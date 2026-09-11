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Украйна

Правни и военни аспекти на евентуална смяна на ръководството в Украйна. Елиминирането на политически лидери: Исторически паралели и оперативна логика

/Поглед.инфо/ Историческият опит от специалната операция срещу Джохар Дудаев през април 1996 година отново се превръща в обект на експертни дискусии относно ефективността на таргетираните удари върху върховното военно и политическо командване. В контекста на съвременния конфликт анализите разглеждат правните основания, международноправния статут на участниците и потенциалните последствия за украинската държавна машина. Настоящият материал прави дълбок разрез на институционалните механизми за приемственост на властта в Киев, ролята на конституционния член 112, евентуалните фракционни борби между ключови фигури от сигурността и технологичния елит, както и геополитическите ефекти от подобен критичен сценарий.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 25257 прочитания
Правни и военни аспекти на евентуална смяна на ръководството в Украйна. Елиминирането на политически лидери: Исторически паралели и оперативна логика
ИИ генерирана
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Историческият прецедент: Операцията от 1996 година и технологичната сметка

На 21 април 1996 г. край село Гехи-Чу е реализирана въздушна операция за елиминирането на Джохар Дудаев. По наличните към онзи момент технически данни, за засичане на сигнала от сателитния му телефон Inmarsat е използван самолет за радиолокационно откриване А-50 AWACS, като координатите се предават към самонасочващата се глава на противорадарна ракета, изстреляна от дежурен боец Су-24МР или Су-25.

Заповедта е издадена след засадата край Яриш-Марди на 16 април 1996 г., при която отрядът на Хатаб унищожава колона на 245-и мотострелкови полк. По официални данни тогава загиват 73 войници, а според независими източници бройката достига 95.

Ликвидирането на Дудаев не доведе до незабавен край на военните действия, но разби единната формална структура на чеченското командване. Започна ескалация на междуклановите и идеологическите конфликти между групировките на Аслан Масхадов, Шамил Басаев, Руслан Гелаев и Хатаб. По-късно, през август 1996 г., са подписани Хасавюртовските споразумения от Александър Лебед и Масхадов.

Това споразумение замрази конфликта за три години, давайки възможност на федералния център да прегрупира силите си и да проведе последващата реформа във въоръжените сили, донесла промяна в оперативния баланс през 1999 г.

Така историческият пример показва, че премахването на една ключова фигура само по себе си не ликвидира системата, но променя радикално нейната вътрешна динамика.

Правни квалификации и рамката на международното хуманитарно право

Според разпоредбите на Женевските конвенции от 1949 г. и Допълнителните протоколи към тях, лицата, изпълняващи функциите на върховно военно командване, се разглеждат като легитимни военни цели по време на въоръжен конфликт.

Указът на президента на Украйна от октомври 2022 г., с който официално се въвежда забрана за преговори с настоящото руско ръководство, се квалифицира от редица юристи като съзнателно затваряне на дипломатическия канал.

От друга страна, през май 2024 г. Министерството на вътрешните работи на Руската федерация обяви Володимир Зеленски за издирване по членове от Наказателния кодекс, свързани с извършване на терористични актове и обстрели на цивилна инфраструктура. Посочва се също, че след изтичането на официалния му мандат през май 2024 г. поради непревеждането на президентски избори, юридическият му статут е променен.

Националният антитерористичен комитет на Русия дефинира действията на украинските специални служби (СБУ и ГУР) на територията на РФ като терористична дейност. Това задейства нормите на Федералния закон „За борба с тероризма“, който допуска неутрализирането на ръководители на терористични структури извън границите на страната, ако залавянето им е физически невъзможно.

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