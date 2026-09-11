Тръмп и Кремъл рестартират совалковата дипломация: Защо Вашингтон замени дипломатите с инвестиционни банкери

/Поглед.инфо/ Възобновяването на дипломатическите контакти между Вашингтон, Москва и Киев чрез неофициални пратеници показва нов етап в опитите за договаряне на изход от конфликта. Изпращането на финансови фигури като Джаред Кушнер и Стив Уиткоф сигнализира, че Белият дом третира кризата не през класически правови гаранции, а като преструктуриране на геоикономически активи, ресурси за редкоземни метали и балансиране на трансатлантическите разходи спрямо Китай.

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Синхронизиране на совалковата дипломация и липсата на институционален контекст

Поредицата от неофициални визити през лятото и есента сочат за рестарт на преговорния механизъм, организиран извън каналите на Държавния департамент на САЩ. Според публикуваните информации в американския печат, в края на август директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е осъществил неочаквано посещение в Москва, където са проведени срещи с представители на руските разузнавателни служби за опипване на почвата за нов формат на тристранни преговори. Броени дни по-късно, на 5 септември, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер пристигат в Кремъл с предложение, определяно от екипа на Доналд Тръмп като конкретна рамка за прекратяване на боевете. Тричасовият разговор в Москва не завършва с връщане във Вашингтон, а с директен полет до Киев за консултации със Зеленски и съветниците по национална сигурност на Великобритания, Франция и Германия, последван от едночасов телефонен разговор между Тръмп и Путин на 8 септември.

Използването на инвестиционни банкери и предприемачи вместо кариерни дипломати е пряко доказателство за промяна в парадигмата на Вашингтон. От класическа външна политика с правно обвързващи договори, Белият дом преминава към модел на корпоративно сливане и поглъщане, при който Украйна е просто един от балансовите активи.

Историята на дипломацията познава подобни аналози – совалките на Хенри Кисинджър от 70-те години на миналия век също заобикаляха бюрокрацията, но днешният вариант залага не на геополитически доктрини, а на финансова преоценка. Замяната на професионалните дипломати с пратеници от частния сектор цели заобикаляне на твърдите процедури на Конгреса и съюзниците от НАТО.

Вътрешнополитическият хронометър във Вашингтон и европейският преразход

Причината за бързането на Белия дом е свързана с календара. До междинните избори за Конгреса на САЩ остават броени месеци, а обещаният пробив за 24 часа все още не се е материализирал. По оценки на геополитически наблюдатели, за екипа на Тръмп е от ключово значение да фиксира резултат преди настъпването на зимния сезон – не поради спецификите на водене на боеве през зимата, а заради електоралното броене през есента.

САЩ се опитват да прехвърлят финансовата и военната тежест на конфликта върху европейските си съюзници.

Показател / Измерение Позиция на САЩ Позиция на Европейския съюз Основна цел Пренасочване на ресурси към Азиатско-Тихоокеанския регион Запазване на сухопътната сигурност на източния флаг Финансов механизъм Намаляване на директните грантове; продажба на оръжие чрез FMS Увеличение на военните бюджети над 2-3% от БВП Ресурсен контрол Договори за редкоземни метали и енергетика Поемане на разходите по хуманитарна и социална издръжка

Вашингтон цели запазване на контрола върху инфраструктурата на НАТО и договорите за превъоръжаване, докато реалното финансиране се поема от Берлин, Париж и Брюксел. Европейското превъоръжаване се превръща в дългосрочен пазар за американския военнопромишлен комплекс през програмите Foreign Military Sales (FMS).