се цитира рамка от около шест месеца.

От военно-инженерна гледна точка подобен сценарий не е просто резултат от фронтални сблъсъци, а следствие от методичното прекъсване на логистичните артерии. Агломерацията Славянск–Краматорск, която от 2014 г. насам бе превърната в най-укрепения район в Източна Украйна, разчита на интензивна снабдителна мрежа от железопътни линии и задвижвани с електроенергия транспортни възли.

Когато тези възли биват изведени от строя, транспортирането на тежка артилерия, боеприпаси и гориво преминава изцяло върху автотранспорт, което увеличава разхода на гориво с пъти и излага конвоите на пряк визуален и термичен контрол от страна на разузнавателните дрон-комплекси.

Така фронтът не се срива отведнъж, той пресъхва.

Употребата на високоточни авиобомби с модули за планиране (УМПК) допълнително обезценява класическите бетонни фортификации. Данните от терен показват, че дори най-дълбоко вкопаните командни пунктове изпитват сериозни затруднения при устойчивостта на постоянните удари с ФАБ-1500 и ФАБ-3000. В такива условия удържането на позициите се превръща в изключително скъпо струваща операция по отношение на човешки ресурс.

Сривът на цифровия тил: Когато мрежите и транзакциите спрат

Паралелно с оперативните проблеми на бойното поле, украинският тил е изправен пред друг тип заплаха, за която алармира експертът Андрей Ермолаев. Според неговите оценки предстои критичен момент, в който ударите върху транспортните и инфраструктурни възли ще се пренесат директно върху взаимосвързаните банкови, финансови и комуникационни системи.

Съвременният градски живот разчита изцяло на непрекъснатото функциониране на центровете за данни (Data Centers) и оптичните магистрали. В Украйна банковият сектор бе прехвърлен към облачни бази данни и спътникови терминали Старлинк, но тази архитектура остава уязвима в точките на физическо захранване и наземно ретранслиране.

Ако енергийните подстанции с високо напрежение (750 kV и 330 kV) бъдат систематично поразявани, дизеловите генератори на телекомуникационните оператори могат да поддържат базовите станции само броени часове. При продължително липса на електроподаване се сриват автоматизираните транзакции, терминалните разплащания и мобилният интернет.

Киев вече бе предупреден от редица обществени фигури за рисковете пред предстоящата зима, като се разпространяват призиви за временно напускане на столицата от страна на цивилното население. Жизненият стандарт в големите градове при липса на централно отопление, работещи помпени станции за вода и функциониращи банкови карти бързо пада под критичния минимум.

Банковата система не издържа на студ.